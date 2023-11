"My Sói" Thu Quỳnh bất ngờ tiết lộ đang mang thai

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Thu Quỳnh đã bất ngờ thông báo về việc cô đang mang thai lần thứ 2. Nữ diễn viên hạnh phúc chia sẻ: "Luật hấp dẫn là có thật chúng mình ạ! Khi anh Be (con trai Thu Quỳnh - pv) kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt! Chào mừng em bé bỏng đã đến gia đình mình. Chúc Be của mẹ sẽ là một người anh thật ngầu. Cả nhà yêu các con".

Thông tin này khiến không chỉ khán giả mà nhiều bạn bè của Thu Quỳnh cũng bất ngờ. Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt như diễn viên Thanh Hương, Hoa hậu Phan Kim Oanh, bà xã NS Công Lý,... đã gửi lời chúc mừng đến gia đình Thu Quỳnh.

Thu Quỳnh là nữ diễn viên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, được khán giả yêu thích khi tham gia các phim truyền hình nổi tiếng như: Về nhà đi con, Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân,...

Năm 2014, Thu Quỳnh kết hôn với diễn viên Chí Nhân và có một cậu con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của hai người nhanh chóng kết thúc vào năm 2015, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân nuôi con một mình.

Thời gian sau đó, Thu Quỳnh tập trung vào sự nghiệp diễn xuất và cực kín tiếng về chuyện đời tư. Năm 2020, nữ diễn viên lần đầu công khai có bạn trai mới nhưng không tiết lộ nhiều về chuyện tình cảm.