Sự xuất hiện của Họa mi tóc nâu Mỹ Tâm trong dự án điện ảnh mới đang là một trong những chủ đề được bàn tán rôm rả nhất trên các diễn đàn mạng xã hội.

Trái với kỳ vọng về một bước tiến mới trong diễn xuất, sự góp mặt của nữ ca sĩ lại đang vấp phải những luồng ý kiến vô cùng trái chiều, thậm chí là những lời chê bai khá gay gắt từ phần đông khán giả đại chúng.

Mồi lửa từ một bài đăng khen ngợi "hết lời"

Mọi chuyện bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội chia sẻ khoảnh khắc quay lén trong rạp phim kèm theo những lời khen có cánh dành cho Mỹ Tâm: "Tò mò nhất là chị Tâm, nhưng xem xong thì ghiền. Chị xuất hiện chắt lọc, không chiếm sóng nhưng mỗi cú máy đều đắt giá. Diễn xuất tự nhiên, cực kỳ thoát vai, fan không cần phải lo lắng nữa đâu".

Bài đăng này được kỳ vọng sẽ lan tỏa hiệu ứng tốt cho vai diễn của thần tượng. Tuy nhiên, nó lại vô tình trở thành "mồi lửa" thổi bùng lên một làn sóng phản ứng ngược từ phía những khán giả đã trực tiếp ra rạp thưởng thức bộ phim.

Khán giả đồng loạt phản bác: "Xin hãy bớt seeding!"

Ngay dưới bài đăng khen ngợi hàng loạt bình luận đã tràn vào bóc trần "sự thật" về diễn xuất của Mỹ Tâm, thậm chí nhiều người thẳng thừng tố cáo bài đăng trên chỉ là sản phẩm "seeding". Dạo quanh một vòng bình luận, không khó để nhận ra những từ khóa như "đơ", "cringe" (ngại ngùng), "sượng trân", và "sến" xuất hiện dày đặc.

Cụ thể, netizen đã chỉ ra những điểm trừ "chí mạng" trong lần xuất hiện này của Mỹ Tâm như diễn xuất thiếu tự nhiên. Một netizen thẳng thắn: "Vẫn cringe, vẫn đơ như xưa", "cảnh mặt không có miếng cảm xúc nào".

Screen Shot 2026-03-08 at 12.21.32 PM

Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng những hành động võ thuật trong phim của Mỹ Tâm thiếu thuyết phục. Dù được giao một vai diễn có yếu tố hành động, võ thuật, nhưng tư thế và động tác của Mỹ Tâm bị đánh giá là yếu ớt.

Hàng loạt ý kiến cho rằng cứ mỗi lần Mỹ Tâm xuất hiện là phim lại chèn hiệu ứng, slow-motion tỏ ra "ngầu ngầu" giống hệt... các MV ca nhạc hoặc phim truyền hình từ những năm 2000.

Có netizen còn gay gắt hơn: "Chị Tâm cứ bỏ tiền ra phim hay, hát OST là được. Diễn xuất để người khác lo nha".

Khán giả Việt Nam ngày nay đã rất khó tính. Họ sẵn sàng bỏ tiền ra rạp ủng hộ những tác phẩm chất lượng, nhưng cũng không ngại lên tiếng phê bình nếu cảm thấy bị "lừa" bởi những lời PR tâng bốc. Mỹ Tâm mãi là "chị đại" vô đối của làng nhạc V-pop với những bản nhạc phim đỉnh cao, nhưng với bộ môn nghệ thuật thứ 7, có lẽ diễn xuất của người đẹp vẫn sẽ là chủ đề gây tranh cãi.

Tuy nhiên, một cách công tâm mà nói, vài phút xuất hiện ngắn ngủi của Mỹ Tâm không hề làm ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể của Tài . Bỏ qua những hạt sạn nhỏ, tác phẩm do Mai Tài Phến đạo diễn và đóng chính vẫn được đánh giá cao nhờ những pha cận chiến vô cùng mãn nhãn, chân thực và đầy cảm xúc.

Đáng chú ý nhất chính là thành tích thương mại rực rỡ của bộ phim. Ngay khi vừa chính thức công chiếu vào đầu tháng 3/2026, phim Tài đã tạo ra một "cơn địa chấn" phòng vé khi chính thức soán ngôi bom tấn Thỏ ơi!! của Trấn Thành (bộ phim vốn đã thống trị Top 1 phòng vé suốt nhiều tuần liền).

Theo các số liệu ghi nhận, chỉ sau hai ngày chiếu sớm (4 và 5/3), Tài đã bỏ túi 12,4 tỷ đồng. Sức nóng của bộ phim tiếp tục tăng vọt, giúp tác phẩm dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt Nam tính theo ngày.

Doanh số tính đến ngày 8/3

Thành công này minh chứng cho một sự thật: Dù ở vai trò diễn viên, Mỹ Tâm có thể vẫn đang trong quá trình chinh phục những khán giả khó tính nhất, nhưng ở vai trò Nhà sản xuất, cô đã chứng minh được tầm nhìn sắc bén và sự "mát tay" đáng nể của mình.

Hơn thế nữa, chính những luồng ý kiến tranh luận sôi nổi xung quanh nữ ca sĩ lại vô tình trở thành một đòn bẩy truyền thông hiệu quả, kích thích sự tò mò và kéo thêm đông đảo khán giả ra rạp để tự mình kiểm chứng.