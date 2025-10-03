Mỹ nữ Tân Cương bị quấy rối tại Tuần lễ thời trang?

Mới đây, Cổ Lực Na Trát đã thu hút mọi ánh nhìn tại Tuần lễ thời trang Paris khi tham dự show của nhà mốt Tom Ford. Nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái ngút ngàn của Cổ Lực Na Trát khiến nhiều người so sánh, cho rằng lần này cô đã lấn át người đồng hương Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, một sự việc đang gây chú ý khi Cổ Lực Na Trát vướng nghi vấn bị giám đốc sáng tạo của Tom Ford quấy rối.

Nhan sắc ấn tượng của Cổ Lực Na Trát tại Tuần lễ thời trang

Theo trang Sohu thì trong buổi giao lưu, giám đốc sáng tạo liên tục kéo tay mỹ nữ Tân Cương, bàn tay còn đặt lên vai và di chuyển xuống cánh tay của cô. Hành động này khiến Cổ Lực Na Trát để lộ biểu hiện gượng gạo và vòng tay ra hiệu phòng thủ. Ngay sau đó khi chụp ảnh cùng, giám đốc lại đặt tay vào eo của nữ diễn viên, gần như không tạo khoảng cách phù hợp. Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng "làm người nổi tiếng thật không dễ, còn phải chịu bị chạm vào cơ thể".

Không ít netizen cảm thấy hành vi của giám đốc sáng tạo có thể được coi là quấy rối. Dù là trong bối cảnh thân thiết hay giao tiếp chuyên nghiệp, việc kéo tay, đặt tay lên vai hay eo mà không được sự đồng ý rõ ràng là vi phạm ranh giới cá nhân. Cổ Lực Na Trát vẫn cười nhưng cử chỉ phòng thủ của cô cho thấy sự bất an và khó chịu thực sự. Nhiều người nhận định, đây là một ví dụ điển hình về cách các sao nữ dễ rơi vào tình huống khó xử ngay tại các sự kiện quốc tế danh tiếng.

Cổ Lực Na Trát vướng nghi vấn bị quấy rối

Cô có vẻ khá gượng gạo với những hành động này

Tuy nhiên, một chiều hướng khác lại cho rằng chuyện này không hẳn nghiêm trọng đến mức gọi là quấy rối. Theo lý giải từ một số dân mạng, giám đốc sáng tạo nước ngoài thường thể hiện sự thân thiện, thậm chí hơi quá trong cách chào hỏi và tương tác với người quen. Với họ thì việc nắm tay, đặt tay lên vai hay eo có thể là cách thể hiện sự gần gũi và tạo tương tác vui vẻ với khách mời tham gia. Mặc dù biểu hiện hơi gượng gạo nhưng Cổ Lực Na Trát vẫn mỉm cười, đối đáp trôi chảy bằng tiếng Anh, chứng tỏ cô kiểm soát được tình huống và có thể coi đây là một sự kiện bình thường trong ngành thời trang quốc tế, nơi các quy chuẩn về ranh giới cá nhân đôi khi khác biệt so với văn hóa châu Á.

Vấn đề đặt ra là ranh giới giữa "thân thiện" và "quấy rối" trong ngành thời trang quốc tế vốn luôn mỏng manh. Các sao nữ, đặc biệt là những ngôi sao trẻ từ châu Á như Cổ Lực Na Trát thường phải linh hoạt ứng xử để vừa giữ hình ảnh, vừa không làm mất cơ hội hợp tác. Chính sự mâu thuẫn này khiến khán giả khó đánh giá hành vi từ bên ngoài, nhất là khi hình ảnh chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng trên mạng.

Có không ít người cho rằng đây chỉ là hành động thân thiết bình thường

Dù vậy, sự việc cũng mở ra cuộc tranh luận về việc bảo vệ quyền riêng tư cho người nổi tiếng. Ngay cả ở những sự kiện thời trang danh tiếng nhất, sao nữ vẫn có thể gặp những tình huống khiến họ khó xử, buộc phải vừa lịch sự vừa phòng thủ.

Có thể thấy, Cổ Lực Na Trát một lần nữa chứng minh sự chuyên nghiệp và khả năng kiểm soát hình ảnh tuyệt vời trước công chúng. Bị đặt vào tình huống nhạy cảm, cô vẫn giữ nụ cười và thần thái sang trọng, biến khoảnh khắc tiềm ẩn bất lợi thành một phần của hình ảnh ngôi sao quốc tế.

