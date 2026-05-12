Bức ảnh khiến Tăng Thanh Hà được nhiều cha mẹ "xin vía" nuôi dạy con!

Nhắc đến những bà mẹ nuôi dạy con khéo của showbiz Việt thì không thể không nhắc đến Tăng Thanh Hà. Dưới sự nuôi dạy của nữ diễn viên, cả 3 đứa trẻ Richard, Chloe, Mason đều lớn lên ngoan ngoãn, giàu tình cảm và hiếu thảo với cha mẹ.

Mới đây, nhân dịp Ngày của mẹ, nàng ngọc nữ của màn ảnh Việt đã khoe tấm thiệp được cậu út Mason viết tặng. Ở tuổi lên 4, Mason dành tặng mẹ những dòng chữ tiếng Anh đầy ngọt ngào với nội dung như sau:

"Mẹ thân yêu, cảm ơn mẹ về những hy sinh dành cho cả nhà. Con sẽ không bao giờ ngừng biết ơn. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, ngầu nhất và đỉnh nhất thế giới. Con hy vọng mẹ có Ngày của mẹ đáng nhớ. Con yêu mẹ rất nhiều!".

Bức ảnh chụp tấm thiệp của Mason đã khiến cư dân mạng được dịp xuýt xoa, càng thêm ngợi khen cách người đẹp sinh năm 1986 dạy con.

Tấm thiệp Mason viết cho mẹ

Trước đó, trên trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà cũng từng khoe những mẩu giấy nhỏ, những tấm thiệp nguệch ngoạc chữ trẻ con do hai con lớn tự tay viết, với những dòng đơn giản nhưng đầy yêu thương như: "I love you, mommy", hay "Rikki yêu mẹ". Có lần, cậu cả Richard còn khiến nhiều người tan chảy khi thủ thỉ với mẹ: "Do you know I love you so much, mommy?".

Nói về cách nuôi dạy con, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ quan điểm: Cô hạn chế để con sa đà vào các thiết bị công nghệ. Thay vào đó, mỗi khi có thời gian rảnh, cô ưu tiên đưa các con ra ngoài, tham gia những hoạt động vận động, khám phá thiên nhiên và thế giới xung quanh để trẻ được học hỏi bằng trải nghiệm thật.

Những chuyến đi bảo tàng cũng là một phần quen thuộc trong đời sống gia đình của Tăng Thanh Hà. Cô từng đăng tải hình ảnh Richard chạy nhảy đầy hào hứng tại Bảo tàng Thiếu nhi ở San Jose (California, Mỹ), hay khoảnh khắc cô bé Chloe chăm chú quan sát các bộ xương khủng long với ánh mắt tò mò. Với nữ diễn viên, đó không chỉ là chuyến đi chơi, mà còn là cách gieo mầm tri thức, khơi gợi sự ham hiểu biết cho con từ sớm.

Tăng Thanh Hà

Sinh ra trong một gia đình đủ đầy, nhưng các con của Tăng Thanh Hà lại không lớn lên cùng những món đồ chơi xa xỉ như nhiều người vẫn hình dung. Trên mạng xã hội, cô từng chia sẻ hình ảnh hai con ngồi chơi cùng nhau say sưa, bên cạnh chỉ là vài tấm bìa carton cũ, bút màu và những vật dụng quen thuộc trong nhà.

Cách nuôi dạy con của Tăng Thanh Hà, vì thế, không nằm ở sự giàu có hay điều kiện vật chất, mà ở việc tạo ra một môi trường đủ an toàn, đủ yêu thương và đủ khoảng trống để trẻ được lớn lên tự nhiên. Trong sự lặng lẽ và kiên định ấy, nữ diễn viên dường như đang chọn cho các con một tuổi thơ bình thường.