Mỹ nhân showbiz cưới sĩ quan đặc công cứ thế này ai mà chịu nổi!

Ngày 19/8, sau khi kết thúc lịch trình dày đặc tại Paris (Pháp), Trương Hinh Dư đã chia sẻ hình ảnh dạo phố đời thường của mình, với dòng trạng thái: " Cứ như đang quay một bộ phim, nữ chính đứng đợi người mình yêu" . Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng của nàng "Lý Mạc Sầu đẹp nhất Cbiz" đã leo thẳng lên hot search và phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội.

Trong khung hình ngập nắng chiều, Trương Hinh Dư diện chiếc váy yếm màu xanh lá pastel, thả dáng giữa phố. Bộ váy gợi cảm giúp minh tinh Hoa ngữ khoe trọn vóc dáng thon thả cao ráo, làn da mượt mà cùng tấm lưng trần trắng mịn. Dù trang điểm nhẹ và xõa tóc đơn giản, nữ diễn viên vẫn toát lên thần thái vừa quyến rũ, vừa thanh lịch. Ít ai biết rằng hình ảnh khoe sắc của Trương Hinh Dư được ghi lại rất tình cờ. Trương Hinh Dư chia sẻ khi đến nhà hàng dùng bữa, cô được thông báo phải chờ khoảng 5 phút để phục vụ dọn bàn. Trong lúc đứng đợi, người quản lý tiện tay dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cô.

Trương Hinh Dư phô diễn sắc vóc trên đường phố Paris (Pháp). Nguồn: Weibo.

Trong ánh hoàng hôn lãng mạn, chỉ với lớp trang điểm tự nhiên và mái tóc buông xõa, bà xã của sĩ quan đặc công Hà Tiệp vẫn khiến người hâm mộ không thể rời mắt bởi thần thái sang trọng, cuốn hút và đầy thư thái. Ảnh: Sina.

Trương Hinh Dư diện chiếc váy yếm màu xanh pastel nhẹ nhàng, khoe vẻ đẹp thanh thoát nhưng không kém phần gợi cảm. Ảnh: Weibo.

Thiết kế hở lưng giúp nữ diễn viên khéo khoe bờ vai thanh thoát, tấm lưng trần quyến rũ. Ảnh: Weibo.

Xem hình ảnh mới "đẹp như cảnh quay phim ngôn tình" của mỹ nhân Thiên Long Bát Bộ, cư dân mạng đều phải thốt lên: "Không ai có thể chịu nổi vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, kiêu sa của Trương Hinh Dư". Nhiều netizen bày tỏ sự trầm trồ trước sắc vóc như bị thời gian bỏ quên của nữ diễn viên 8X. Ở tuổi U40, Trương Hinh Dư vẫn giữ được làn da căng mịn, khuôn mặt trẻ trung không hề thấy dấu vết lão hóa và body không mỡ thừa, vòng nào ra vòng nấy.

Không ít netizen bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc dường như bị thời gian lãng quên của mỹ nhân sinh năm 1987. Dù đã ở ngưỡng tuổi U40, Trương Hinh Dư vẫn sở hữu làn da trắng mịn, căng bóng, gương mặt trẻ trung gần như không lộ dấu hiệu tuổi tác. Ảnh: Sina.

Bên cạnh đó, vóc dáng săn chắc, thon gọn với những đường cong cân đối cũng giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Sina.

Tại showbiz Trung Quốc, Trương Hinh Dư được xếp vào nhóm mỹ nhân có vẻ đẹp "nồng nhan" - tức người có ngũ quan rõ ràng, đậm nét, gương mặt lấn lướt dễ gây ấn tượng trực tiếp với người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên. Nữ diễn viên cao 1,69 m, nặng 45 kg nhưng tỷ lệ hình thể rất cân đối, gợi cảm. Do đó, nhiều năm qua, Trương Hinh Dư được xem là minh tinh sở hữu gương và vóc dáng được khao khát nhất CBiz.

Gương mặt đẹp hoàn mỹ của Trương Hinh Dư. Cấu trúc gương mặt của nữ diễn viên hài hòa, sắc sảo, ánh mắt sâu và có thần - tất cả tạo nên một tổng thể không góc chết, không có điểm nào để chê. Ảnh: Weibo.

Không chỉ mặt đẹp, body của Trương Hinh Dư cũng cực cháy, với tỷ lệ cân đối, gợi cảm. Ảnh: Weibo.

Trương Hinh Dư sinh năm 1987, cô bước vào làng giải trí với danh xưng “bản sao của” Phạm Băng Băng nhờ ngoại hình sắc sảo na ná đàn chị. Nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua các tác phẩm như Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký hay Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ.

Thế nhưng trớ trêu thay, sự nghiệp diễn xuất của Trương Hinh Dư lại không nổi bật bằng… chuỗi ồn ào đời tư kéo dài nhiều năm. Từ những lời đồn “ăn chơi”, phong cách gợi cảm gây tranh cãi cho đến các cuộc tình đầy sóng gió, cái tên Trương Hinh Dư từng gắn với hai chữ thị phi. Trong mắt công chúng khi ấy, cô là hình mẫu “gái hư” chính hiệu của Cbiz - đẹp, nổi tiếng nhưng tai tiếng cũng nhiều không kém.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2018, khi Trương Hinh Dư bất ngờ thông báo kết hôn với sĩ quan điển trai Hà Tiệp chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng hẹn hò. Hai người gặp nhau khi cùng tham gia show truyền hình Kỳ Binh Thần Khuyển. Khi ấy, nàng là nữ minh tinh có phần lề mề, thường xuyên bị vị sĩ quan nghiêm khắc nhắc nhở từ tác phong đến mái tóc. Chính từ những lần “chỉnh đốn” ấy, Trương Hinh Dư quyết tâm thay đổi bản thân, thậm chí nhờ Hà Tiệp cắt phăng mái tóc đã nuôi suốt 5-6 năm.

Từ ánh nhìn ban đầu có phần khắt khe, Hà Tiệp dần bị lay động bởi sự cố gắng và tính cách kiên định của nữ diễn viên. Và rồi câu chuyện tình giữa một minh tinh với một quân nhân đã bước ra đời thực với tình tiết không khác gì kịch bản phim ngôn tình.

Trương Hinh Dư - Hà Tiệp phải lòng nhau qua show thực tế Kỳ Binh Thần Khuyển. Ảnh: Xiaohongshu.

Sau khi trở thành vợ quân nhân, Trương Hinh Dư gần như “lột xác” hoàn toàn. Từ mỹ nhân thị phi bậc nhất Cbiz, cô sống kín tiếng hơn, rời xa ồn ào showbiz để vun vén gia đình, trở thành hình mẫu vợ đảm – mẹ hiền trong mắt công chúng. Đến nay, cuộc hôn nhân bình yên bên người chồng điển trai, chín chắn của Trương Hinh Dư - Hà Tiệp vẫn khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa.

Chuyện tình yêu minh tinh - quân nhân như phim ngôn tình ngoài đời thực của Trương Hinh Dư - Hà Tiệp được công chúng ngưỡng mộ. Ảnh: Xiaohongshu

Nguồn: Sohu, 163