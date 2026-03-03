Chọn thời điểm ra rạp sau dịp Tết 2026, phim Tài của đạo diễn Mai Tài Phến và NSX Mỹ Tâm thu hút sự chú ý của khán giả trên MXH. Tác phẩm nhận được nhiều đánh giá thú vị sau buổi họp báo chiếu sớm đặc biệt, với nhiều nhận xét xoay quanh yếu tố hành động, tương tác của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim, cũng như gây tiếc nuối khi bỏ lỡ đường đua phim Tết.

Phần đông netizen đánh giá cao mảng hành động trong phim Tài, cho rằng nó mang màu nghiêm túc, đen tối nhưng vẫn cuốn hút. Mai Tài Phến được khen ngợi ở vai trò đạo diễn và nam chính đầu tay lần này, mang đến "sự chăm chút và màu sắc" cho những cảnh đối đầu gay cấn.

Chú thích ảnh

Mảng hành động trong phim gây chú ý

Bên cạnh đó, diễn xuất giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cũng gây ấn tượng mạnh mẽ. Có khán giả đánh giá tốt về cách xây dựng nhân vật nam chính Tài, một người đàn ông lam lũ, không hoàn hảo nhưng "đầy ý chí kiên định, khắc phục được lỗi thường thấy trong phim Việt là nhân vật mông lung không biết mình muốn gì".

Mai Tài Phến nhận được đánh giá tốt ở vai trò nam chính lẫn đạo diễn

Trong khi đó, Mỹ Tâm mang đến một tính nữ nhất định cho bộ phim gai góc như Tài. Cô được xem là mắt xích quan trọng, thú vị, bất ngờ, dù để lại nhiều tiếc nuối khi không có tương tác tình yêu với bạn diễn Mai Tài Phến. Thế nhưng, "phản ứng hóa học" giữa cả hai vẫn rất mạnh mẽ, thậm chí còn được nhận xét là "một nhân vật của Mai Tài Phến và có màu sắc của Mỹ Tâm".

Ngoài cặp đôi tâm điểm, dàn cast của Tài được đánh giá tròn vai, thể hiện diễn xuất xứng tầm những diễn viên lành nghề như Hồng Ánh, Hạnh Thúy, Sỹ Toàn, Quang Trung, Kiều Trinh...

Mỹ Tâm và dàn cast được khen ngợi

Tuy vậy, nội dung phim Tài được cho là vẫn còn an toàn, dù ý tưởng khá tiềm năng và có nhiều yếu tố thu hút. Câu chuyện được khai thác với góc nhìn cũ, xoay quanh những "mảng miếng" hành động, giang hồ và mâu thuẫn gia đình chứ chưa có sự đột phá, khác lạ so với dòng phim thịnh hành hiện tại. Mặc dù vậy, người xem vẫn đánh giá đây là lựa chọn ổn, thậm chí tiếc khi phim không ra mắt dịp Tết để khiến đường đua sôi động hơn.

Một số khán giả cho rằng phim còn an toàn, góc nhìn cũ

Có ý kiến tiếc nuối khi Tài không chiếu Tết, dự đoán phim đạt doanh thu trăm tỷ

Trong phim, nhân vật nam chính Tài có quá khứ "nhúng chàm", từng làm những công việc buôn lậu để kiếm tiền. Sau khi từ bỏ thế giới ngầm, Tài mưu sinh bằng việc bốc vác chợ cá, nhưng những thế lực "anh chị" vẫn không buông tha anh. Phim là hành trình Tài đưa mẹ vượt qua những cám dỗ, cạm bẫy của kẻ xấu để hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tài lên án nhiều khía cạnh tệ nạn xã hội, mang đến hành trình thoát khỏi "vũng lầy" của nam chính

Tài chính thức khởi chiếu vào ngày 6/3/2026.