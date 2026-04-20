Mỹ nhân Việt duy nhất có phim thắng 100%: Nhan sắc đẹp tựa ngọc quý, diễn đỉnh còn có vía thần tài

Trong thị trường điện ảnh Việt đầy biến số, Diệp Bảo Ngọc đang thiết lập một kỷ lục khó tin: 100% phim điện ảnh cô tham gia đều gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ". Không chỉ sở hữu ngoại hình chuẩn điện ảnh, cô còn được xem là "nữ thần may mắn" cho mọi dự án mình góp mặt.

Mới đây nhất, bộ phim kinh dị Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng mà Diệp Bảo Ngọc góp mặt vừa ra rạp đã ngay lập tức tạo nên một cơn địa chấn phòng vé Việt. Chỉ sau vỏn vẹn 4 ngày công chiếu, phim cán mốc 71 tỷ đồng doanh thu. Với tốc độ tăng trưởng thần tốc như hiện tại, việc Phí Phông đạt doanh thu 100 tỷ chỉ còn là chuyện sớm muộn trong vài ngày tới.

Trong phim, Diệp Bảo Ngọc chứng minh nhan sắc không phải là vũ khí duy nhất của cô trên màn ảnh. Vào vai một nhân vật có nội tâm phức tạp giữa vùng rừng thiêng nước độc, cô khiến khán giả phải nổi da gà với những phân đoạn tâm lý nặng đô. Sẽ không ngoa khi nói rằng biểu cảm nhập tâm cùng thần thái chuẩn điện ảnh của nữ diễn viên chính là một trong những thỏi nam châm quan trọng giúp thu hút và giữ chân khán giả tại rạp.

Nhìn lại sự nghiệp điện ảnh của Diệp Bảo Ngọc, người ta mới thực sự choáng váng trước tỷ lệ thắng tuyệt đối của cô. Trước Phí Phông, nữ diễn viên đã có một hành trình "đánh đâu thắng đó" với các dự án đình đám.

Năm 2023, Diệp Bảo Ngọc tham gia dự án điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp với Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh. Bộ phim ghi nhận tổng doanh thu 272 tỷ đồng, là bước ngoặt đưa cái tên Diệp Bảo Ngọc vụt sáng thành "ngọc nữ trăm tỷ". Vào vai Liên - bà mẹ một con, người đẹp thành công lột tả diễn biến tâm lý nhân vật phức tạp và thay đổi liên tục của nhân vật. Sự tự nhiên, chân thật trong lối diễn của cô đã góp phần không nhỏ vào thành công vang dội của thương hiệu phim Lý Hải.

Ở Làm Giàu Với Ma (2024), nữ diễn viên cho thấy sự biến hóa linh hoạt khi dấn thân vào thể loại hài - tình cảm xen lẫn yếu tố tâm linh. Khả năng tương tác ăn ý cùng các tên tuổi lớn đã giúp bộ phim nhận được phản ứng tích cực từ khán giả đại chúng, đại thắng với doanh thu 128 tỷ đồng. Sau đó, việc tiếp tục góp mặt trong phần 2 - Làm Giàu Với Ma 2 và nhanh chóng cán đích trăm tỷ (101 tỷ đồng), xác lập vía thần tài của Diệp Bảo Ngọc là có thật.

Cùng với Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng - bộ phim được kỳ vọng là bom tấn dịp lễ của phòng vé Việt khi doanh thu 100 tỷ đồng chỉ là chuyện sớm muộn - Diệp Bảo Ngọc đang đứng trước cơ hội rất lớn để xác lập kỷ lục mới trong sự nghiệp của mình.

Diệp Bảo Ngọc sinh năm 1993, là gương mặt sở hữu ngoại hình chuẩn điện ảnh cùng nền tảng diễn xuất dày dặn. Trước khi trở thành "ngôi sao phòng vé", cô từng là một trong những hot girl đời đầu đình đám tại TP.HCM. Tuy nhiên, thay vì tận dụng sức nóng từ danh xưng đó, cô chọn con đường phát triển thực lực bền bỉ thông qua các dự án phim truyền hình chính thống.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2011 với vai diễn trong Nỗi Đau Của Hạnh Phúc, Diệp Bảo Ngọc nhanh chóng chứng minh được khả năng nhập vai linh hoạt. Suốt hơn một thập kỷ, cô liên tục góp mặt trong các dự án truyền hình gây tiếng vang như Mình Cưới Thật Em Nhé, Ải Mỹ Nhân, Những Nàng Bầu Hành Động... Sự bền bỉ sau hơn 1 thập kỷ đã tạo nên một nền tảng vững chắc, giúp cô có những bước tiến thần tốc khi lấn sân sang mảng điện ảnh những năm gần đây.

Không chỉ có diễn xuất bền bỉ và chắc tay, nhan sắc của Diệp Bảo Ngọc cũng như cái tên của cô: đẹp tựa viên ngọc quý. Visual của người đẹp được đánh giá là sự tổng hòa giữa nét thanh thuần và thần thái sang trọng, quý phái. Gương mặt nhỏ nhắn, sắc sảo cùng khả năng làm chủ biểu cảm là những yếu tố giúp cô luôn tỏa sáng trong mọi khung hình. Ở tuổi 32, nhan sắc và kỹ năng xử lý vai diễn của cô đều đã chín muồi. Thế nên, việc sở hữu tỷ lệ phim thắng 100% không chỉ là kết quả của sự may mắn mà còn là minh chứng cho sự kĩ tính trong việc chọn kịch bản và sự nghiêm túc tuyệt đối với nghề, khẳng định thực lực của một nữ diễn viên không có chỗ cho định kiến "bình hoa di động".