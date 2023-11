Mỹ nhân từng khiến Vua Charles mê đắm

The Sun đưa tin ngôi sao gạo cội Barbra Streisand sắp ra mắt hồi ký, dự kiến vào ngày 7/11, với tên gọi là My Name is Barbra: The Exhilarating and Startlingly Honest Autobiography of the Living Legend (tạm dịch Tên tôi là Barbra : Cuốn tự truyện chân thực và đáng kinh ngạc của huyền thoại sống).

Trước khi chính thức lên kệ, cuốn hồi ký đã thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận quốc tế vì có đề cập đến mối quan hệ lâu dài giữa nữ danh ca 81 tuổi và người đứng đầu Hoàng gia Anh, Vua Charles.

Theo The Sun , Vua Charles được cho là đã chọn Streisand là “người đẹp duy nhất” của ông khi còn là sinh viên tại Đại học Cambridge (Anh). Ông mô tả bà ẩn chứa sự quyến rũ khủng khiếp với sức hấp dẫn giới tính tuyệt vời. Có tin đồn cựu Thân vương xứ Wales còn treo áp phích của nữ ca sĩ trên tường. Sự ngưỡng mộ của Vua Charles (khi đó còn là Thái tử Anh) dành cho ngôi sao hơn 6 tuổi mãnh liệt đến mức khiến Công nương Diana phải nói với phụ tá rằng không có gì đáng ngạc nhiên nếu hai người ngoại tình.

Vua Charles chủ động bay đến Hollywood gặp "nữ thần" Barbra Streisand vào năm 1974. Ảnh:

Trong cuốn hồi ký mới, giọng ca The Way We Were cho biết cảm thấy rất vui vì không biết về nhận xét của Vua Charles dành cho bà khi họ gặp nhau lần đầu bởi điều đó có thể khiến bà không tự nhiên.

Barbra Streisand kể lần đầu hai người gặp nhau vào năm 1974 khi Vua Charles đang làm nhiệm vụ cho Hải quân Hoàng gia Anh ở San Diego (California, Mỹ) và còn độc thân. Ông đã thực hiện chuyến đi ngắn từ San Diego đến Los Angeles, nơi thần tượng của ông đang thực hiện phần mới của bộ phim đình đám Funny Girl (phần đầu năm 1968) tại phim trường Columbia Studios (Hollywood). Khi được hỏi muốn gặp ai ở LA, Vua Charles được cho là đã gọi tên Barbra – “người phụ nữ đằng sau giọng nói”.

Các nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc minh tinh Hollywood mời Thái tử trẻ tuổi nhấp một ngụm từ cốc trà của bà. Theo Streisand, vào lúc bấy giờ, người ta xem đó như một sự cố quốc tế.

“Sự thật là cả Thái tử Charles và tôi đều nhút nhát nhưng bằng cách nào đó chúng tôi vẫn kết nối được với nhau, bởi vì điều đó minh chứng cho sự khởi đầu của một tình bạn bất ngờ”, Streisand viết.

Điều khiến Streisand tiếc nuối là cư xử chưa được nhã nhặn như lẽ ra phải có vì bận quay lại làm việc. Trước đây, bà từng kể cho khán giả về lần đầu gặp Vua Charles sau khi biểu diễn bài hát Someday My Prince Will Come của Disney. Bà đùa nếu có sách lược đúng đắn, bà có thể đã là Công nương Do Thái đầu tiên của Hoàng gia Anh.

Lần tiếp theo hai người gặp nhau là ở hậu trường buổi hòa nhạc của Streisand tại nhà thi đấu Wembley Arena (London, Anh) vào năm 1994. Thời điểm này, Vua Charles kết hôn với Công nương Diana được 3 năm. Ông ngồi ở khu vực V.I.P Royal Box để thưởng thức giọng ca của nữ thần.

Ngày hôm sau, Streisand nhận được món quà đặc biệt từ Vua Charles – một bó hoa. “Nó được ký tên đơn giản là ‘Charles’. Những bông hoa tươi được lấy từ khu vườn của anh ấy. Anh ấy viết, ‘Thật là điều tuyệt vời khi được tham dự buổi hòa nhạc của em tối qua. Em thật tuyệt vời và tôi yêu thích từng phút giây’”, huyền thoại Hollywood nhớ lại.

Nữ danh ca nhận xét Vua Charles là vị chủ nhà duyên dáng và khiến bà cảm thấy thoải mái nhất. Ông thậm chí còn cử tài xế riêng đến khách sạn The Dorchester để đón bà.

Lần thứ hai gặp mặt của đôi bạn đặc biệt là tại Wembley Arena vào năm 1994. Ảnh:

Charles và Barbra gặp lại nhau trong tiệc trà cuối năm đó tại khách sạn Bel-Air ở Los Angeles. Giọng ca thắng giải Grammy tiết lộ hai người có chung mối quan tâm đến những khu vườn, thực phẩm hữu cơ và sức khỏe của hành tinh. Sau đó, Vua Charles gửi cho bà những chiếc bánh quy yến mạch hữu cơ từ thương hiệu Duchy Originals của ông.

Năm 1995 – cùng năm Diana thừa nhận trong cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với kẻ lừa đảo Martin Bashir trên BBC rằng bà không chung thủy với chồng, Vua Charles mời Streisand đến chơi tại dinh thự Highgrove ở hạt Gloucestershire, Anh. Hai người ngồi cạnh nhau trong bữa tối dưới ánh nến trong lều với nhiều cuộc trò chuyện thú vị về nghệ thuật và kiến trúc.

Streisand kể sau đó bà ngủ trong căn phòng xinh đẹp có chiếc giường 4 cọc. Ngày hôm sau, kết thúc bữa trưa, Charles dẫn bà đi dạo quanh dinh thự và giới thiệu cho người đẹp những bức tranh của tổ tiên ông.

Tình bạn giữa họ vẫn duy trì đến ngày nay. Nữ diễn viên thắng giải Oscar cho biết Vua Charles tặng cho bà một tấm thiệp in hình bức tranh màu nước của ông nhân dịp sinh nhật vào tháng 4. Ông cũng gửi tin nhắn video chúc mừng sinh nhật tuổi 80 của bà vào năm 2022.

Trong cuốn hồi ký sắp ra mắt, minh tinh gạo cội dùng từ “phi thường” để mô tả tình bạn với Vua Charles.

Barbra Streisand (SN 1942) là nữ diễn viên kiêm ca sĩ huyền thoại người Mỹ. Bà nằm trong danh sách những ngôi sao hiếm hoi giành được cả 4 giải thưởng quan trọng là Oscar (1), Emmy (2), Grammy (8) và Quả Cầu Vàng (3). Theo Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ, Streisand là một trong những nghệ sĩ nữ bán đĩa nhạc chạy nhất ở Mỹ, với 68,8 triệu đĩa.

Bộ phim nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Streisand phải kể đến Funny Girl , giúp bà mang về cả giải Quả cầu vàng và Oscar danh giá. Bà cũng có nhiều bài hát đi vào lịch sử âm nhạc thế giới như People, My Name Is Barbra, Love Theme From A Star Is Born, Evergreen …

Barbra Streisand vẫn giữ tình bạn với Vua Charles cho đến ngày nay. Ảnh:

Theo The Sun