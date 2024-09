Dự án phim truyền hình Jeong Nyeon chuyển thể từ Webtoon cùng tên vừa tung teaser với nhiều gương mặt "thân quen" như Kim Tae Ri, Jung Eun Chae, Shin Ye Eun, Ra Mi Ran và Moon So Ri đã đem về "cơn mưa" lời khen từ netizen bởi độ hot và nhan sắc đỉnh cao của dàn cast nữ.

Teaser chính thức của Jeong Nyeon

Bộ phim Jeong Nyeon gồm 16 tập và lấy bối cảnh những năm 1950. Cốt truyện xoay quanh về nhân vật chính là một cô gái đến từ Mokpo - Yoon Jeong Nyeon, "tha hương cầu thực" từ thuở trắng tay, cộng với việc không được học tập đến chốn nhưng may thay lại sở hữu giọng hát trời phú nên quyết định gia nhập đoàn kịch truyền thống dành cho phụ nữ để theo đuổi ước mơ làm giàu.

Trong phim, Kim Tae Ri sẽ vào vai Yoon Jeong Nyeon hát hay, diễn giỏi và giàu tình cảm. Jung Eun Chae thủ vai Moon Ok Kyung, là thành viên lạnh lùng, khó tiếp xúc của đoàn kịch nữ. Song, Ok Kyung là ca nương nổi tiếng, thậm chí có thể đóng kép chính trong đoàn hát. Tiếp đến, Shin Ye Eun vai Heo Young Seo, xuất thân từ gia đình giàu có, cô có cơ hội được đào tạo và nắm chắc nhiều kỹ năng chuyên môn như: hát, khiêu vũ và diễn xuất thế nên cũng là đối thủ "đáng gờm" của Yoon Jeong Nyeon. Ra Mi Ran vai Kang So Bok, người đứng đầu Nhà hát Mae Ran. Cuối cùng là Moon So Ri – nữ diễn viên gây ấn tượng qua bộ phim Queenmaker (Phong hậu) – sẽ vào vai mẹ của Yoon Jeong Nyeon (Seo Yong Rye). Từng được biết đến là nghệ sĩ Pansori nhưng sau khi giải nghệ, bà chôn giấu quá khứ về nghề nghiệp của bản thân và âm thầm nuôi nấng Jeong Nyeon.

Poster chính thức

Bản Webtoon

Trong teaser mới nhất của Jeong Nyeon, có thể dễ dàng thấy được nét diễn chân thật và có phần hơi tinh nghịch của cô nàng Kim Tae Ri trong cảnh mở đầu khi đến đoàn hát. Gương mặt thần thái cùng điệu cười tự nhiên là một điểm cộng lớn để vai diễn thêm trọn vẹn hơn trong mắt khán giả. Dù tạo hình nhân vật khá "dìm" nhưng vẫn không làm lu mờ nhan sắc rạng rỡ của Kim Tae Ri. Được biết trước đó, tác giả Webtoon gốc từng chia sẻ rằng đã lấy nhân vật Sookhee của Kim Tae Ri trong The Handmaiden làm hình mẫu tham khảo cho nữ chính. Thế nên, việc Kim Tae Ri đảm nhận vai diễn này là hoàn toàn "hợp tình, hợp lý", thậm chí còn đỉnh hơn cả nguyên tác.

Kim Tae Ri ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm thành công như The Handmaiden (2016), When The Day Comes (2017), Little Forest (2018), Mr. Sunshine (2018), Space Sweepers (2021). Năm 2022, Kim Tae Ri được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 58 nhờ vai diễn Na Hee Do trong Twenty Five, Twenty One và mới đây nhất là Alienoid (2022).

Được biết, cô cũng là nguyên nhân tạo nên sự đối đầu giữa hai ông lớn là tvN và MBC. Cụ thể, nhà đài tvN đã phải bỏ ra số tiền không nhỏ để cạnh tranh quyền phát sóng Jeong Nyeon với đài MBC. Sau khi thất bại trong việc giành bản quyền phát sóng bộ phim mới của Kim Tae Ri, MBC được cho là không thể che giấu sự tiếc nuối và thất vọng, thậm chí sẵn sàng trả hơn 2 tỷ won mỗi tập (hơn 37 tỷ đồng) nhưng tvN đã giành lại được vị trí thắng thế khi đưa ra con số cao hơn, đồng nghĩa với việc tvN đã chi trả tới hàng trăm tỷ chỉ để được phát sóng Jeong Nyeon.

Một số phản ứng của netizen: - Dàn cast chất lượng luôn, hóng phim này nhất - Chất lượng ghê, tưởng teaser phim điện ảnh không á - Mong chờ diễn xuất của Kim Tae Ri, cổ đóng mỗi phim sử dụng một tông giọng khác nhau luôn ý - Kim Tae Ri với Jung Eun Chae như bước trong truyện ra vậy

Phim dự kiến lên sóng ngày 12/10/2024 trên tvN.