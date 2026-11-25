Tối 24/11, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành tâm điểm chú ý khi concert Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp chính thức diễn ra với sự tham gia của khoảng 50.000 khán giả. Giữa dàn nghệ sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ, sự xuất hiện của Mỹ Tâm trở thành một trong những khoảnh khắc đáng mong chờ. Ngay khi nữ ca sĩ bước ra sân khấu, những tràng pháo tay và tiếng reo hò vang lên từ các khán đài. Không lựa chọn một bản hit sôi động quen thuộc, giọng ca Họa mi tóc nâu mang đến Thương ca tiếng Việt, tiết mục giàu cảm xúc về tình yêu ngôn ngữ và những giá trị văn hóa dân tộc.

Không chỉ có Mỹ Tâm, đêm nhạc còn quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Tùng Dương, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng cùng những nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long và nhiều gương mặt khác. Trong khoảng hai giờ biểu diễn, chương trình đưa khán giả đi qua những lát cắt văn hóa Việt Nam, từ huyền tích nguồn cội, những năm tháng lịch sử hào hùng đến vẻ đẹp của các di sản và sức sáng tạo của âm nhạc đương đại. Đặc biệt, sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ cùng hệ thống sân khấu quy mô lớn, âm nhạc, múa và pháo hoa đã tạo nên một đêm diễn nhiều màu sắc.

Mỹ Tâm gây xúc động với “Thương ca tiếng Việt”, dàn sao Việt hội tụ tại Mỹ Đình

Là một trong những giọng ca được chờ đợi tại concert Muôn sắc Việt Nam, Mỹ Tâm xuất hiện ở phần mở đầu chương II mang tên Muôn sắc di sản. Nữ ca sĩ thể hiện Thương ca tiếng Việt, sáng tác của Hà Quang Minh và Đức Trí, cùng ba giọng ca nhí Lê Ngọc Minh Giang, Bùi Khâu Minh Triết và Ngô Tuệ Mẫn. Tiết mục có sự hỗ trợ của dàn nhạc giao hưởng, ban nhạc, hợp xướng thiếu nhi và phần múa minh họa, tạo nên không gian âm nhạc vừa trang trọng vừa gần gũi. Trong không khí của chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, tiếng hát của Mỹ Tâm cùng các em nhỏ trở thành lời nhắc về giá trị của tiếng mẹ đẻ, thứ di sản gần gũi nhất mà mỗi người Việt Nam được tiếp nhận từ khi chào đời.

Sự góp mặt của Mỹ Tâm cũng cho thấy sức hút bền bỉ của nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Trên sân khấu, cô không cần đến những màn trình diễn cầu kỳ hay vũ đạo sôi động để tạo dấu ấn, mà lựa chọn chinh phục khán giả bằng giọng hát và cách truyền tải cảm xúc. Đây cũng là một trong những điểm đặc biệt của Muôn sắc Việt Nam: Mỗi nghệ sĩ xuất hiện không đơn thuần để trình diễn ca khúc riêng, mà trở thành một phần trong câu chuyện chung về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Trước tiết mục của Mỹ Tâm, chương trình mở màn bằng Đất nước muôn đời, đưa khán giả trở về với huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ và những biểu tượng văn hóa quen thuộc. Liên khúc Dòng máu Lạc Hồng - Việt Nam kiêu hãnh được thể hiện bởi Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc và Phạm Anh Duy, kết hợp cùng tiếng trống hội, nhạc cụ dân tộc và những màn đồng diễn quy mô lớn. Ngay từ những phút đầu tiên, hình ảnh trống đồng, chim Lạc cùng âm nhạc hào hùng đã tạo nên không khí trang trọng, mở ra hành trình nghệ thuật xuyên suốt đêm diễn.

Ở chương đầu tiên, Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, những ca khúc gắn với lịch sử dân tộc lần lượt được tái hiện qua các thế hệ nghệ sĩ. Quốc Thiên thể hiện Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, Anh Tú và Hương Tràm kết hợp trong liên khúc Người là Hồ Chí Minh - Bài ca Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Người Hà Nội được thể hiện bởi NSND Quang Thọ, nhóm OPlus và Phạm Thu Hà, mang đến những giai điệu gợi nhớ về Thủ đô trong những năm tháng lịch sử. Đông Hùng tiếp nối với Đường lên phía trước, còn Đất nước trọn niềm vui quy tụ NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Erik, Đức Phúc và Hòa Minzy. Sự đan xen giữa những giọng ca kỳ cựu và thế hệ nghệ sĩ trẻ giúp các tác phẩm quen thuộc mang thêm sức sống trên sân khấu hiện đại.

Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh mang đến những sắc màu âm nhạc mới

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Muôn sắc Việt Nam là cách chương trình kết nối âm nhạc truyền thống với những hình thức biểu diễn đương đại. Sau phần trình diễn của Mỹ Tâm, Tùng Dương mang đến ca khúc Thư pháp, kết hợp cùng những hình ảnh gợi nhắc nghệ thuật viết chữ truyền thống. Tiếp đó, Bức tranh di sản đưa các nghệ nhân, đoàn nghệ thuật từ nhiều vùng miền lên sân khấu, tạo nên không gian trình diễn giới thiệu sự phong phú của văn hóa Việt. Những tiết mục như Ngọn lửa cao nguyên, Bài ca đất phương Nam hay Việt Nam tinh hoa tiếp tục mở rộng hành trình từ vùng cao đến miền sông nước, từ âm hưởng dân gian đến những bản phối hiện đại.

Đặc biệt, chương Bản sắc vươn xa mang đến không khí trẻ trung và sôi động hơn. NSND Tự Long kết hợp cùng Cheng, Đông Hùng và OSAD trong Tiếng ru cội nguồn, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa các loại hình và thế hệ nghệ sĩ. Trong khi đó, tiết mục Made in Việt Nam ghi dấu màn hòa giọng của NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và Noo Phước Thịnh. Sự xuất hiện của một giọng ca gạo cội bên cạnh hai nghệ sĩ được đông đảo khán giả trẻ yêu thích trở thành hình ảnh giàu ý nghĩa, cho thấy âm nhạc truyền thống hoàn toàn có thể tìm được tiếng nói chung với những xu hướng mới.

Phương Mỹ Chi tiếp tục khuấy động sân khấu với bản mashup Lý cò style - Rock hạt gạo, kết hợp chất liệu dân gian với tiết tấu hiện đại. Từ lâu, nữ ca sĩ sinh năm 2003 đã theo đuổi hướng khai thác âm nhạc truyền thống trong những sản phẩm dành cho công chúng trẻ, vì vậy màn trình diễn tại Muôn sắc Việt Nam mang đến màu sắc khá đặc trưng của cô. Cùng với đó, Đức Phúc và Hòa Minzy thể hiện Máu đỏ da vàng, trong khi Noo Phước Thịnh mang đến Nhà tôi có treo một lá cờ. Những giai điệu giàu năng lượng nối tiếp nhau, tạo nên không khí hào hứng khi chương trình bước vào chặng cuối.

Điểm chung của những tiết mục này là cách các nghệ sĩ trẻ sử dụng âm nhạc đương đại để truyền tải những hình ảnh, câu chuyện và cảm xúc gắn với văn hóa Việt. Thay vì chỉ tái hiện những giá trị quen thuộc bằng ngôn ngữ sân khấu truyền thống, chương trình lựa chọn kết hợp nhiều chất liệu âm nhạc, từ dân ca, nhạc giao hưởng đến pop, rock và rap. Qua đó, những câu chuyện về nguồn cội, quê hương và bản sắc dân tộc được kể lại bằng cách thể hiện gần gũi hơn với nhiều thế hệ khán giả.

Khoảng 50.000 khán giả hòa nhịp, pháo hoa rực sáng khép lại đêm concert

Không chỉ gây ấn tượng bằng dàn nghệ sĩ, Muôn sắc Việt Nam còn được đầu tư mạnh về quy mô sân khấu và hiệu ứng trình diễn. Theo thông tin từ ban tổ chức và các báo đưa tin sau sự kiện, sân khấu rộng khoảng 3.000 m², lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn với hình tượng mặt trời, trống đồng và chim Lạc. Hệ thống màn hình LED quy mô lớn, 16 bàn nâng cơ khí cùng những cấu trúc sân khấu chuyển động giúp không gian liên tục thay đổi theo từng tiết mục. Âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng và các màn đồng diễn được kết hợp để tạo nên những lớp trình diễn mang tính kể chuyện, thay vì chỉ nối tiếp các ca khúc một cách đơn thuần.

Ngay từ trước giờ biểu diễn, đông đảo khán giả đã có mặt tại sân Mỹ Đình. Nhiều người lựa chọn áo dài, trang phục truyền thống hoặc mang theo cờ đỏ sao vàng để hòa vào không khí của Ngày Văn hóa Việt Nam. Sự xuất hiện của nhiều thế hệ khán giả, từ những người yêu thích các ca khúc cách mạng, dân ca đến các bạn trẻ chờ đợi thần tượng, cũng tạo nên nét đặc biệt cho đêm nhạc. Trên cùng một sân khấu, những giọng ca đã gắn bó với công chúng nhiều thập kỷ đứng cạnh các nghệ sĩ đang được yêu thích, góp phần cho thấy sức sống của âm nhạc Việt Nam qua các thời kỳ.

Khép lại chương trình là Rạng ngời văn hóa Việt Nam, sáng tác của DTAP, với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ. Trên sân khấu, các giọng ca hòa cùng khối diễn viên múa, sinh viên và lực lượng biểu diễn, tạo nên bức tranh nghệ thuật giàu màu sắc. Đặc biệt, màn pháo hoa tầm cao kết hợp hỏa thuật kéo dài khoảng 17 phút trở thành điểm nhấn thị giác của đêm diễn, thắp sáng bầu trời Mỹ Đình và khép lại hành trình nghệ thuật trong không khí rực rỡ.

Được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp không chỉ là một concert quy tụ nhiều ngôi sao. Đêm diễn còn tạo ra cuộc gặp gỡ giữa những thế hệ nghệ sĩ, những loại hình nghệ thuật và những sắc màu văn hóa trên khắp đất nước. Từ giọng hát da diết của Mỹ Tâm trong Thương ca tiếng Việt, màn hòa giọng của các nghệ sĩ gạo cội đến năng lượng trẻ trung của Phương Mỹ Chi, Hoàng Thùy Linh và dàn ca sĩ đương đại, tất cả góp phần kể chung một câu chuyện về bản sắc Việt Nam.

Giữa sân Mỹ Đình với hàng chục nghìn khán giả, điều đọng lại sau những giai điệu và màn pháo hoa không chỉ là sự hoành tráng của một concert, mà còn là cảm xúc tự hào khi những giá trị văn hóa Việt Nam tiếp tục được gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa qua nhiều thế hệ.