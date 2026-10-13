Vụ bé 3 tuổi tử vong sau tiêm thuốc tại bệnh viện: Sở Y tế vào cuộc

Theo báo cáo, khoảng 8h32 ngày 12/10, bé D. nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho có đàm kéo dài 4 ngày. Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm tiểu phế quản cấp, VTC News đưa tin.

Sau khi được xử trí hạ sốt, bé được chuyển đến Khoa Nhi để theo dõi, điều trị. Đến 9h09 cùng ngày, khoảng 4 phút sau khi tiêm thuốc, bé xuất hiện các triệu chứng đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh và giảm oxy máu.

Trước diễn biến bất thường, bệnh viện khẩn trương triển khai cấp cứu, huy động bác sĩ hồi sức hỗ trợ và chuyển cháu đến khoa hồi sức tiếp tục điều trị.

Tại đây, các bác sĩ đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực. Tuy nhiên, tình trạng của bé không cải thiện. Đến 11h55 cùng ngày, bé D. tử vong.

Bé 3 tuổi tử vong sau tiêm thuốc tại bệnh viện. (Ảnh cắt từ clip/VTC News)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Gia Lai đã chỉ đạo bệnh viện tổ chức kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định để đánh giá quá trình tiếp nhận, xử lý, chẩn đoán, điều trị và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sở Y tế cũng yêu cầu bệnh viện phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh thông tin, đồng thời kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình cháu D.

Trao đổi với báo Lao Động tối 12/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn cho biết, cơ quan công an đã niêm phong các loại thuốc được sử dụng trong quá trình điều trị cho cháu D. để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo bệnh viện khẳng định sẽ không giấu giếm, bao che nếu phát hiện sai sót trong quá trình điều trị. Đồng thời mong cơ quan pháp y sớm có kết quả khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.