Mỹ: Số người nhiễm Covid-19 vượt 160.000, số ca tử vong trong ngày tăng kỷ lục, hàng loạt bang yêu cầu người dân ở trong nhà

Tiểu bang New York vẫn là trung tâm dịch tại Mỹ. Tới tối chủ nhật, có thêm 138 người chết ở thành phố New York, nâng tổng số trường hợp tử vong do dịch Covid-19 tại đây lên 914, theo Bộ Y tế NYC. Hiện có 38.807 người New York đã thử nghiệm dương tính với virus này.



Tổng thống Donald Trump tuyên bố hôm Chủ nhật rằng ông sẽ mở rộng các hướng dẫn của chính quyền về "giãn cách xã hội" trong đợt bùng phát Covid-19 cho đến ngày 30 tháng Tư.

Nhân viên y tế bên ngoài tại Trung tâm bệnh viện Elmhurst ở quận Queens của New York vào ngày 26 tháng 3 năm 2020. Angela Weiss/AFP - Getty Images

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo "Today" vào sáng thứ Hai, điều phối viên phản ứng với dịch Covid-19 của Nhà Trắng, Tiến sĩ Deborah Birx nói rằng bà "rất lo lắng" về mọi thành phố ở Mỹ và rằng 100.000 đến 200.000 người Mỹ tử vong sẽ là kết quả của một phản ứng có hiệu quả theo dự đoán.

Thông điệp rõ ràng của Birx được đưa ra một ngày sau khi các thống đốc bang Michigan và Louisiana cảnh báo về việc thiếu nguồn lực để đối phó với cuộc khủng hoảng và nói rằng tình trạng thiếu máy thở và thiết bị bảo vệ có thể áp đảo các bệnh viện ngay trong tuần này.

Trong khi đó, cùng ngày Lầu Năm Góc thông báo ca tử vong đầu tiên trong quân đội Mỹ. Hiện đã có 1.087 trường hợp mắc bệnh Covid-19 là quân nhân, nhân viên dân sự, người phụ thuộc và các nhà thầu trong quân đội.

Ngày 30/3, chính quyền các bang Maryland, Virginia và thủ đô Washington, cùng bang Arizona đã ban hành lệnh yêu cầu người dân ở trong nhà ngoại trừ trường hợp thiết yếu nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Thủ đô Washington D.C của Mỹ là địa điểm cuối cùng ban hành lệnh ở trong nhà.

Theo số liệu được thống kê trên trang Worldometer thì tính tới ngày 30 tháng 3, trên thế giới có 784.381 ca mắc Covid-19, số trường hợp tử vong là 37.780, số bệnh nhân phục hồi là 165.035 người, 29.597 người trong tình trạng nghiêm trọng được điều trị đặc biệt.

Theo Reuters, NBCnews