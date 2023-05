Mỹ nhân suýt bỏ đóng Lật mặt 6 của Lý Hải vì 2 cảnh nóng, ai ngờ giờ trở thành 'anh em tốt' của cả 6 nam chính!

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh không chỉ có hội 6 nam chính tranh giành nhau giải thưởng độc đắc. Bộ phim của Lý Hải còn có sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật nữ, về sau đã thay đổi toàn bộ cục diện của phim.

Tham gia Lật mặt 6, Diệp Bảo Ngọc vào vai Liên - vợ của An (Thanh Thức) và làm nghề livestream bán hàng. Liên và An sống trên ghe, cố gắng làm lụng tích góp để mua nhà cùng nhau. Thế nhưng kể từ cú sốc An qua đời, Liên đã trở thành con người khác. Cô cũng tham gia vào phi vụ tranh giành món tiền thưởng 136,8 tỷ đồng, ngoài ra còn có mối quan hệ mờ ám với Phát (Huy Khánh).

Liên do Diệp Bảo Ngọc thủ vai.

Trong Lật mặt 6, vai diễn của Diệp Bảo Ngọc có đến 2 cảnh nóng, lần lượt đóng với Huy Khánh và Kim Hải. Với những ai theo dõi Diệp Bảo Ngọc, nữ diễn viên nổi tiếng "nói không" với cảnh nóng. Năm xưa, cô thậm chí còn bỏ vai trong phim Lời nguyền gia tộc khi biết được nhân vật của mình có nhiều cảnh nóng cùng bạn diễn nam.

Ban đầu, Diệp Bảo Ngọc cho biết cô suýt đã từ chối tham gia Lật mặt 6 vì vốn dĩ không mặn mà với cảnh nóng. Nghe Lý Hải thông báo trước, mỹ nhân định bụng sẽ bỏ qua vai Liên, mong muốn hoá thân thành nhân vật khác. Tuy nhiên Lý Hải đã không bỏ cuộc, rất nỗ lực để thuyết phục, thậm chí mời Diệp Bảo Ngọc sang nhà để nói chuyện với Minh Hà, làm công tác tư tưởng trước vai diễn.

Lý Hải - Minh Hà thuyết phục Diệp Bảo Ngọc đóng cảnh nóng.

Sau cùng, Diệp Bảo Ngọc đồng ý đóng vai Liên trong Lật mặt 6, vì cô cảm thấy sự tôn trọng đến từ Lý Hải - Minh Hà, và bản thân vai Liên cũng thú vị, là bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Cho đến khi đóng cảnh nóng, nữ diễn viên lại bất ngờ khi có nhiều kỷ niệm hài hước. Chẳng hạn như việc Huy Khánh chóng mặt, đổ mồ hôi đầm đìa vì phải đóng phim lúc 2 giờ trưa, hay sự lễ phép, đáng yêu của Kim Hải khi anh hỏi han, bàn trước với cô trước khi đóng cảnh nhạy cảm.

Nữ diễn viên buồn cười vì đóng cảnh nóng "hài hước" hơn cô nghĩ.

Ngoài đời, Diệp Bảo Ngọc tự nhận bản thân có cá tính khá "đàn ông", lại thân thiết với dàn nam chính. Trên trang cá nhân của mình, mỹ nhân có nhiều clip hậu trường hài hước cùng dàn nam chính, cho thấy độ lầy lội của mình không thua gì anh em. Có thể nói, dù là trong phim hay ngoài đời thì Liên - Diệp Bảo Ngọc đều là con người cá tính, bản lĩnh và không để rào cản giới tính ngăn cản cô tiến về phía trước.

Cô thân thiết với hội nam chính như "anh em".

Sinh năm 1993, Diệp Bảo Ngọc là gương mặt thân quen của mảng truyền hình. Khởi nghiệp là mẫu teen, Diệp Bảo Ngọc tham gia không ít dự án như Lúa trổ bông, Sức nặng tình thâm, Ải mỹ nhân... và thường vào những vai khắc khổ, có chiều sâu. Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là dự án điện ảnh đầu tay của cô, lại còn là siêu phẩm trăm tỷ đang được khán giả mến mộ.

Tổng hợp