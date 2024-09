Mỹ nhân showbiz là ái nữ của "ông trùm trang sức": U55 đẹp không tuổi, viên mãn bên chồng thiếu gia là tình đầu

Trần Tuệ Lâm, sinh năm 1972, là một trong những ca sĩ nổi bật của Hong Kong (Trung Quốc) trong thập niên 90s. Với những thành tích ấn tượng trong sự nghiệp âm nhạc, cô được mệnh danh là “Thiên hậu cuối cùng của Hong Kong” và từng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí xứ Cảng thơm.

Từ tiểu thư nhà giàu đến nữ diva bán album triệu bản

Trần Tuệ Lâm sinh ra trong một gia đình giàu có với cha là doanh nhân trang sức nổi tiếng Trần Tông Vỹ, từng kiểm soát phần lớn thị trường trang sức tại Hong Kong (Trung Quốc) một thời. Ngay từ nhỏ, cô đã được cha mẹ tạo điều kiện học nhiều môn nghệ thuật như vẽ, khiêu vũ và dương cầm.

Trần Tuệ Lâm từng theo học trung học tại trường Canadian Academy ở Kobe, Nhật Bản. Cô tự khẳng định năng lực của bản thân khi đỗ vào một trường thiết kế Parsons danh tiếng tại New York, trở thành niềm tự hào của gia đình.

Sau khi tốt nghiệp, dù ý định ban đầu là làm việc cho công ty gia đình, nhưng cơ duyên lại dẫn dắt Trần Tuệ Lâm vào làng giải trí. Với nhan sắc và khí chất đặc biệt, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Hề Trọng Văn và được mời quay MV cùng Trương Học Hữu, "ca thần" nổi tiếng của Hong Kong khi ấy. Nhờ đó, Trần Tuệ Lâm được chú ý và nhanh chóng gắn liền với danh xưng "Tiểu Lâm Thanh Hà", đánh dấu bước chân đầu tiên vào showbiz.

Trần Tuệ Lâm thời trẻ

Dù làng giải trí Hương cảng có rất nhiều mỹ nhân tài sắc, Trần Tuệ Lâm vẫn nổi bật nhờ giọng hát mạnh mẽ và phong cách âm nhạc riêng biệt. Album đầu tay của cô đã đạt doanh thu cao và giúp cô nhanh chóng trở thành "Thiên hậu" chỉ sau vài năm hoạt động. Không ít người cho rằng con đường sự nghiệp của cô suôn sẻ hơn nhiều so với những nghệ sĩ khác cùng thời.

Sự nghiệp âm nhạc của Trần Tuệ Lâm tiếp tục thăng hoa khi cô liên tiếp nhận giải thưởng "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương" trong suốt 6 năm. Cô còn là một trong những nghệ sĩ Hong Kong được thị trường Nhật Bản đón nhận nồng nhiệt, nơi cô trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chiến dịch quảng cáo lớn.

Trần Tuệ Lâm thành công với sự nghiệp ca hát và diễn xuất

Dù đạt được nhiều thành công, Trần Tuệ Lâm không ngừng nỗ lực. Có thời điểm, cô phát hành tới 5 album mỗi năm, tham gia nhiều sự kiện và dự án điện ảnh. Trong suốt sự nghiệp, nữ ca sĩ đã có 30 album, bán được 20 triệu bản và được mệnh danh là “diva pop châu Á”

Sự chăm chỉ của cô đã khiến không ít người thắc mắc về động lực thực sự. Trần Tuệ Lâm chia sẻ, chính mong muốn được làm việc với thần tượng của mình là Lưu Đức Hoa và Kim Thành Vũ đã thúc đẩy cô nỗ lực hết mình và đã thành công khi có cơ hội hợp tác nam thần này trong nhiều dự án điện ảnh đình đám.

Trần Tuệ Lâm sở hữu gia tài phim ảnh đáng nể, hợp tác với nhiều nam thần nổi tiếng

Đáng chú ý, sự nghiệp diễn xuất của Trần Tuệ Lâm cũng có nhiều thành tựu, không chỉ tại Hong Kong (Trung Quốc) mà còn ở Nhật Bản khi đóng vai chính một số bộ phim.

Cuộc sống viên mãn bên mối tình đầu

Suốt 20 năm hoạt động trong showbiz, Trần Tuệ Lâm chưa bao giờ dính đến các scandal tình ái hay những thị phi tai tiếng, kiên định với con đường không dùng chiêu trò để tạo sự chú ý.

Khi mới vào nghề, Trần Tuệ Lâm đã có mối tình đầu ngọt ngào với Lưu Kiến Hạo, một thiếu gia giàu có. Họ quen nhau trong thời gian du học tại Mỹ và duy trì mối quan hệ bền vững sau khi trở về xứ Cảng thơm. Tuy nhiên, khi Trần Tuệ Lâm ngày càng nổi tiếng, áp lực từ truyền thông khiến Lưu Kiến Hạo quyết định chia tay.

Một năm sau, họ tái hợp và giữ mối quan hệ kín tiếng suốt 16 năm, cho đến khi công khai kết hôn vào năm 2008. Nữ diva từng trải qua giai đoạn khó khăn khi 2 con gái sinh đôi qua đời do sinh non vào năm 2011. Trần Tuệ Lâm nhận được động viên, an ủi từ chồng, cùng nhau vượt qua biến cố.

Sau khi có 2 con trai Trần Tuệ Lâm giảm dần công việc và tập trung vào gia đình. Cô quay trở lại vào năm 2015 nhưng không còn hoạt động nhiều như trước. Cuộc sống hiện tại của nữ minh tinh được đánh giá là viên mãn khi hạnh phúc bên chồng con, U55 vẫn sở hữu vẻ đẹp “không tuổi.

Sắc vóc Trần Tuệ Lâm ở tuổi 52



Vẻ ngoài trẻ trung, không hề thay đổi sau nhiều năm của Trần Tuệ Lâm cũng là điều khiến người hâm mộ trầm trồ. Cô từng đăng lại bộ ảnh so sánh quá khứ và hiện tại, công chúng không khỏi ngạc nhiên trước sắc vóc không có nhiều sự thay đổi. Trải qua nhiều năm trong giới showbiz, Trần Tuệ Lâm vẫn được coi là một biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) với vẻ đẹp vượt thời gian.

Ngoài ra, cô cũng rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và được so sánh với nam diễn viên Cổ Thiên Lạc, một biểu tượng về lòng nhân ái trong giới giải trí.