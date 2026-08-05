Mỹ nhân Vbiz chỉ đi thử giày cũng hút 70 triệu view: Visual đẹp kinh diễm, ai đứng cạnh cũng thành tàng hình

Ra mắt vào năm 2016, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể từng là một trong những bom tấn đáng chú ý nhất của điện ảnh Việt. Bộ phim do Ngô Thanh Vân đạo diễn và sản xuất, lấy cảm hứng từ truyện cổ tích quen thuộc nhưng được kể lại theo phong cách hiện đại, kết hợp yếu tố hành động, giả tưởng và kỹ xảo. Không chỉ đạt doanh thu hơn 70 tỷ đồng, con số rất ấn tượng ở thời điểm đó, tác phẩm còn tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội nhờ dàn diễn viên đình đám như Ngô Thanh Vân, Ninh Dương Lan Ngọc, ISAAC, Jun Phạm, Hạ Vi...

Đến nay, sau gần một thập kỷ, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể vẫn liên tục được khán giả "đào" lại. Nhiều trích đoạn trên TikTok, Facebook hay YouTube thu hút hàng chục triệu lượt xem, chứng minh sức hút bền bỉ của bộ phim. Đáng chú ý, một phân đoạn chỉ xoay quanh cảnh... thử giày trong hoàng cung cũng bất ngờ cán mốc hơn 70 triệu lượt xem, trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán rôm rả.

Đó là phân cảnh Cám (Ninh Dương Lan Ngọc) mang chiếc hài nhặt được vào cung với hy vọng trở thành người được Thái tử (ISAAC) tìm kiếm. Khi xỏ chân vào đôi hài, Cám lập tức nở nụ cười rạng rỡ vì tưởng rằng chiếc giày vừa khít, đồng nghĩa với việc giấc mơ đổi đời sắp thành hiện thực. Thế nhưng niềm vui ấy nhanh chóng tan biến khi Thái tử tinh ý phát hiện đôi hài vẫn còn rộng một khoảng, cho thấy Cám đã dùng mánh khóe để cố tình "vừa" chiếc giày. Trước sự thật bị vạch trần, cả dì ghẻ (Ngô Thanh Vân) lẫn Cám đều lộ rõ thái độ đối đầu, khiến bầu không khí trong triều trở nên căng thẳng.

Điều khiến đoạn phim lan truyền mạnh không chỉ nằm ở tình tiết hài hước, mà còn ở biểu cảm "biến sắc trong một nốt nhạc" của Ninh Dương Lan Ngọc. Từ ánh mắt đầy hy vọng, nụ cười hạnh phúc đến khoảnh khắc sững sờ khi bị phát hiện, nữ diễn viên được nhiều khán giả nhận xét diễn xuất rất tự nhiên, mang đến cảm giác vừa đáng thương vừa buồn cười. Bên cạnh đó, phản ứng điềm tĩnh nhưng sắc bén của Jun Phạm trong vai Thái tử cũng được đánh giá là tạo nên điểm nhấn cho toàn bộ phân cảnh.

Không ít người nhận định đây là một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất của Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, nhờ cách dàn dựng vừa kịch tính vừa hài hước. Diễn xuất của Ninh Dương Lan Ngọc cũng được khen ngợi khi cô thể hiện trọn vẹn sự chuyển biến cảm xúc của Cám. Bên cạnh đó, nhiều khán giả bất ngờ trước sức hút mạnh mẽ của bộ phim khi một trích đoạn phát hành từ năm 2016 vẫn có thể thu hút tới 70 triệu lượt xem và tiếp tục lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Ninh Dương Lan Ngọc gây ấn tượng với tạo hình cổ trang vừa kiêu sa vừa sắc sảo trong vai Cám. Cô diện những bộ y phục được thiết kế cầu kỳ với gam màu đỏ, tím, vàng ánh kim, kết hợp họa tiết thêu tinh xảo, tôn lên vẻ quyền quý của nhân vật. Mái tóc được vấn cao theo phong cách cung đình, cài nhiều trâm cài và trang sức kim loại, giúp tổng thể thêm sang trọng, kiêu kỳ.

Điểm nổi bật nhất ở Lan Ngọc là gương mặt thanh tú với đôi mắt to, sắc nét cùng thần thái lạnh lùng, kiêu hãnh. Lớp trang điểm nhấn vào ánh mắt và hàng chân mày tạo cảm giác vừa quyến rũ vừa đầy toan tính, rất phù hợp với hình tượng Cám được xây dựng có chiều sâu, không chỉ độc ác mà còn mang nhiều tham vọng và khát khao được yêu thương. Chính nhan sắc sắc sảo cùng biểu cảm linh hoạt đã giúp Lan Ngọc trở thành một trong những điểm nhấn thị giác đáng nhớ nhất của bộ phim. Hiếm khi biến hoá trong tạo hình cổ trang nhưng mỗi lần khoác lên những bộ cổ phục, Lan Ngọc gần như lấn át các bạn diễn.

Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể lấy cảm hứng từ truyện cổ tích cùng tên nhưng được mở rộng thành một câu chuyện thần thoại - giả tưởng với quy mô lớn. Phim xoay quanh Tấm (Hạ Vi), cô gái hiền lành liên tục bị mẹ kế (Ngô Thanh Vân) và em cùng cha khác mẹ Cám (Ninh Dương Lan Ngọc) hãm hại vì lòng đố kỵ và tham vọng. Nhờ sự giúp đỡ của Bụt (NSƯT Thành Lộc), Tấm gặp gỡ và nên duyên với Thái tử (ISAAC). Tuy nhiên, sau khi trở thành Thái tử phi, cô tiếp tục trở thành mục tiêu của những âm mưu tàn độc từ mẹ con Cám, đồng thời bị cuốn vào biến cố khi vương triều đối mặt với giặc ngoại xâm và những thế lực đen tối.

Bên cạnh chuyện tình giữa Tấm và Thái tử, bộ phim còn khắc họa hành trình trưởng thành của vị Thái tử trong vai trò người đứng đầu đất nước, cùng sự đồng hành của Thuận Nô (Jun Phạm), vị thái giám trung thành luôn kề vai sát cánh. Không chỉ khai thác mâu thuẫn gia đình như nguyên tác, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể còn bổ sung nhiều yếu tố hành động, võ thuật, chính trị, chiến trận và giả tưởng, tạo nên một phiên bản điện ảnh mới mẻ, quy mô hơn so với câu chuyện cổ tích quen thuộc.