Đến năm 10 tuổi, Nadia Ferreira không may mắn khi tiếp tục mất đi một phần thị giác, thính giác do hội chứng Susac và gặp khó khăn trong các hoạt động thể chất. Ở thời điểm đó, bác sĩ đã chẩn đoán các biến chứng này có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của Ferreira, nhưng may mắn cô đã vượt qua và phục hồi hoàn toàn.