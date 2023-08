Mỹ nữ hội tụ: Hoàng Thùy Linh - Phương Ly "đọ sắc" tại sân khấu FWD Music Fest 2023

Sự xuất hiện của Hoàng Thùy Linh và Phương Ly tại sự kiện sẽ tạo nên những phần trình diễn "thỏa phần nhìn, đã phần nghe".

FWD Music Fest 2023 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến khán giả những phần biểu diễn âm nhạc ấn tượng và sáng tạo trong khâu tổ chức.



FWD Music Fest là sự kiện âm nhạc quy mô lớn do Bảo hiểm FWD tổ chức thường niên nhằm truyền tải những thông điệp tích cực đến với khách hàng và cộng đồng. Năm nay, sự kiện càng trở nên đặc biệt hơn khi đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm thành lập Tập đoàn FWD – 10 năm mang đến sự bảo vệ và truyền cảm hứng "sống đầy" tích cực đến 10 triệu khách hàng tại 10 thị trường trên khắp Châu Á.

Mãn nhãn với visual dàn nghệ sĩ biểu diễn

Điều khiến cư dân mạng hết mực hào hứng khi nhắc đến FWD Music Fest 2023 chính là dàn nghệ sĩ sẽ góp mặt trình diễn với "visual" cực phẩm.

FWD Music Fest 2023 hứa hẹn bùng nổ với dàn nghệ sĩ đình đám.

Những nghệ sĩ được mong đợi nhất phải kể đến "bà hoàng sân khấu" Hoàng Thùy Linh, đang "khuấy đảo" toàn cầu với bản hit See Tình. Hay cô "vợ quốc dân" Phương Ly - chủ nhân của "Thichthich" chắc chắn sẽ mang lại những giây phút thật "chill" cùng âm nhạc cho cả fanboy và fangirl.



Không hề "flex" khi FWD Music Fest có sự góp mặt của HIEUTHUHAI và MONO, những nghệ sĩ trẻ thành công nhất ở thời điểm hiện tại. Ngoài việc chinh phục các BXH bằng loạt sản phẩm chất lượng, 2 anh chàng GenZ còn dần khẳng định bản thân là những nghệ sĩ đa tài khi thành công ở nhiều lĩnh vực khác như truyền hình thực tế và thời trang.

Một cái tên đáng chú ý khác trong dàn lineup năm nay chính là Jack-J97. Dù không tham gia biểu diễn nhiều nhưng mỗi lần xuất hiện, Jack-J97 đều luôn tạo "cơn sốt" với những bản phối mới và sự ủng hộ nồng nhiệt đến từ fandom vô cùng hùng hậu.

Sự xuất hiện của Anh Tú, gương mặt bảo chứng cho câu nói "tài sắc vẹn toàn" cùng những phần trình diễn "dốc hết cả ruột gan". Hay Trung Quân Idol với giọng ca nội lực, hứa hẹn đưa khán giả đến với những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng và sâu lắng nhất.

Ngoài ra, FWD Music Fest 2023 còn chiêu mộ được DJ Albee, VJ Trần Anh Huy cho phần biểu diễn EDM cực bùng nổ và MC Thiên Vũ cho việc dẫn dắt toàn bộ chương trình.

Sự trở lại của "bữa tiệc âm nhạc" độc đáo

Điểm mới lạ của sự kiện năm nay không thể không kể đến thiết kế sân khấu 360 độ lần đầu xuất hiện tại sự kiện âm nhạc của FWD. Khán giả sẽ có cơ hội ngắm nhìn thần tượng ở cự li gần, tăng thêm trải nghiệm thú vị cho người xem.

Sân khấu 360 độ lần đầu xuất hiện tại sự kiện âm nhạc FWD Music Fest 2023.

Lần đầu tiên "trình làng" tại TP.HCM vào năm 2018, sau đó FWD Music Fest được tổ chức lần lượt tại nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ, để lại những dấu ấn mạnh mẽ về chất lượng âm nhạc, quy mô sự kiện và sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức.