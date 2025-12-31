Mỹ nhân phim Sex is Zero gây sốc với nhan sắc gợi cảm, váy xẻ cao cỡ này tính đốt mắt khán giả hả trời

Xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải SBS Entertainment Awards 2025, Song Ji Hyo lập tức trở thành tâm điểm truyền thông khi khoác lên mình chiếc váy xuyên thấu lệch vai với đường xẻ cao táo bạo. Thiết kế vừa khoe trọn vóc dáng săn chắc, vừa tôn lên thần thái sang trọng, quyến rũ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên phim Sex is Zero vẫn giữ được làn da căng mịn, khí chất cuốn hút cùng phong độ nhan sắc gần như không đổi theo thời gian.

Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ riêng cách Song Ji Hyo bước đi và đứng trước ống kính đã đủ khiến mạng xã hội "bùng nổ". Nhiều khán giả nhận xét rằng cô không đơn thuần khoe vẻ gợi cảm, mà toát lên sự tự tin và bản lĩnh của một ngôi sao kỳ cựu, người hiểu rõ giá trị bản thân và không ngại thử thách những giới hạn mới trên thảm đỏ.

Bên cạnh nhan sắc gây choáng, sự nghiệp của Song Ji Hyo cũng là điều khiến công chúng nể phục. Gia nhập làng giải trí từ đầu những năm 2000, cô nhanh chóng ghi dấu ấn với vai diễn trong bộ phim Sex Is Zero - tác phẩm giúp tên tuổi Song Ji Hyo được biết đến rộng rãi nhờ hình ảnh vừa trẻ trung, vừa táo bạo, khác hẳn khuôn mẫu nữ chính hiền lành thời bấy giờ. Đây cũng là bước đệm quan trọng đưa cô tiến sâu hơn vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Phim Sex is Zero là tác phẩm giúp Song Ji Hyo tạo được dấu ấn trong sự nghiệp điện ảnh.

Những năm sau đó, Song Ji Hyo liên tục xuất hiện trong nhiều dự án đa dạng thể loại, từ phim tình cảm, hành động cho đến tâm lý. Dù không ồ ạt đóng phim mỗi năm, cô vẫn giữ được độ nhận diện cao nhờ lựa chọn vai diễn kỹ lưỡng và phong cách diễn xuất tự nhiên, không phô trương. Đặc biệt, việc gắn bó lâu dài với chương trình thực tế Running Man giúp mỹ nhân phim Sex is Zero duy trì sức hút bền bỉ, trở thành một trong những nữ nghệ sĩ hiếm hoi vừa được yêu mến trên màn ảnh, vừa có chỗ đứng vững chắc ở mảng giải trí.

Từ cô gái gây chú ý trong phim Sex Is Zero năm nào đến biểu tượng nhan sắc - cá tính của làng giải trí Hàn Quốc hiện tại, Song Ji Hyo cho thấy sức hấp dẫn không nằm ở tuổi tác hay độ hở trang phục, mà ở phong thái tự tin và hành trình sự nghiệp đủ dài để tạo nên đẳng cấp.