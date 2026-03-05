Bắt gặp Mỹ Tâm dựa đầu vào vai một người đàn ông khóc như mưa, nhưng đó không phải là Mai Tài Phến

Tối 4/3, ê-kíp bộ phim Tài đã có buổi cine tour đầu tiên để giao lưu cùng khán giả trong khuôn khổ các suất chiếu sớm, trước khi tác phẩm chính thức ra rạp vào ngày 6/3. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nhiều nghệ sĩ trong đoàn làm phim xuất hiện, trong đó có Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Giữa không khí giao lưu khá xúc động sau buổi chiếu, một khoảnh khắc bất ngờ đã được khán giả ghi lại: Mỹ Tâm dựa đầu vào vai một người đàn ông và bật khóc. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.

Đoàn làm phim TÀI hạnh phúc trong buổi cine tour đầu tiên

Trong đoạn video được chia sẻ, Mỹ Tâm gần như không kìm được cảm xúc, đưa tay lau nước mắt rồi dựa đầu vào vai một người đàn ông đứng cạnh và bật khóc. Khoảnh khắc này lập tức khiến nhiều người bất ngờ bởi hiếm khi thấy Mỹ Tâm bộc lộ xúc động đến vậy trước đám đông.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý hơn cả là người đàn ông được Mỹ Tâm dựa vai lại không phải Mai Tài Phến, "người tình tin đồn" và cũng là diễn phiên chính trong dàn cast phim TÀI. Thay vào đó là Long Đẹp Trai - một thành viên trong ê-kíp làm phim đứng cạnh và trấn an cô trong lúc cảm xúc dâng trào.

Khoảng khắc yếu lòng của Mỹ Tâm gây chú ý

Nữ ca sĩ kiêm đạo diễn phim TÀI tựa vai Long Đẹp Trai bật khóc

Lý do đằng sau giây phút mong manh này của nữ ca sĩ là sau buổi công chiếu, OST phim TÀI được phát lên. Bài hát mang tên Độc, do chính Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện. Đây được xem là một “secret” mà đoàn phim chuẩn bị riêng cho suất chiếu sớm như một món quà dành tặng khán giả có mặt tại rạp trước khi TÀI chính thức ra mắt vào ngày 6/3. Thế nên khi những giai điệu đầu tiên của Độc vang lên, Mỹ Tâm gần như không kìm được cảm xúc nên "gục ngã" vào vai người bên cạnh. Với nhiều khán giả, đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc của Mỹ Tâm khi lần đầu nghe trọn vẹn ca khúc do chính mình viết cho bộ phim vang lên giữa không gian rạp chiếu, trước sự chứng kiến của đông đảo người xem. Một dự án nhiều tâm huyết, một bài hát do chính mình đặt trọn tình cảm, tất cả dường như khiến nữ ca sĩ không thể giữ được bình tĩnh.

Mỹ Tâm dành rất nhiều tâm huyết cho dự án phim này

Bên cạnh những khoảnh khắc hiếm thấy của Mỹ Tâm tại buổi cine tour, tình hình phòng vé của Tài cũng đang nhận được nhiều sự chú ý. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến sáng 5/3, bộ phim do Mỹ Tâm tham gia sản xuất kiêm đóng chính đã thu về hơn 5,7 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm bắt đầu từ ngày 4/3. Dù chưa chính thức ra rạp, Tài hiện đang tạm đứng thứ ba trong bảng xếp hạng doanh thu theo ngày trên Box Office Vietnam, xếp sau Thỏ Ơi!! của Trấn Thành và Cảm ơn người đã thức cùng tôi của Chung Chí Công.

Tài là bộ phim hành động mang tông màu đen tối, xoay quanh nhân vật Tài (Mai Tài Phến) - một người đàn ông bất ngờ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm vì khoản nợ khổng lồ. Bị dồn vào bước đường cùng, Tài buộc phải đưa ra hàng loạt lựa chọn sai lầm, kéo theo những hệ lụy khiến gia đình trở thành mục tiêu bị đe dọa. Đằng sau những hành động liều lĩnh ấy là nỗi ám ảnh về người mẹ mà anh luôn muốn bảo vệ và bù đắp bằng mọi giá. Khi ranh giới giữa đúng và sai ngày càng mong manh, Tài phải đối diện với câu hỏi lớn nhất đời mình: liệu lòng hiếu thảo có đủ để biện minh cho con đường anh đang đi?

Trong dự án này, Mỹ Tâm không chỉ đảm nhận vai trò nhà sản xuất mà còn tham gia diễn xuất, mang đến một sắc thái cảm xúc mềm mại hơn cho tổng thể bộ phim vốn gai góc và nặng về hành động. Sự xuất hiện của cô được xem như điểm cân bằng, tạo nên “tính nữ” cần thiết giữa những xung đột, bạo lực và bi kịch mà câu chuyện của Tài mang lại.

Clip: saigonstories_channel

Lam Phương