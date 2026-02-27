Tại sao Mỹ Tâm lại vui mừng khi thiếu nhi miền Tây không biết mình là ai?

Khép lại cuộc đua phim Tết, Tài đang nổi lên như một cái tên tiềm năng cho vị trí dẫn đầu phòng vé Việt trong tháng 3. Với Mỹ Tâm ở vai trò nhà sản xuất và Mai Tài Phến ngồi ghế đạo diễn, dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên cú bứt tốc doanh thu trong giai đoạn hậu mùa cao điểm. Mới đây, phim điện ảnh Tài vừa tung tập hậu trường đầu tiên mang tên Miền Tây Mãi Đỉnh, mang đến cho khán giả cái nhìn rõ nét hơn về hành trình sản xuất cũng như không gian văn hóa mà tác phẩm hướng đến.

Đáng chú ý, giữa rất nhiều câu chuyện hậu trường về bối cảnh, kỹ thuật hay những đại cảnh sông nước, chia sẻ của Mỹ Tâm lại trở thành điểm nhấn đặc biệt. Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự thích thú khi các em nhỏ ở miền Tây… không nhận ra mình là ai.

Cô kể rằng trong những ngày ghi hình tại Tri Tôn (An Giang), khi hỏi các em nhỏ: “Có biết cô không?”, câu trả lời nhận được chỉ đơn giản là “Không”. Thay vì ngại ngùng hay chạnh lòng, Mỹ Tâm cho biết cô cảm thấy điều đó rất thú vị và vui mừng. Thậm chí khi các bé tò mò hỏi lại cô có đóng phim không, nữ nghệ sĩ chỉ nhẹ nhàng đáp rằng mình “ngồi coi thôi, chứ không làm diễn viên”. Sự hồn nhiên, vô tư của các em khiến cô có cảm giác như đang thực sự trở về quê, sống trong một không gian đời thường đúng nghĩa, không hào quang, không khoảng cách.

Theo Mỹ Tâm, chính sự chân chất và mộc mạc ấy đã tạo nên cảm xúc rất riêng cho hành trình làm phim. Cô chia sẻ người dân miền quê vô cùng thân thiện, gần gũi, và những khoảnh khắc giao lưu tự nhiên giữa đoàn phim với bà con địa phương là kỷ niệm khó quên trong suốt quá trình thực hiện.

Bên cạnh yếu tố con người, tập hậu trường còn hé lộ quá trình ê-kíp tái hiện không gian miền Tây Nam Bộ với tinh thần đề cao sự chân thực. Từ bối cảnh chợ cá nhộn nhịp lúc 1 giờ sáng đến những khung hình thiên nhiên rộng lớn tại Tri Tôn, bộ phim cho thấy nỗ lực khắc họa đời sống sông nước một cách gần gũi thay vì dàn dựng cầu kỳ.

Mai Tài Phến cho biết anh đặc biệt ấn tượng với không khí lao động về đêm tại chợ cá, nơi người dân làm việc hăng say và vui vẻ như ban ngày. Chính trải nghiệm đó đã thôi thúc anh đưa hình ảnh này vào phim để giới thiệu vẻ đẹp lao động đậm chất miền Tây đến khán giả cả nước.

Tập hậu trường cũng gây chú ý với một cú máy one shot phức tạp, kết hợp flycam, cần cẩu và quay cầm tay, đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa nhiều bộ phận sản xuất. Những phân cảnh hành động trên sông nước tại khu vực biên giới với hệ thống kênh rạch chằng chịt cũng mang đến không ít thách thức cho đoàn phim, từ điều kiện địa hình đến phương tiện di chuyển bằng tàu, tắc ráng.

Dù vậy, theo chia sẻ từ ê-kíp, chính những khó khăn thực tế ấy lại góp phần tạo nên chất liệu sống động cho bộ phim. Không chỉ là hành trình sản xuất, tập hậu trường còn ghi lại mối liên kết ấm áp giữa nghệ sĩ và người dân địa phương - yếu tố mang đến chiều sâu cảm xúc cho dự án.

Qua những gì được hé lộ, Tài cho thấy định hướng xây dựng câu chuyện gắn liền với đời sống thực tế và bản sắc văn hóa miền Tây. Và giữa bức tranh sông nước rộng lớn ấy, khoảnh khắc Mỹ Tâm vui mừng khi các em nhỏ không nhận ra mình lại trở thành chi tiết đầy duyên dáng - một lát cắt cho thấy khi rời khỏi ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ cũng chỉ là một người bình thường giữa miền quê mộc mạc.

Bạch Khởi