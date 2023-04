Mỹ Tâm nhắn nhủ đội bảo vệ: "Với khán giả phải hết sức nhẹ nhàng, đó là người nhà của Tâm. Không được đẩy!"

Mới đây, thêm một đoạn clip được trích từ bộ phim Người Giữ Thời Gian đã làm nhiều khán giả, đặc biệt là fan Mỹ Tâm thích thú. Trong clip, Mỹ Tâm cẩn thận dặn dò bộ phận bảo vệ của show Tri Âm luôn phải chú ý trong cách ứng xử với khán giả đến xem show vì họ là người thân và nếu họ có sai là vì họ không biết.

Hé lộ chia sẻ của Mỹ Tâm với đội bảo vệ trước khi đêm nhạc Tri Âm diễn ra.

Cụ thể, trước khi Tri Âm sáng đèn, Mỹ Tâm cũng đã có buổi họp mặt với ekip bảo an với nhiệm vụ đảm bảo trật tự cho đêm liveshow. Tại đây, Mỹ Tâm đã chia sẻ đầy chân thành với các nhân viên bảo an: "Với khán giả phải hết sức nhẹ nhàng, đó là người nhà của Tâm. Không được đẩy. Họ tới họ sai là do họ không biết chứ không phải mình cứ đẩy và la người ta được".

Có thể thấy, với Mỹ Tâm, khán giả không đơn thuần chỉ là người hâm mộ mà đều được cô xem như người nhà. Vì đã là "người nhà", Mỹ Tâm cũng muốn đội bảo an sẽ không cư xử quá "rắn" như phong cách thường thấy của nghề này, cô muốn những "người nhà" của mình không bị xô đẩy và không bị la. Dù chỉ là một hành động nhỏ trong vô số hành động đẹp của Mỹ Tâm, nhưng chi tiết này lại càng khiến công chúng thêm khâm phục cái tâm của "Họa mi tóc nâu"

Bộ phim tài liệu Người Giữ Thời Gian - hành trình Mỹ Tâm tạo nên 2 đêm liveshow Tri Âm thành công nhất lịch sử Vpop - sẽ bắt đầu công chiếu vào ngày mai (6/4). Tối 6/4, Mỹ Tâm và ekip cũng sẽ tổ chức buổi công chiếu đặc biệt tại TP.HCM, quy tụ đông đảo nghệ sĩ đồng nghiệp và giới truyền thông.