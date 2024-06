Sự nghiệp mờ nhạt, nổi lên nhờ yêu đạo diễn đáng tuổi bố

Lee Yeol Eum là nữ diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1996, đã vào nghề được gần 10 năm nhưng sự nghiệp không có gì quá nổi bật. Dù có cả năng lực lẫn diện mạo nhưng cô chủ yếu chỉ toàn đóng phụ hoặc thứ chính trong các dự án không quá nổi tiếng. Bộ phim hiếm hoi từng giúp cô ít nhiều được khán giả quốc tế quan tâm có lẽ là Nevertheless, tác phẩm đình đám của cặp đôi Song Kang - Han So Hee. Trong phim, cô vào vai người cũ của nam chính, một nhân vật bị nhiều khán giả ghét.

Sự nghiệp của Lee Yeol Eum chỉ bắt đầu được chú ý khi cô công khai hẹn hò với nam đạo diễn hơn mình tới 21 tuổi - Han Jae Rim. Nhờ chuyện tình này mà Yeol Eum được góp mặt với một vai diễn không lớn trong bộ bom tấn The King do hai tài tử lừng danh là Jo In Sung và Jung Woo Sung đóng chính.

Tới năm 2021, cô một lần nữa được đóng chung với "dàn cast trong mơ" của làng phim Hàn là Song Kang Ho - Lee Byung Hun - Jeon Do Yeon - Kim Nam Gil,... trong bộ phim Emergency Declaration, cũng của đạo diễn Han Jae Rim. Dù hai bộ phim này không giúp cô nổi tiếng vì vai diễn của cô khá nhỏ nhưng không thể phủ nhận, đây là cơ hội để đời, giúp Lee Yeol Eum được tiếp cận với những ekip "máu mặt" trong làng phim Hàn.

Đạo diễn Han Jae Rim và Lee Yeol Eum chênh lệch 21 tuổi

Gần đây nhất, đạo diễn Han cuối cùng cũng thành công đưa bạn gái lên làm nữ chính trong tác phẩm của mình, chính là phim sinh tồn đình đám The 8 Show. Trong phim, Lee Yeol Eum vào vai số 4 - cô gái thảo mai, khôn lỏi, chuyên nịnh bợ kẻ mạnh. Vai diễn này giúp Lee Yeol Eum nổi tiếng hơn hẳn nhưng khách quan mà nói, trong 8 nhân vật chính, vai của Lee Yeol Eum có phần nhạt nhòa hơn cả.

Hình ảnh ở The 8 Show

Đạo diễn Han Jae Rim và Lee Yeol Eum lần hiếm hoi xuất hiện chung trong một khung hình

Suýt mất sự nghiệp chỉ vì ba con sò

Ngoài chuyện tình lệch tuổi thì trong sự nghiệp của mình, lần Lee Yeol Eum được chú ý nhất là khi cô suýt phải ngồi tù 4 năm chỉ vì ăn 3 con sò. Cụ thể, cô đã lặn, bắt và ăn thịt 3 con sò tai tượng bên trong Vườn quốc gia Hat Chao Mai ở tỉnh Trang thuộc miền Nam Thái Lan. Vụ việc khiến cô bị ông Narong Kongeiad - Giám đốc Vườn quốc gia Hat Chao Mai, kiện lên cảnh sát Thái Lan, cáo buộc cô đã vi phạm Đạo luật công viên quốc gia và Đạo luật bảo vệ động vật hoang dã.

Yeol Eum tự hào khi bắt được 3 con sò khổng lồ

Dù biết hành động của cô chỉ là thử thách trong một chương trình nhưng cách cô bắt 3 con sò với biểu cảm đầy tự hào đã khiến Yeol Eum bị chỉ trích dữ dội, nhiều người tràn vào trang cá nhân, gọi cô là kẻ ham ăn, thiếu hiểu biết. Bởi lẽ sò tai tượng là loại động vật cần được bảo vệ, đang có nguy cơ tuyệt chủng. Theo truyền thông Thái, nếu thực sự phải chịu án thì ngoài nộp phạt hành chính, Lee Yeol Eum còn có khả năng phải ngồi tù 4 năm. May mắn khi sau đó, nhờ nỗ lực giải quyết vấn đề từ đài SBS và cá nhân Lee Yeol Eum, phía Thái Lan đã quyết định rút đơn kiện.

Nguồn ảnh: Naver