Mỹ nhân "Người đàn bà yếu đuối" từ bỏ showbiz cưới chồng Tây, giờ bán phở ở Thụy Sĩ

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ đầu những năm 2000, Kim Ngân ghi dấu ấn sâu đậm với vai diễn trong bộ phim truyền hình đình đám Người đàn bà yếu đuối .

Khi sự nghiệp đang rộng mở, nữ diễn viên bất ngờ rẽ hướng sang một cuộc sống hoàn toàn khác nơi trời Âu. Từ ánh đèn sân khấu đến quán phở nhỏ ở Thụy Sĩ, hành trình của Kim Ngân là câu chuyện nhiều bất ngờ và cũng không kém phần thú vị.

Kim Ngân từng là mỹ nhân đình đám trên màn ảnh

Từ vai diễn để đời đến quyết định rời bỏ hào quang

Kim Ngân sinh năm 1979 tại Hà Nội. Cô xuất thân ban đầu là một diễn viên múa. Với nền tảng nghệ thuật sẵn có, người đẹp nhanh chóng bén duyên với phim ảnh và sớm có cơ hội thử sức trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, phải đến vai Ngọc trong Người đàn bà yếu đuối phát sóng năm 2002, tên tuổi của cô mới thực sự được đông đảo khán giả biết đến.

Vai diễn Ngọc - một cô gái có số phận nhiều bi kịch đã giúp Kim Ngân tạo được dấu ấn mạnh mẽ, đặc biệt với khán giả khu vực phía Nam. Khi tham gia bộ phim này, cô chỉ mới ngoài 20 tuổi, nhưng đã thể hiện được chiều sâu tâm lý nhân vật. Vai diễn giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Kim Ngân thời đóng phim "Người đàn bà yếu đuối"

Thời điểm đó, Kim Ngân được xem là mỹ nhân tiềm năng của truyền hình Việt. Cô liên tục nhận được lời mời tham gia các dự án phim mới. Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ diễn viên lại đưa ra quyết định khiến nhiều người tiếc nuối là rời bỏ showbiz.

Năm 2005, Kim Ngân lên xe hoa cùng chồng người Italy. Sau đó, cô theo chồng sang châu Âu sinh sống. Quyết định này đồng nghĩa với việc cô tạm gác lại sự nghiệp diễn xuất đang rộng mở. Nữ diễn viên cho biết cô lựa chọn gia đình thay vì tiếp tục theo đuổi ánh hào quang.

Sau khi cưới chồng Tây, nữ diễn viên giải nghệ, chọn cuộc sống bình dị ở nước ngoài

Sau khi kết hôn, Kim Ngân có cuộc sống khá kín tiếng. Gia đình cô từng sinh sống tại Milan, Italy trước khi chuyển sang Thụy Sĩ và định cư tại đây hơn một thập kỷ. Vợ chồng Kim Ngân hiện có hai con "đủ nếp đủ tẻ", cuộc sống ổn định và yên bình nơi xứ người.

Thỉnh thoảng, Kim Ngân vẫn nhớ về những ngày đi quay phim cùng đồng nghiệp. Nữ diễn viên bày tỏ cô có chút tiếc nuối vì rời bỏ hào quang quá sớm. Nhưng theo Kim Ngân, dù rất yêu nghệ thuật, nhưng cô khó có thể bắt kịp được mọi người nếu quay lại đóng phim vì showbiz Việt hiện nay phát triển quá nhanh.

Sống bình yên, mở tiệm phở ở Thụy Sĩ

Sau nhiều năm sinh sống tại châu Âu, Kim Ngân dần thích nghi với cuộc sống mới. Không còn là một diễn viên trước ống kính, cô trở thành một người phụ nữ của gia đình, đồng thời thử sức với công việc kinh doanh ẩm thực.

Hiện tại, nữ diễn viên mở một cửa hàng nhỏ bán các món ăn Việt như phở, bánh mì, chả giò… tại thị trấn Balerna, Thụy Sĩ - nơi gia đình cô sinh sống. Đây không phải là khu du lịch đông đúc, cũng không có nhiều người Việt, nên khách hàng của cô gần như là người bản xứ.

Kim Ngân hiện bán phở và các món ăn Việt ở Thụy Sĩ

Trong chia sẻ với Ngôi Sao , Kim Ngân cho biết mô hình kinh doanh của cô khá linh hoạt. Khách thường gọi điện đặt trước rồi ghé lấy, cửa hàng mở từ 9h sáng đến 21h tối. Cách làm này giúp cô tiết kiệm chi phí vận hành so với mô hình nhà hàng truyền thống. Dù quy mô nhỏ, mỗi cửa hàng chỉ có khoảng 5-6 nhân viên, nhưng mọi hoạt động kinh doanh của Kim Ngân vẫn diễn ra ổn định.

Điều đặc biệt là dù ở một thị trấn nhỏ, món ăn của Kim Ngân lại nhận được sự yêu thích từ khách châu Âu. Nhiều người chưa từng đến Việt Nam nhưng lại phải lòng hương vị phở và các món ăn Việt truyền thống.

Nữ diễn viên hài lòng với cuộc sống hiện tại

Không chỉ đơn thuần là kinh doanh, Kim Ngân còn xem đây là cách để quảng bá ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Cô cho biết nhiều khách quen sau khi thưởng thức món ăn đã giới thiệu thêm bạn bè, giúp cửa hàng ngày càng có lượng khách ổn định.

Cuộc sống hiện tại của Kim Ngân có thể không còn ánh hào quang của showbiz, nhưng lại mang đến sự bình yên và hài lòng. Từ một diễn viên nổi tiếng, cô trở thành một người phụ nữ giản dị, chăm lo gia đình và tự tay xây dựng công việc kinh doanh riêng nơi đất khách. Chồng cô cũng là người luôn ủng hộ mọi quyết định của vợ, miễn sao cô cảm thấy hạnh phúc và có những trải nghiệm ý nghĩa.