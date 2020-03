Mỹ sẽ cung cấp thuốc điều trị virus Corona mới sớm nhất vào mùa hè năm nay

Phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức ở Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói: “ Vaccine có thể không xuất hiện cho tới cuối năm nay hoặc đầu năm sau, nhưng những liệu pháp điều trị những người nhiễm chủng mới của virus SARS-CoV-2 có thể xuất hiện vào mùa hè hoặc mùa thu”. Ông Pence đề cập tới thuốc remdesivir chống virus được Hãng dược phẩm Gilead phát triển. Loại thuốc này đang được dùng điều trị một bệnh nhân Mỹ nhiễm Covid-19 và dự kiến sẽ trải qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng tại châu Á.

Ngày 2-3, Liên hợp quốc đã rút ngắn thời gian tổ chức hội nghị thường niên về phụ nữ sắp diễn ra trong tháng này do lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Theo đó, hội nghị lần thứ 64 của Ủy ban Địa vị phụ nữ của Liên hợp quốc dự kiến diễn ra tại New York, Mỹ từ ngày 9-3 đến hết ngày 20-3 sẽ được rút xuống còn 1 ngày. Các nhà tổ chức hội nghị cho biết chỉ có phiên họp ngắn trong ngày khai mạc sẽ được tổ chức sau khi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đề nghị rút gọn thời gian diễn ra hội nghị do lo ngại về dịch bệnh.

Cùng ngày, Liên hợp quốc cũng thông báo đóng cửa các trụ sở của cơ quan này tại Genena, Thụy Sĩ, đối với khách tham quan. Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc A.Guterres, hiện cơ quan này không có kế hoạch đóng cửa các trụ sở của Liên hợp quốc tại New York đối với khách tham quan.

Tính đến chiều 3-3, trên toàn thế giới đã có 91.317 ca nhiễm và 3.116 ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 ở khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca phục hổi là 48,002 ca.