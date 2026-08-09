Mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp bị hủy hoại sự nghiệp vì scandal ảnh nóng, 12 lần làm IVF vẫn không có cơ hội làm mẹ

Nhắc đến những mỹ nhân cổ trang từng làm say lòng khán giả màn ảnh Hoa ngữ, Trần Tử Hàm là cái tên không thể bỏ qua. Sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, khí chất nổi bật cùng khả năng diễn xuất ổn định, cô từng là gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ phim đình đám. Chỉ là khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, một loạt biến cố bất ngờ khiến cuộc đời và sự nghiệp của cô rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Từ mỹ nhân cổ trang được săn đón đến cái tên bị dư luận quay lưng

Trước khi trải qua những năm tháng sóng gió, Trần Tử Hàm từng là một trong những mỹ nhân cổ trang được yêu thích nhất. Trong Thần Điêu Đại Hiệp, cô gây ấn tượng với vai Quách Phù kiêu kỳ, ngang bướng nhưng đầy sức sống. Đến Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhân vật Ân Ly với vẻ ngoài tinh nghịch, ánh mắt sắc sảo cũng giúp cô ghi dấu trong lòng khán giả.

Thời điểm đó, Trần Tử Hàm có phim liên tục, tài nguyên ổn định, được đánh giá là nữ diễn viên có thực lực và ngoại hình nổi bật. Nếu tiếp tục phát triển thuận lợi, cô hoàn toàn có khả năng trở thành một trong những gương mặt hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ.

Nhưng khi sự nghiệp đang ở giai đoạn đẹp nhất, cô lại vướng phải một biến cố lớn.

Năm 2006, Trần Tử Hàm bị mất điện thoại cá nhân khi đang quay phim. Điều đáng nói là bên trong chiếc điện thoại có lưu một số hình ảnh riêng tư và đã bị kẻ xấu đánh cắp, phát tán và thậm chí lợi dụng để kiếm tiền. 2 năm sau, khi scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy gây chấn động làng giải trí, Trần Tử Hàm tiếp tục bị kéo vào vòng xoáy dư luận dù không liên quan trực tiếp đến sự việc.

Chưa dừng lại ở đó, một số hình ảnh cô từng chụp cho hoạt động từ thiện cũng bị truyền thông cố tình cắt ghép, thay đổi nội dung để tạo ra những thông tin tiêu cực. Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh của Trần Tử Hàm bị ảnh hưởng nghiêm trọng, những lời chỉ trích, nghi ngờ và chế giễu liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Bê bối ảnh nóng đẩy sự nghiệp của Trần Tử Hàm xuống đáy vực.

Đang từ một nữ diễn viên được săn đón, cô trở thành cái tên khiến nhiều người né tránh, các thương hiệu lần lượt cắt hợp tác, nhiều dự án cũng thay đổi kế hoạch. Điều đau lòng nhất không chỉ là sự nghiệp bị ảnh hưởng, mà còn là việc cô phải một mình đối mặt với áp lực dư luận trong thời gian dài.

3 năm tạm dừng sự nghiệp và hành trình 12 lần làm IVF để tìm con

Khi cuộc sống đang ở giai đoạn khó khăn nhất, Trần Tử Hàm gặp được người đồng hành quan trọng trong cuộc đời, đó là nam diễn viên Đới Hướng Vũ. Họ quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè, Trần Tử Hàm khi ấy vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng, còn Đới Hướng Vũ đang trên đà phát triển sự nghiệp.

Mối tình chị em với khoảng cách 9 tuổi từng khiến cả 2 nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, thay vì quan tâm đến lời bàn luận bên ngoài, họ lựa chọn ở bên nhau và cùng vượt qua những khó khăn.

Sau khi kết hôn với Đới Hướng Vũ vào năm 2016, mong muốn lớn nhất của người đẹp 7x là có một đứa con. Đáng buồn thay, việc mang thai tự nhiên trở nên khó khăn hơn bởi thời điểm đó, cô đã bước sang tuổi 40.

Để thực hiện mong muốn làm mẹ, Trần Tử Hàm quyết định tạm dừng công việc, rời xa màn ảnh trong thời gian dài để tập trung điều trị. Suốt 3 năm, cuộc sống của cô gần như chỉ xoay quanh nhà và bệnh viện, đồng thời trải qua tổng cộng 12 lần làm thụ tinh trong ống nghiệm. Những mũi tiêm kích trứng, các lần lấy trứng, những cơn đau về thể chất và sự chờ đợi trở thành một phần trong cuộc sống của ngôi sao Cổ Kiếm Kỳ Đàm.

Sau nhiều lần cố gắng không thành công, Trần Tử Hàm từng có lúc suy sụp. Cô và chồng đã ôm nhau khóc giữa đường phố. Đằng sau hình ảnh bình tĩnh mà khán giả nhìn thấy, ít ai biết cô từng trải qua một hành trình đầy nước mắt.

Sau 18 năm, mỹ nhân năm nào trở lại và tìm được vị trí mới

Những biến cố trong quá khứ không khiến Trần Tử Hàm từ bỏ sự nghiệp. Sau nhiều năm ít xuất hiện, cô đánh dấu màn trở lại ấn tượng với bộ phim Sơn Hà Lệnh. Khán giả không chỉ nhớ lại một Trần Tử Hàm từng nổi tiếng năm nào, mà còn công nhận sự trưởng thành trong diễn xuất của cô.

Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Ngọc Cốt Dao, Khanh Khanh Nhật Thường, dần lấy lại vị trí trong ngành phim ảnh. Ở tuổi 51, Trần Tử Hàm không còn là cô gái trẻ luôn bị đặt dưới ánh nhìn của dư luận. Khi xuất hiện trong các chương trình truyền hình, cô thẳng thắn chia sẻ về những biến cố từng trải qua, từ scandal năm xưa đến hành trình tìm con đầy gian nan.

Từ một cái tên từng bị đẩy xuống đáy vì những biến cố ngoài ý muốn, Trần Tử Hàm đã mất nhiều năm để lấy lại sự công nhận. Nhưng điều khiến khán giả nhớ đến cô nhiều nhất chính là hành trình của một sao nữ từng bị tổn thương vẫn có thể trở lại và viết tiếp câu chuyện của mình.