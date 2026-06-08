Dàn "Chị Đẹp" đổ bộ sân Pickleball: Khi Hương Giang, Minh Hằng đọ sắc cùng hội mỹ nhân showbiz

Giải đấu Lavender Icon Open 2026 vừa chính thức diễn ra vào ngày 05/6/2026, biến sân chơi Pickleball thành sàn diễn thời trang và thể thao bùng nổ bậc nhất mùa hè này với sự xuất hiện của dàn mỹ nhân, nghệ sĩ và KOLs tên tuổi.

Sức nóng của môn thể thao thời thượng Pickleball một lần nữa được khẳng định khi Lavender Icon Open 2026 quy tụ hơn 140 vận động viên tham gia tranh tài. Bên cạnh tính chất chuyên môn cao, giải đấu năm nay thu hút trọn vẹn sự chú ý của truyền thông nhờ sự đổ bộ của dàn "Chị Đẹp" và những gương mặt đình đám trong làng giải trí Việt.

Trong trang phục thể thao năng động nhưng không kém phần quyến rũ, Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Minh Hằng, siêu mẫu Lê Thúy, cùng dàn người đẹp đã mang đến một bầu không khí vô cùng rực rỡ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao tích cực đến người hâm mộ.

Bà xã siêu mẫu Bình Minh

Giải đấu được chia làm 4 nội dung thi đấu kịch tính để tìm ra những cái tên xuất sắc nhất, bao gồm Đôi Advance, Đôi Hỗn Hợp 6.5, Đôi Nam Nữ 5.0 và tâm điểm là Đôi Nam Nữ Nghệ sĩ & KOLs. Sự kết hợp ngẫu hứng nhưng đầy ăn ý giữa các nghệ sĩ đã tạo nên những trận cầu nghẹt thở và đầy ắp tiếng cười. Đặc biệt, ở nội dung Advance, mô hình ghép cặp độc đáo giữa một vận động viên chuyên nghiệp và một doanh nhân đã cống hiến cho khán giả những màn so tài chiến thuật đỉnh cao.

Lý Thuỳ Chang, vợ nghệ sĩ Chi Bảo

Sau một ngày thi đấu nảy lửa, đêm Gala trao giải đẳng cấp đã được tổ chức trên du thuyền Icon Saigon sang trọng để vinh danh các nhà vô địch. Ở nội dung Nghệ sĩ & KOLs thuộc Series A, cặp đôi Siêu mẫu Lê Thúy và Diễn viên Khương Lê đã xuất sắc bước lên ngôi vị cao nhất. Vị trí Á quân thuộc về Hoa hậu Hồng Vy và Model Quang Minh, trong khi hai cặp đôi Chang Lavender – Ca sĩ Minh All Stars cùng KOLs Valentin – Model Hương Ly đồng hạng Ba.

Siêu mẫu Lê Thuý

Cuộc đua ở nhóm Series B của nội dung Nghệ sĩ & KOLs cũng diễn ra hấp dẫn không kém khi ca sĩ Minh Hằng cùng nghệ sĩ Nam Sáo xuất sắc giành cúp Vô địch. Bám đuổi sát nút ở vị trí Hạng nhì là Diễn viên Bình Minh và Model Đặng Yến. Hai giải đồng Hạng ba thuộc về cặp đôi KOL Jesse – KOL Hiếu Xemesis và Đạo diễn Bá Cường – Diễn viên Đồng Ánh Quỳnh.

Bảo Thy

Bên cạnh mảng miếng giải trí, các nội dung chuyên môn cũng tìm ra những nhà vua mới. Tại hạng mục Đôi Advance, cặp đôi Anh Bảo và Lý Hoàng Nam đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Anh Huy và Đắc Tiến ở trận chung kết, hai cặp Anh Lĩnh – Văn Phương và Anh Vinh – Đạt Trổ nhận giải đồng Hạng ba.

Ở nội dung Đôi Hỗn Hợp 6.5, chiến thắng gọi tên Hùng Dũng và Hoàng Phúc, theo sau là Á quân Anh Giang – Hoài Anh, cùng hai cặp đồng Hạng ba là Anh Bảo – Khánh Duy và Anh Đơn – Văn Phương. Cuối cùng, tại nội dung Đôi Nam Nữ 5.0, cặp đôi Vy Zorba và An đã chinh phục danh hiệu cao nhất, vượt qua cặp về Nhì là Chị Hương Q7 – Anh Quang, trong khi Trinh Zorba – Anh Đạt LHN và Khắc Tiệp – Xuân Yến khép lại giải đấu với vị trí đồng Hạng ba.

Đồng Ánh Quỳnh

Lavender Icon Open 2026 không chỉ là một sân chơi thể thao thuần túy, mà đã thực sự trở thành một ngày hội văn hóa, kết nối hoàn hảo giữa giới kinh doanh, nghệ thuật và niềm đam mê vận động, hứa hẹn thúc đẩy phong trào Pickleball Việt Nam tiến xa hơn nữa.



