Đại mỹ nhân showbiz đẹp lên tỷ lần nhờ ngồi xe lăn: Thời trang điểm 10, khí chất 100 còn nhan sắc 1000

Trong số các bộ phim Trung Quốc đang quay, Hôm Nay Vẫn Chưa Biến Thành Búp Bê nhận được nhiều sự quan tâm và chờ đợi của khán giả. Bởi lẽ, tác phẩm này sở hữu nội dung mới lạ, quy tụ ekip đáng mong chờ, trong đó vai nữ chính Bạch Ấu Vi do Trần Đô Linh đảm nhận.

Loạt tạo hình cực kỳ ấn tượng của Trần Đô Linh trong phim Hôm Nay Vẫn Chưa Biến Thành Búp Bê.

Mới đây, loạt tạo hình của nhân vật này đã được chia sẻ lên mạng xã hội và nhận về nhiều lời khen. Cho những ai chưa biết, vai Bạch Ấu Vi của Trần Đô Linh là một cô gái sống khép kín, sở hữu chỉ số IQ cực kỳ cao nhưng bị liệt hai chân nên cần xe lăn để di chuyển.

Đây có thể nói là vai diễn độc lạ nhất trong sự nghiệp của Trần Đô Linh. Thậm chí xét trong cả thị trường phim giải trí, hình tượng nhân vật giống như Bạch Ấu Vi cũng rất hiếm. Từ những hình ảnh được leak ra từ phim trường, có thể thấy nữ diễn viên cũng mang đến một vẻ đẹp vô cùng đặc biệt. Từ thời trang, khí chất nhân vật cho đến nhan sắc, tất cả đều "đỉnh nóc kịch trần". Thậm chí, có những người hâm mộ còn nói rằng vì tính "độc bản" của vai diễn Bạch Ấu Vi, họ còn cảm thấy ấn tượng hơn nhiều so với những gì từng thấy ở Trần Đô Linh trước kia.

Netizen khen ngợi nhan sắc của Trần Đô Linh ở phim Hôm Nay Vẫn Chưa Biến Thành Búp Bê:

- Tạo hình xinh vậy.

- Bộ đen tóc xoăn đẹp quá.

- Cần gấp 1 bản live-action Boa Hancock cho bả.

- Trời ơi cái đầu này của bả quá hoàn hảo rồi.

- Đô Đô thực sự cực kỳ xinh đẹp, nhìn giống như búp bê ấy.

Nói thêm về Hôm Nay Vẫn Chưa Biến Thành Búp Bê, đây là tác phẩm thuộc thể loại vô hạn lưu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hoa Hoa Liễu. Bộ phim được chỉ đạo sản xuất bởi đạo diễn Chương Địch Sa, người từng đứng sau thành công của phim điện ảnh Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta.

Hôm Nay Vẫn Chưa Biến Thành Búp Bê lấy bối cảnh năm 2055 khi con người bị cuốn vào cuộc khủng hoảng đáng sợ. Họ bị đưa vào những trò chơi sinh tử do hệ thống đưa ra, phải tìm cách sinh tồn để tránh kết cục biến thành búp bê.

Bạch Ấu Vi là một vai diễn cực kỳ đáng mong chờ của Trần Đô Linh.

Bên cạnh Trần Đô Linh đảm nhận vai nữ chính Bạch Ấu Vi, Hôm Nay Vẫn Chưa Biến Thành Búp Bê còn có sự tham của các diễn viên Trần Tĩnh Khả, Mã Bá Khiên, Dương Hạo Vũ, Trương Kính Hy, Hồ Ý Hoàn. Trong đó, Trần Tĩnh Khả đóng vai nam chính Thẩm Mặc, một chàng trai bí ẩn.

Bạch Ấu Vi và Thẩm Mặc hợp tác với nhau. Họ kết nạp thêm anh chàng nhiệt huyết Đàm Tiếu, thầy giáo nghỉ hưu Thừa Úy Tài và thiếu niên thông minh Phan Tiểu Tân vào đội. Với hạt nhân là cô nàng thiên tài Bạch Ấu Vi, cả nhóm đã cùng đi tìm sự thật phía sau thảm họa cũng như tìm cách đưa thế giới trở lại như cũ.