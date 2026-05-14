Mỹ nhân Việt từng bị chê quê mùa, giờ sở hữu nhà vườn 3000m, dạy con khéo nhưng cũng gây tranh cãi!

Mới đây, “Người đẹp Tây Đô” Việt Trinh chia sẻ về quãng thời gian đầu lập nghiệp đầy khó khăn của mình trong showbiz Việt những năm 1990. Khi ấy, dù đã đóng nhiều phim nhưng cát-xê không cao, cuộc sống của cô vẫn chật vật. Việt Trinh kể có lần bị bạn trai hỏi khá tế nhị: “Có phải em đang mặc đồ si đa không?”, chỉ vì quần áo cô còn nồng mùi thuốc tẩy.

Nữ diễn viên thừa nhận thời điểm đó, thay vì đầu tư cho vẻ ngoài, cô chọn tiết kiệm để mua nhà và xe đi làm. “Nếu tôi tiêu tiền mua đồ đẹp như nhiều người khác thì sẽ không thể dành dụm mua nhà, mua xe”, cô chia sẻ. Dù từng bị chê “quê mùa”, “hai lúa”, Việt Trinh vẫn chấp nhận vì biết mình đang cố gắng cho tương lai.

Sau nhiều thăng trầm, ở tuổi ngoài 50, nữ diễn viên hiện sống kín tiếng trong căn nhà vườn rộng 3000m2 và dành phần lớn thời gian cho con trai Thiện Nhân. Chính cách nuôi dạy con của Việt Trinh mới là điều khiến công chúng chú ý nhiều năm qua.

Dạy con khéo nhưng vẫn có lúc gây tranh cãi

Là mẹ đơn thân, Việt Trinh nhiều lần chia sẻ con trai là ưu tiên lớn nhất trong cuộc đời mình. Cô từng cho biết Thiện Nhân là cậu bé ngoan, học giỏi và sự trưởng thành của con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô.

Điều khiến nhiều phụ huynh đồng cảm là Việt Trinh không chạy theo áp lực đầu tư sớm cho con bằng mọi giá. Dù hiểu tầm quan trọng của ngoại ngữ, cô từng chia sẻ mình không ép con học tiếng Anh quá sớm đến mức không nói được tiếng Việt. Theo nữ diễn viên, ngôn ngữ nên đến tự nhiên, không phải là áp lực đặt lên một đứa trẻ từ quá sớm. Bên cạnh đó, Việt Trinh cũng rất chú trọng việc dạy con về nhân cách và lòng biết ơn. Cô cho rằng đây là nền tảng quan trọng để một đứa trẻ lớn lên tử tế và có trách nhiệm, thay vì chỉ tập trung vào thành tích hay vật chất.

Tuy nhiên, cách thể hiện tình yêu với con trai của nữ diễn viên cũng từng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Việt Trinh từng thừa nhận bản thân "ghiền con", thích ôm hôn con trai dù bé đã lớn. Cô kể chính con trai cũng ngại việc mẹ ôm hôn nơi công cộng, nhưng nhiều khi cô vẫn không kiềm được tình cảm.

Sau đó, Việt Trinh cũng vướng tranh luận khi đăng clip nói về chủ đề ôm hôn con trai tuổi thiếu niên trên TikTok. Nhiều khán giả cho rằng khi con đã lớn, cha mẹ nên giữ khoảng cách phù hợp, đặc biệt ở nơi công cộng, để trẻ có không gian riêng và cảm thấy thoải mái hơn.

Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng đó đơn giản là tình yêu của một người mẹ dành cho con sau nhiều năm một mình nuôi dạy trẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều gia đình ngày nay ngày càng ít kết nối cảm xúc, việc cha mẹ còn muốn ôm con, trò chuyện và gần gũi với con đôi khi lại là điều đáng quý.

Ngoài ra, Việt Trinh cũng từng chia sẻ nỗi lo khi con trai sống chủ yếu với mẹ và chị em gái sẽ trở nên quá nhạy cảm hoặc thiếu sự mạnh mẽ. Vì vậy, cô chủ động nhờ cháu trai lớn chơi cùng và đồng hành với Thiện Nhân để hai anh em có thể chia sẻ, dìu dắt nhau.

Có thể thấy, cách nuôi dạy con của Việt Trinh không hoàn hảo theo tiêu chuẩn của tất cả mọi người, nhưng lại rất thật và đầy bản năng của một người mẹ đơn thân. Cô yêu con nhiều, lo cho con nhiều, đôi lúc cũng tự nhận mình chiều con hoặc quá tình cảm. Nhưng phía sau tất cả vẫn là mong muốn con lớn lên tử tế, hạnh phúc và không thiếu thốn tình yêu thương.

Có lẽ cũng vì từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống nên sau ánh hào quang showbiz, điều Việt Trinh trân trọng nhất bây giờ không còn là danh tiếng hay vật chất, mà là những ngày bình yên được ở cạnh con trai của mình.

(Tổng hợp)