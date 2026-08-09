Phim Hàn cực hay được đích thân tác giả nguyên tác ca ngợi: Rating 2 tuần liền cao chót vót, báo Hàn khen quá trời

Thời điểm hiện tại, A Bona Fide Killer đang là một trong những bộ phim nổi bật trên màn ảnh Hàn Quốc. Không chỉ sở hữu dàn diễn viên thực lực, tác phẩm còn gây chú ý nhờ câu chuyện độc đáo, kết hợp giữa hành động, giật gân và những lát cắt hài hước, đời thường về cuộc sống gia đình.

A Bona Fide Killer chứng kiến sự tăng trưởng rating ở 4 tập đầu tiên.

Sau 2 tuần phát sóng, A Bona Fide Killer đang cho thấy sức hút ngày càng tăng. Rating của cả 4 tập đầu tiên đều đi theo chiều hướng tích cực. Đặc biệt, tập 4 phát sóng tối 8/8 đạt rating 9,4%, đứng thứ 2 cả nước trong khung giờ phát sóng.

Một trong những yếu tố giúp A Bona Fide Killer thu hút sự chú ý là dàn diễn viên giàu thực lực gồm Gong Hyo Jin, Jung Jun Won, Lee Sang Yi, Sung Dong Il, Seo Jung Yeon... Bên cạnh đó, kịch bản hấp dẫn, kết hợp các yếu tố hành động - hài hước - gia đình cũng đang giúp bộ phim nhận được những phản hồi tích cực.

Câu chuyện đời thường hài hước của một nữ sát thủ huyền thoại

A Bona Fide Killer xoay quanh Yoo Bo Na, một phụ nữ ngoài 30 tuổi có cuộc sống tưởng như hết sức bình thường. Cô đi làm, có chồng và một cô con gái, hàng ngày phải xoay xở giữa công việc với vô số trách nhiệm gia đình. Thế nhưng phía sau dáng vẻ của một người mẹ bình thường, Bo Na lại che giấu một thân phận hoàn toàn khác. Cô chính là "Kingfisher", tay súng bắn tỉa huyền thoại chuyên săn lùng những tên tội phạm tàn ác đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Sau 3 năm nghỉ việc để chăm sóc con, Bo Na trở lại và tiếp tục cuộc sống hai mặt đầy nguy hiểm. Một bên là người mẹ, người vợ với những vấn đề rất đỗi đời thường. Bên còn lại là một sát thủ phải đối diện với súng đạn và những nhiệm vụ có thể khiến cô mất mạng bất cứ lúc nào.

Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi chồng cô, Kwon Tae Sung, lại là một phóng viên điều tra và đang từng bước lần theo danh tính thật sự của Kingfisher mà hoàn toàn không biết người mình tìm kiếm chính là vợ. Trong khi đó, thám tử Lee Dong Jin cũng quyết tâm truy đuổi tay súng bí ẩn này. Với sự hỗ trợ của người đồng hành trung thành Kim Bong Pal, Bo Na buộc phải tìm cách duy trì hai cuộc đời song song, khi chỉ một sai lầm cũng có thể khiến thân phận của cô bại lộ và phá hủy gia đình mà cô hết lòng bảo vệ.

Báo Hàn khen ngợi bộ phim

Trong bài viết ngày 8/8, News1 đánh giá cao cách kể chuyện của A Bona Fide Killer, đặc biệt ở nhịp phim nhanh nhưng vẫn dễ theo dõi. Thay vì mất nhiều tập để vòng vo che giấu một bí mật mà khán giả vốn đã biết, bộ phim nhanh chóng xác nhận thân phận Kingfisher của Yoo Bo Na ngay từ đầu. Song song với đó, tuyến truyện người chồng điều tra Kingfisher cũng sớm được triển khai, khiến hai cuộc đời của nữ chính ngày càng tiến gần đến thời điểm va chạm.

iMBC cũng dành một bài review cho tác phẩm và đặc biệt đánh giá cao cách bộ phim cân bằng giữa hành động, kịch tính với đời sống gia đình. Theo bài viết, Yoo Bo Na hiện lên như một người phụ nữ nhân hậu tiêu diệt những kẻ đại diện cho cái ác, nhưng bộ phim đồng thời dành nhiều thời lượng để thể hiện khía cạnh rất con người của cô trong vai trò một người mẹ bình thường.

Cách xây dựng này giúp câu chuyện không trở nên quá nặng nề. Những tình huống nguy hiểm mà Bo Na phải đối mặt liên tục được đặt bên cạnh cuộc sống thường nhật đang dần đảo lộn của cô. Đáng chú ý, sự căng thẳng của A Bona Fide Killer không chỉ đến từ những khoảnh khắc nữ chính trừng phạt kẻ ác. Trái lại, những lần Bo Na phải nói dối để che giấu danh tính, tìm cách thoát khỏi nguy hiểm và ngăn gia đình phát hiện bí mật mới là yếu tố tạo nên nhiều tình huống thú vị.

Ngoài ra, yếu tố gia đình cũng là một điểm nhấn rất hay. Những phân cảnh Bo Na bên chồng con mang bầu không khí của một bộ phim hài đời thường, trong khi các mâu thuẫn nhỏ giữa cô và mẹ chồng lại tạo ra tiếng cười.

Được chính tác giả webtoon nguyên tác khen ngợi

Không chỉ báo chí Hàn Quốc, A Bona Fide Killer còn nhận được những lời khen đáng chú ý từ YOON - tác giả webtoon nguyên tác.

Ông bày tỏ sự hài lòng với chất lượng bản truyền hình và cho biết dù đã nhận kịch bản trước khi phim lên sóng, trải nghiệm khi câu chuyện thực sự được dựng thành hình ảnh vẫn thú vị hơn nhiều so với lúc chỉ đọc trên giấy.

Bộ phim nhận những lời có cánh từ tác giả webtoon gốc.

YOON đặc biệt dành nhiều lời khen cho dàn diễn viên: "Diễn xuất của toàn bộ dàn diễn viên đều xuất sắc, chưa kể đến các diễn viên phụ và diễn viên nhí" . Về nữ chính Gong Hyo Jin, ông nhận xét: "Tôi nghĩ điểm mạnh lớn nhất của cô ấy là khả năng thể hiện những lời thoại phi thực tế một cách tự nhiên. Điểm mạnh đó đã được phát huy tối đa, giúp cô ấy thoải mái dẫn dắt bộ phim. Cộng thêm những cảnh hành động được hoàn thiện và sức hút độc đáo của mình, cô ấy thực sự là một Yoo Bo-na đầy mê hoặc".

Jung Jun Won cũng nhận được đánh giá rất cao: "Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã cảm thấy như có thể nghe thấy giọng của diễn viên Jung Joon Won trong từng câu chữ, vì vậy tôi nghĩ anh ấy rất phù hợp với vai Tae Sung. Trên thực tế, anh ấy đã thể hiện xuất sắc hơn tôi mong đợi, khiến tôi nghĩ anh ấy thực sự là một diễn viên hàng đầu. Hình ảnh dịu dàng của anh ấy rất phù hợp với Tae Sung, một người đàn ông hướng về gia đình và là một người cha hết mực yêu thương con gái".

Phần dàn dựng cũng khiến tác giả nguyên tác thích thú, nhất là những cảnh bắn tỉa. Theo YOON, phiên bản truyền hình tạo thêm cảm giác lôi cuốn, chân thực mà webtoon khó thể hiện. YOON cũng gọi đạo diễn Yoon Jong Ho là một "đạo diễn thiên tài", đánh giá cao khả năng truyền tải câu chuyện thông qua những cảnh quay cô đọng mà không cần quá nhiều lời giải thích.

Biên kịch Kim Eun Hee, người phụ trách chuyển thể, cũng nhận được lời khen khi không chỉ giữ lại tinh thần của nguyên tác mà còn bổ sung những đoạn hội thoại mới và lựa chọn bối cảnh phù hợp.