Cuộc đua phim Tết 2026 đã ngã ngũ, nhưng chặng đường sau đó lại thu hút sự chú ý của khán giả không kém cạnh. Sau hơn 2 tuần thống trị và tạo cách biệt lớn với các đối thủ khác, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành chính thức nhường lại ngôi vương phòng vé cho một tác phẩm khác. Bộ phim Tài của đạo diễn Mai Tài Phến và NSX Mỹ Tâm đã gây sốc toàn tập với công chúng khi đứng đầu doanh thu trong ngày, thu về 10 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày ra rạp (tính cả suất chiếu sớm). Không ai ngờ rằng không phải Trường Giang, Thu Trang hay Tuấn Trần - Phương Anh Đào, mà chính Mỹ Tâm mới là người có thể vượt được sự thống trị của Trấn Thành trong thời điểm này.

Tài của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vươn lên top 1 phòng vé ngày

Ban đầu, dự án của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không được coi là "bom tấn" và khiến nhiều người ngờ vực về chất lượng cũng như sức hút so với các dự án khác. Thế nhưng sau khi phim ra rạp, mọi việc đã "đảo chiều". Những ai từng nghĩ Tài chỉ đơn giản là một bộ phim tình cảm gia đình miền Tây, khó có thể bùng nổ - sẽ phải xem lại. Trên mạng xã hội, những đánh giá dành cho phim Tài khá tích cực, trong đó khen ngợi nỗ lực đầu tay của Mai Tài Phến trong vai trò đạo diễn lẫn diễn xuất chính. Anh thủ vai Tài - một người đàn ông tay từng "nhúng chàm" nhưng đã hoàn lương, làm nghề khuân vác chợ cá. Thế nhưng vì sự sa đọa của người mẹ đam mê cờ bạc, Tài tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy thế giới ngầm.

Bên cạnh diễn xuất tự nhiên, được đánh giá ổn của Mai Tài Phến, phần hành động của phim cũng là điểm thu hút, níu chân người xem tại rạp. Một số so sánh đây là phiên bản Truy Tìm Long Diên Hương nhưng nghiêm túc, đen tối hơn. Ngoài ra, diễn xuất của Mỹ Tâm trong vai diễn bất ngờ cũng gây thiện cảm với khán giả. Cả hai không có những tương tác mặn nồng nhưng vẫn đủ sức lôi cuốn, mang đến một dự án "quen nhưng cũng lạ" cho người xem.

Tài được khen ngợi về diễn xuất, nỗ lực của Mai Tài Phến và nhiều cảnh hành động thu hút

Không ít người bày tỏ sự bất ngờ với màn trở lại của Mỹ Tâm sau 7 năm vắng bóng màn ảnh rộng. Hiệu ứng tích cực hơn dự kiến, cộng thêm sự lan tỏa rộng khắp từ fan của nữ ca sĩ đã phần nào giúp Tài thắng thế trên mặt trận mạng xã hội. Từ đó, nhiều khán giả lựa chọn bộ phim như một "món ăn mới" trong đầu tháng 3 này, sau khi cuộc chiến phim Tết đã kéo dài nửa tháng và có kết quả. Hiện tại, Tài và Thỏ Ơi!! đều có số suất chiếu chênh lệch không nhiều, và doanh thu thuộc top đầu của Tài là "vật cản" lớn của Thỏ Ơi!!, khi phim vẫn đang trên đường vượt qua con số 427 tỷ đồng của Bố Già.

Hành trình doanh thu của Thỏ Ơi!! bị chi phối nhiều bởi các phim sau Tết

Việc gặp quá nhiều những dự án phim Việt sau Tết là bất lợi có thể thấy rõ của Thỏ Ơi!!. Dù lập nhiều kỷ lục khủng vào giai đoạn đầu, bộ phim lại không có nhiều thời gian để "một mình một cõi", mang về con số khủng cỡ Nhà Bà Nữ hay Mai. Vì vậy, nhiều khán giả lẫn chuyên gia dự đoán phim chỉ có thể vượt qua Bố Già, lọt top 3 doanh thu phim của đạo diễn Trấn Thành. Mặt khác, Tài lại đang có tiềm năng trở thành dự án trăm tỷ đầu tiên của Mỹ Tâm, và đưa Mai Tài Phến vào hàng ngũ những đạo diễn tân binh có phim đầu tay đạt cột mốc sáng giá này.

Mặc dù vậy, chỉ trong tuần sau, Tài sẽ gặp phải đối thủ mới là Quỷ Nhập Tràng 2. Thương hiệu kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam tái xuất, hứa hẹn chiếm trọn sự chú ý của khán giả dù chưa cần biết chất lượng ra sao. Việc bộ phim công chiếu sẽ khiến tổng suất chiếu tiếp tục bị chia nhỏ, và Thỏ Ơi!! lẫn Tài sẽ gặp khó khăn khi giờ đây chỉ còn có thể trông chờ vào mức độ lấp đầy để bù đắp.

Màn ra mắt của Quỷ Nhập Tràng 2 sẽ thách thức Tài, nhưng Tài vẫn có đủ thời gian để đạt doanh thu khủng

Tuy nhiên, cả hai bộ phim vẫn có thể có được những cột mốc doanh thu ấn tượng, như ý mà đặc biệt là Tài. Phim có hẳn một tuần để "thu gom" trước khi nhiều phim Việt khác xuất kích. Nếu giữ vững phong độ, màn hợp tác của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến hoàn toàn có thể đạt đến gần con số trăm tỷ sau 1 tuần, giúp cho cuộc chiến sau đó dễ thở hơn. Trước mắt, phim sẽ dễ dàng vượt qua 44,7 tỷ đồng của Chị Trợ Lý Của Anh, là minh chứng khẳng định cơn sốt mà Mỹ Tâm và Mai Tài Phến mang đến, dù ở bất cứ vai trò nào, đều khó có thể phủ nhận và xem nhẹ.

Tài đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.