"Sex and the City" là bộ phim truyền hình nổi tiếng vào cuối những năm 90, đầu những năm 2000. Sex and the City có thể coi là một trong những series thành công nhất trong lịch sử truyền hình của thế giới với nội dung xoay quanh cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp của bốn người phụ nữ là Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York và Miranda Hobbes tại New York. Sau hơn 20 năm, bộ phim vẫn có sức hút riêng với khán giả.



Bốn người phụ nữ của "Sex and the City"

Một trong những nội dung được khai thác là đời sống tình dục hiện đại. Ở mùa 3 có một chi tiết mà người xem không thể không chú ý. Đó là khi Miranda Hobbes phát hiện bị bệnh Chlamydia và cô đã thông báo cho tất cả những ai từng "quan hệ" với mình. Số bạn tình của cô được thống kê lên tới hơn 40 người.

Trong Sex and the City, Miranda Hobbes là một luật sư tài năng, tốt nghiệp trường Luật Harvard danh giá. Cô được khắc họa là một người phụ nữ độc lập, thông minh, thẳng thắn, hơi cứng nhắc và có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, không ngại đối đầu với khó khăn. Ban đầu, Miranda có quan điểm khá tiêu cực về tình yêu và hôn nhân. Cô cho rằng tình yêu chỉ là một trò chơi và hôn nhân là một sự ràng buộc. Tuy nhiên, sau nhiều trải nghiệm, Miranda đã dần thay đổi quan điểm và tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu.

Thế nhưng, để có được điều đó, cô cũng nhận lại những "trải nghiệm" cay đắng và một trong số đó là chi tiết cô bị bệnh Chlamydia được tiết lộ ở mùa 3. Và cô phát hiện lây bệnh từ một anh chàng luật sư mà mình đã hẹn hò.

Bệnh Chlamydia là gì?

Chlamydia là một trong những bệnh phổ biến nhất lây nhiễm qua đường tình dục, cả nam giới hay nữ giới đều có thể mắc. Chlamydia do vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây nên. Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng nên nhiều người không biết mình đã mắc bệnh.

Bệnh Chlamydia có thể lây truyền qua đường nào?

Người bình thường có thể bị lây nhiễm Chlamydia khi:

- Quan hệ tình dục: Quan hệ tình dục không an toàn là nguyên nhân chính lây truyền bệnh Chlamydia. Một người mắc Chlamydia có thể lây bệnh sang bạn tình của mình thông qua quan hệ tình dục đường hậu môn, miệng hoặc âm đạo. Số lượng bạn tình càng nhiều, nguy cơ lây nhiễm bệnh càng cao. Bên cạnh đó, Chlamydia có thể lây truyền khi dùng chung đồ chơi tình dục với người nhiễm bệnh.

- Thai nhi bị lây từ mẹ sang con: Chlamydia có thể lây truyền từ mẹ sang con qua nhau thai hoặc khi mẹ sinh thường.

Triệu chứng của Chlamydia là gì?

Rất ít người biết được triệu chứng của Chlamydia là gì bởi vì giai đoạn đầu của bệnh ít khi hoặc thậm chí không hề có triệu chứng nào cảnh báo. Khi các triệu chứng xuất hiện, vẫn có trường hợp bị bỏ qua vì chúng thường rất nhẹ.

Những người xuất hiện triệu chứng bệnh Chlamydia thì sẽ có hiện tượng:

- Tiểu bị đau.

- Đau bụng ở vùng hạ vị.

- Dương vật chảy dịch.

- Âm đạo chảy dịch khác thường.

- Quan hệ tình dục người phụ nữ sẽ bị đau.

- Đau tinh hoàn.

Dự phòng Chlamydia như thế nào cho đúng?

Chlamydia là bệnh có thể chữa khỏi, tuy nhiên không nên vì thế mà chủ quan khi dự phòng căn bệnh này. Cách phòng tránh tốt nhất là quna hệ tình dục an toàn bằng cách sử dụng bao cao su đúng cách; Không quan hệ tình dục trong thời kì bị nhiễm Chlamydia, thậm chí cả khi đang điều trị bệnh; Không quan hệ tình dục bừa bãi, duy trì mối quan hệ một vợ một chồng lâu dài từ cả hai phía; Xét nghiệm định kỳ cho bản thân và cả bạn tình để phát hiện các bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục, trong đó có Chlamydia; Phải điều trị cho cả bạn tình để hạn chế tối đa nguy cơ tái phát bệnh...

Khi phát hiện bất kỳ triệu chứng nào ở trên phải đi gặp bác sĩ ngay và tuyệt đối nghiêm túc trong vấn đề điều trị bệnh.

Không chỉ mình Miranda Hobbes mới có số bạn tình nhiều như vậy. Trong Sex and the City, đứng ở vị trí thứ 2 sau Miranda Hobbes là Samantha Jones do Kim Cattrall thủ vai với 41 người đàn ông và 1 phụ nữ. Vị trí thứ 3 là nhân vật Carrie Bradshaw do Sarah Jessica Parker đảm nhận hẹn hò với 28 người (quan hệ với 18 người) và cuối cùng là Charlotte York do Kristin Davis thể hiện có quan hệ với 18 người.