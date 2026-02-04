Mỹ Tâm lại nói dối

Ngày 3/2, showcase phim Tài, dự án điện ảnh do Mỹ Tâm đóng vai trò sản xuất, cũng như Mai Tài Phến làm đạo diễn, đã chính thức diễn ra ở TP.HCM. Là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Mỹ Tâm sau 7 năm, Tài nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả. Có mặt tại sự kiện là đồng nghiệp, các đơn vị truyền thông, Mỹ Tâm và dàn cast gồm Mai Tài Phến, NSƯT Hạnh Thuý, Hồng Ánh, Vinh Râu, Long Đẹp Trai, Sỹ Toàn...

Tại đây, Mỹ Tâm chia sẻ cô chỉ đóng chút xíu, không còn gì để chia sẻ vì nói một hồi là hết ngay. "Không biết em có đóng trong phim không nữa. Lên video thấy mỗi cái môi thì em không biết em có được sóng không nữa. Các bạn đoán mình làm ve chai, cũng cũng không ve chai gì mấy. Cũng làm y tá nhưng không làm gì mấy. Nói chung là nhiều nghề. Chắc là nhờ anh chị và các bạn đi xem phim rồi mới biết được, chứ giờ nói ra là không còn gì trong phim nữa" , Mỹ Tâm lấp lửng về vai trò của mình trong dự án Tài.

Mỹ Tâm ẩn ý về vai trò của mình trong Tài

Ấy thế mà, vài tiếng sau, poster chính thức của Tài được công bố và Mỹ Tâm xuất hiện ngay trung tâm bức ảnh. Nữ ca sĩ ngồi đằng sau vô lăng, tạo hình sang chảnh và thời thượng, trong khi đó ở bên ngoài chiếc ô tô là Mai Tài Phến đội mỹ bảo hiểm ngó vào bên trong, ngắm nghía Mỹ Tâm. Việc Mỹ Tâm được xếp ở chính giữa poster nói lên một sự thật: vai diễn của cô không hề nhỏ, thậm chí có thể sánh ngang với tuyến chính như Mai Tài Phến.

Poster mới của phim cho thấy Mỹ Tâm sẽ là vai chính chứ không phải là "đóng chút xíu"

Người hâm mộ lập tức bật mode "thám tử" trước những chi tiết đáng nghi, đồng thời nhận xét rằng đây không phải lần đầu Mỹ Tâm bị phát hiện nói dối. Nhớ lại gần 1 tháng trước, đoạn 1st Look Trailer được tung ra đã hé lộ tình huống Tài gặp tai nạn sau một cú va quẹt xe và rơi vào trạng thái bất tỉnh. Trong cơn mê man, anh nhìn thấy hình ảnh một cô gái bí ẩn xuất hiện, ân cần băng bó vết thương cho mình. Chi tiết này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao, thậm chí đặt nghi vấn nhân vật nữ nói trên do Mỹ Tâm đảm nhận.

Trước những đồn đoán trên MXH, Mỹ Tâm đã lên tiếng phủ nhận song khi một số người hâm mộ nhờ đến sự hỗ trợ của AI để làm rõ hình ảnh mờ nhoè trong trailer, nhiều kết quả phân tích lại cho rằng cô gái bí ẩn ấy có đường nét gương mặt trùng khớp với Mỹ Tâm, khiến nghi vấn nữ ca sĩ góp mặt trong phân cảnh này tiếp tục lan rộng.

Trước đó, netizen đã bóc mẽ Mỹ Tâm nói dối để tung hoả mù

Cộng đồng mạng vì thế càng có thêm cơ sở để nghi ngờ những chia sẻ trước đó của Mỹ Tâm tại showcase chỉ mang tính tung hoả mù. Không ít khán giả hài hước cho rằng nữ ca sĩ lại một lần nữa đánh lạc hướng truyền thông, cũng như đoán ra đây úp mở quen thuộc của ê-kíp nhằm giữ bí mật nội dung và tạo hiệu ứng tò mò cho dự án. Dù thực hư ra sao, những chi tiết liên quan đến vai trò của Mỹ Tâm trong Tài đang trở thành điểm bàn luận sôi nổi, góp phần đẩy mức độ quan tâm của khán giả dành cho bộ phim lên cao trước ngày ra mắt.