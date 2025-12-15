Mỹ nhân Sex is Zero bất ngờ dọn về sống chung với chồng cũ kém 18 tuổi, vừa gặp nhau đã cãi nhau chí chóe

Tháng 8/2024, Ham So Won (Sex is Zero) bất ngờ tuyên bố ly hôn ông xã kém 18 tuổi Trần Hoa. Cho đến mới đây, sáng 15/12, tờ Sports Chosun cho hay, cặp đôi 1 thời đã bất ngờ dọn về sống chung với nhau, khiến công chúng ngỡ ngàng và bật ngửa, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thậm chí, Ham So Won - Trần Hoa còn lên hẳn truyền hình, xuất hiện trong show Dongchimi (đài MBN) để chia sẻ về cuộc sống dưới 1 mái nhà của mình. Trước ống kính, cựu Hoa hậu cho biết cô đã về Hàn sống với tư cách mẹ đơn thân sau khi ly dị ông xã người Trung Quốc.

Cũng trong chương trình, Trần Hoa bất ngờ xuất hiện trên màn hình, khiến khách mời của show cùng khán giả tròn mắt ngạc nhiên. Ham So Won chia sẻ thêm về việc chồng cũ đang sống chung cùng mình, nhưng càng nói càng làm cho công chúng thêm hoang mang: "Thành thật mà nói, không biết làm thế nào mà cuối cùng chúng tôi lại có thể sống chung dưới 1 mái nhà như thế này".

Ham So Won - Trần Hoa dọn về sống chung với nhau sau khi đã thông báo ly hôn

Vừa mới nhìn thấy mặt nhau được 1 lúc, Ham So Won - Trần Hoa đã xảy ra cãi vã. Mỹ nhân Dongchimi không ngần ngại than thở trước ống kính máy quay: "Có nhiều lúc tôi cảm thấy bực bội và chán nản". Chứng kiến mọi chuyện, dàn khách mời của chương trình Dongchimi không giấu nổi sự lo lắng: "Cảm giác như chuyện này có thể làm tổn thương cả 2 người họ", "Tôi lại thấy rất lo lắng cho con gái của họ",...

Ham So Won và Trần Hoa cãi nhau chí chóe ngay trên sóng truyền hình, khiến công chúng ngán ngẩm

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả đã thảo luận sôi nổi xung quanh thông tin Ham So Won và chồng cũ dọn tới sống chung, còn lên truyền hình cãi nhau chí chóe. Do Ham So Won - Trần Hoa từng nhiều lần bị tố đóng kịch, diễn sâu trước ống kính cho nên nhiều khán giả nhận định, động thái mới đây của cặp đôi 1 thời rất có thể lại là 1 chiêu trò mới nhằm đánh bóng tên tuổi.

Công chúng nghi Ham So Won - Trần Hoa lại vừa tung chiêu trò mới

Cuộc hôn nhân của Ham So Won - Trần Hoa đã làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Năm 2017, cựu Hoa hậu Hàn công khai hẹn hò Trần Hoa, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi chênh lệch tuổi tác lên đến con số 18. 1 năm sau, cặp đôi chính thức làm đám cưới và đón con gái đầu lòng.

Trong những năm qua, Ham So Won - Trần Hoa trở thành "cái gai" trong mắt công chúng sau khi liên tục bị tố "phông bạt", làm lố và lừa dối khán giả. Hồi năm 2022, cặp đôi hứng chỉ trích dữ dội vì nói dối về gia thế khi tham gia 1 show truyền hình.

Chưa hết, hồi năm 2023, Ham So Won cùng chồng trẻ còn gây náo loạn truyền thông với màn kịch ly hôn. Khi ấy, cựu Hoa hậu gây sốc khi bất ngờ tuyên bố ly dị ông xã kém 18 tuổi. Thế nhưng, ngay sau khi vừa thông báo "đường ai nấy đi", Ham So Won - Trần Hoa lại livestream cùng nhau và tương tác thân mật "như chưa hề có cuộc chia ly". Và tới tháng 8/2024, họ tuyên bố đã chính thức ly dị.