Mỹ nhân Ocean's 8: Cô đào hạng C khiến 2 lãnh đạo cấp cao Hollywood bị sa thải vì ngoại tình chấn động, "bến đỗ" mới khủng không kém

Charlotte Kirk từng góp mặt trong siêu phẩm Ocean's 8 nhưng lại chỉ là một nữ diễn viên hạng C. Đáng nói, nhân vật tưởng là vô danh, không ai để ý tới này lại đồng loạt khiến 2 vị lãnh đạo cấp cao của Hollywood "lên bờ xuống ruộng" vì bê bối ngoại tình. Năm 2013-2014, Charlotte Kirk ngoại tình với cựu Chủ tịch kiêm CEO Kevin Tsujihara của hãng sản xuất phim và truyền hình lớn nhất thế giới Warner Bros, khiến ông này phải từ chức vào năm 2019.

Đến nay theo tờ Variety, cô diễn viên này tiếp tục trở thành cái tên nóng trên khắp trang tin tức, truyền thông vì ngoại tình với cựu Phó Chủ tịch NBCUniversal Ron Meyer. Được biết, Ron Meyer là một trong những giám đốc điều hành hàng đầu tại Hollywood với thâm niên lâu nhất, nhưng sau cùng đã bị NBCUniversal sa thải vì ảnh hưởng quá lớn của vụ ngoại tình tai tiếng. Để hiểu rõ hơn về vụ việc, Variety đã liên lạc với Charlotte Kirk, nhưng vì không được trả tiền để trả lời phỏng vấn nên quản lý của nữ diễn viên này đã từ chối chia sẻ.



Charlotte Kirk là ai?

Charlotte Kirk sinh ra ở Anh. Charlotte đã góp mặt vào không ít bộ phim đình đám như Ocean's 8, Ulysses, Vice, How to Be Single... nhưng chỉ là những vai diễn rất nhỏ, không được chú ý. Từ năm 2018, cô đã không còn tham gia vào bộ phim nào. Cho đến mới đây, nữ diễn viên được chỉ định tham gia bộ phim The Reckoning do chính vô đồng sản xuất và viết kịch bản. Hiện tại, cô nàng này đang sống với đạo diễn đình đám Neil Marshall của loạt phim The Descent, Game of Thrones ở Los Angeles.

Vụ ngoại tình chấn động với Chủ tịch kiêm CEO của Warner Bros - Kevin Tsujihara: Bê bối tình dục đằng sau màn ảnh rộng

Năm 2012, Charlotte Kirk hẹn hò với nhà sản xuất/tỷ phú James Packer và chia tay vào tháng 9/2013. Theo đoạn tin nhắn The Hollywood Reporter nhận được, James sau đó đã giới thiệu người tình cũ của mình với CEO Kevin Tsujihara. Từ cuộc gặp gỡ 3 người, nữ diễn viên này đã duy trì mối quan hệ xác thịt với Kevin Tsujihara cho đến tận năm 2014. Được biết, Kevin Tsujihara hơn Charlotte Kirk tận 28 tuổi.

CEO Kevin Tsujihara ngoại tình với Charlotte Kirk

Theo lời Charlotte Kirk, CEO Kevin đã cư xử không đúng mực. Nhưng sau khi chia tay, chính cô này đã chủ động liên lạc với Tsujihara, Packer để gây áp lực, nhằm có được vai diễn trong tác phẩm sắp tới. Nhưng sau bao nỗ lực, Charlotte Kirk chỉ có được vai nhỏ trong dự án Ocean’s 8 và How to Be Single của Warner Bros.

Năm 2019, vụ việc hối lộ bằng tình dục của Charlotte Kirk và CEO Kevin Tsujihara đã bị đưa ra ánh sáng. Không còn cách nào khác, Kevin Tsujihara đã phải xin từ chức.

Vụ ngoại tình với Phó Chủ tịch NBCUniversal hơn 48 tuổi Ron Meyer

Charlotte Kirk gặp Ron Meyer khoảng vào năm 2012 khi cô mới chỉ 19-20 tuổi. Lúc đó, nữ diễn viên vừa chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí nhưng đã ngoại tình với vị Chủ tịch quyền lực 67-68 tuổi. Khoảng cách tuổi của 2 người là 48 - một con số gây choáng nhất lịch sử showbiz thế giới.



Tháng 8/2020, Ron Meyer tuyên bố từ chức Phó Chủ tịch và thừa nhận ngoại tình với Charlotte Kirk. Theo lời tuyên bố của Meyer, mối quan hệ của họ rất ngắn và đều có sự đồng thuận từ 2 bên. Vị lãnh đạo này thậm chí còn khẳng định rằng người tình nhỏ bé của ông có ý định tống tiền công ty.

Và mối tình hiện tại với đạo diễn lừng danh Neil Marshall

Sau 2 vụ bê bối chấn động, Charlotte Kirk vẫn nhởn nhơ và không hề hấn gì. Nữ diễn viên tiếp tục gây áp lực cho CEO của Millennium Films - Avi Lerner để có được vai diễn trong tác phẩm remake của Hellboy - bộ phim Neil Marshall chỉ đạo.

Charlotte Kirk tiếp tục có bến đỗ mới...

... là đạo diễn Neil Marshall sau 2 vụ ngoại tình chấn động

Để chắc chắn có được vai diễn, Charlotte Kirk đã móc nối với Neil Marshall. Không rõ mối quan hệ của cả hai là gì nhưng đạo diễn Neil vô cùng nỗ lực trong việc lấy được vai diễn cho Charlotte. Tác phẩm trở lại của cô nàng này vào năm 2020 The Reckoning cũng được chính tay Neil Marshall nhào nặn.

Nguồn ảnh: Variety, Sưu tầm