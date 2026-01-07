Thông tin ca sĩ Trương Thảo Nhi tổ chức đám cưới thu hút sự quan tâm của khán giả những ngày qua. Đám cưới được diễn ra khá kín kẽ, cho đến khi ekip chia sẻ hình ảnh Trương Thảo Nhi trong những bộ váy cưới lên mạng xã hội thì cư dân mạng đã được phen bất ngờ.

Trong bộ ảnh cưới mới nhất được chia sẻ, Trương Thảo Nhi xuất hiện trong thiết kế váy trắng trễ vai, phom dáng ôm sát giúp tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn nhưng gợi cảm. Phần thân váy được điểm xuyết họa tiết hoa nổi tinh tế, kết hợp cùng khăn voan dài thêu hoa tạo cảm giác nhẹ nhàng, cổ điển nhưng vẫn hiện đại. Cách trang điểm sắc sảo, mái tóc búi gọn với vài lọn thả tự nhiên càng làm nổi bật thần thái trưởng thành của cô dâu. Ở một số khung hình nghiêng và cận cảnh, Trương Thảo Nhi ghi điểm với visual mặn mà, quyến rũ.

Trương Thảo Nhi trong bộ váy cưới trắng nền nã. Ảnh: Studio D'OR

Visual mặn mà, gợi cảm của nữ ca sĩ trong ngày trọng đại. Ảnh: Studio D'OR

Bộ ảnh cưới full HD lần này được xem là lời xác nhận trọn vẹn nhất cho cột mốc mới trong cuộc sống của cô. Ảnh: Studio D'OR

Chồng của Trương Thảo Nhi là Quốc Huy - thành viên của ban nhạc On Air Band. Cặp đôi đã hẹn hò được một thời gian, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào trên trang cá nhân. Hồi Giáng sinh vừa qua, Quốc Huy đã thông báo cầu hôn Trương Thảo Nhi thành công. Được biết, cả hai tổ chức đám cưới ở Khánh Hoà, sau đó sẽ làm thêm lễ cưới tại Bình Phước và TP.HCM.

Thông tin Trương Thảo Nhi lên xe hoa khiến nhiều người bất ngờ. Trong một bài đăng trên trang cá nhân, nữ ca sĩ gây chú ý khi mặc váy cưới trắng, trên tay cầm một nhành hoa và chụp ảnh trước nhà thờ. Sau đó 1 ngày, hình ảnh Trương Thảo Nhi tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng như lời xác nhận cô chính thức về chung một nhà với chồng nhạc công.

Vào ngày giao thừa, Trương Thảo Nhi đăng tải hình ảnh tình tứ bên bạn trai Quốc Huy, đính kèm là dòng trạng thái: "Tổng kết năm 2025: Có chồng". Cứ ngỡ đây là dòng trạng thái bắt trend của nữ ca sĩ, ai mà có ngờ cô lại chính là người "mở bát" tin hỷ cho Vbiz đầu năm nay.

Chân dung ông xã của ca sĩTrương Thảo Nhi. Ảnh: FBNV

Cả hai đã có quãng thời gian hẹn hò, thoải mái chia sẻ tình cảm trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Quốc Huy thông báo cầu hôn thành công Trương Thảo Nhi vào đêm Giáng sinh vừa qua. Ảnh: FBNV

Sinh năm 1992, Trương Thảo Nhi được khán giả biết đến rộng rãi sau khi bước ra từ Giọng hát Việt năm 2012. Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ đến từ bản hit Bốn Chữ Lắm, ca khúc giúp tên tuổi cô phủ sóng mạnh mẽ nhưng cũng vô tình trở thành cái bóng khó vượt qua suốt nhiều năm sau đó.

Đến năm 2021, Trương Thảo Nhi gây chú ý trở lại với Chỉ Là Không Cùng Nhau, ca khúc lan truyền mạnh trên mạng xã hội nhờ giai điệu buồn và cảm xúc. Tuy nhiên, việc đây là nhạc Hoa lời Việt khiến sức nóng của bài hát không kéo dài lâu.

Cuối năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục tái xuất với sản phẩm mới mang tên Đánh Bắt Cá Xa Bờ, do chính cô sáng tác. Dù nhận được sự quan tâm nhất định, ca khúc này nhanh chóng vấp phải tranh luận về nội dung.