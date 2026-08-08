Mỹ nhân Vbiz đầu tiên được làm phim tài liệu phát sóng trên đài truyền hình Hàn Quốc, chiếm top 1 hot search Naver

Lâu rồi Hari Won không còn xuất hiện dày đặc trên các chương trình giải trí hay liên tục tung sản phẩm âm nhạc như giai đoạn đỉnh cao. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt, nữ ca sĩ lai Việt - Hàn dần chuyển sang một nhịp sống chậm hơn, thỉnh thoảng mới xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy, không ít khán giả trẻ hiện nay có thể chỉ biết Hari Won với tư cách bà xã Trấn Thành mà quên rằng từng có một thời, cô là cái tên phủ sóng mạnh mẽ từ âm nhạc, điện ảnh đến truyền hình.

Đặc biệt, Hari Won từng sở hữu một dấu mốc rất đặc biệt mà không phải nghệ sĩ Việt nào cũng có: cuộc đời cô được đài KBS của Hàn Quốc thực hiện thành phim tài liệu và phát sóng trên kênh KBS1. Sau khi chương trình lên sóng, từ khóa “Hari Won” còn được báo chí Việt Nam ghi nhận đứng vị trí số 1 trên Naver, công cụ tìm kiếm lớn hàng đầu Hàn Quốc.

Tối 8/7/2017, KBS1 phát sóng bộ phim tài liệu mang tên Hari - Đứa con lai Hàn - Việt. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời, gia đình, tuổi thơ và hành trình hoạt động nghệ thuật của Hari Won, khai thác câu chuyện một cô gái mang trong mình hai dòng máu nhưng lựa chọn Việt Nam làm nơi phát triển sự nghiệp.

Đây không đơn thuần là một chương trình giới thiệu nghệ sĩ. Câu chuyện của Hari Won còn có nhiều chất liệu phù hợp với chủ đề xã hội mà truyền thông Hàn Quốc quan tâm: một người con của gia đình đa văn hóa, từng trải qua những mặc cảm và khó khăn vì xuất thân, sau đó xây dựng được sự nghiệp tại một quốc gia khác.

Ê-kíp KBS đã ghi hình ở cả Hàn Quốc và Việt Nam, gặp gỡ những người thân, bạn bè cũng như những nhân vật từng xuất hiện trong hành trình của Hari. Qua đó, khán giả Hàn Quốc có thêm một góc nhìn về cuộc sống của những gia đình Hàn - Việt và câu chuyện hội nhập của những người con lai.

Theo Hari Won tiết lộ, từ khóa “Hari Won” đã vươn lên vị trí số 1 trên Naver sau khi bộ phim được phát sóng kèm theo nhiều trang báo và trang tin đồng loạt lên bài về bộ phim và nữ nghệ sĩ. Nếu đặt trong bối cảnh hiện nay, chi tiết này có thể không còn gây nhiều bất ngờ bởi Hari Won đã là một nghệ sĩ quen thuộc với khán giả Việt Nam. Nhưng ở thời điểm năm 2017, việc một nghệ sĩ hoạt động chủ yếu tại Việt Nam bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm hàng đầu trên một nền tảng internet lớn của Hàn Quốc vẫn là dấu mốc đáng chú ý.

Nó cũng cho thấy câu chuyện về Hari Won khi ấy không chỉ còn là chuyện của một nghệ sĩ Vbiz. Tại Hàn Quốc, cô được nhìn lại như một người con mang hai dòng máu, từng rời quê hương để xây dựng cuộc sống và sự nghiệp ở Việt Nam.

Hari Won tên thật là Lưu Esther, sinh năm 1985 tại Seoul, Hàn Quốc. Cô có bố là người Việt Nam và mẹ là người Hàn Quốc. Trước khi sang Việt Nam, Hari từng hoạt động trong nhóm nhạc KISS tại Hàn Quốc. Năm 2013, Hari Won được khán giả Việt Nam chú ý khi tham gia Cuộc Đua Kỳ Thú cùng Đinh Tiến Đạt. Sau đó, cô nhanh chóng mở rộng hoạt động sang ca hát, diễn xuất và truyền hình, góp mặt trong loạt phim như Chàng Trai Năm Ấy, Ma Dai, 49 Ngày, Em Là Bà Nội Của Anh, Bệnh Viện Ma...

Năm 2016, Hari Won tạo dấu ấn lớn với ca khúc Anh Cứ Đi Đi. Cùng năm, cô kết hôn với Trấn Thành và trở thành một trong những gương mặt được chú ý của showbiz Việt. Những năm sau đó, Hari Won vẫn hoạt động ở cả ba lĩnh vực ca hát, diễn xuất và MC nhưng với tần suất thưa hơn. Năm 2023, cô tiếp tục xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc qua chương trình Travel: Playlist của SBS.

Tính đến năm 2026, Hari Won không còn phủ sóng dày đặc như giai đoạn đỉnh cao nhưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Sau hơn một thập kỷ ở Việt Nam, cô đã xây dựng được dấu ấn riêng với tư cách ca sĩ, diễn viên và MC trong showbiz Việt.