Nữ nghệ sĩ qua 1 lần đò cưới chồng Tây kém 13 tuổi, U60 hôn nhân rạn nứt vì ngoại hình

Sau nhiều năm rút lui khỏi ánh hào quang sân khấu, ca sĩ Thúy Uyên bất ngờ chia sẻ về những biến động đang diễn ra trong đời sống hôn nhân. Chia sẻ với VnExpress, nữ ca sĩ thẳng thắn thừa nhận cô và người chồng Mỹ kém 13 tuổi đang đối diện với những rạn nứt tình cảm.

Thúy Uyên và chồng Tây

Suốt 5 năm qua, Thúy Uyên dành phần lớn thời gian cho công việc cứu hộ chó hoang, chó khuyết tật. Đầu năm 2025, để có không gian rộng rãi hơn cho 22 thú cưng, cô và chồng quyết định rời trung tâm TP.HCM, chuyển về sinh sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô phía nam thành phố.

Tuy nhiên, cũng chính trong giai đoạn này, hôn nhân của Thúy Uyên rơi vào khủng hoảng. Việc dồn hết tâm sức cho cứu hộ động vật khiến cô lơ là ngoại hình, giảm sự quan tâm và tương tác với chồng. Vì vậy, vợ chồng không còn tìm được nhiều điểm chung, mối quan hệ dần rạn nứt.

Thúy Uyên hiện tại đã quan tâm chăm sóc bản thân hơn

Hiện tại, để có thời gian chăm chút bản thân hơn, Thúy Uyên thuê thêm người hỗ trợ chăm sóc thú cưng. Nữ ca sĩ duy trì chế độ ăn chay, tập nhảy mỗi ngày và giữ cân nặng ổn định Theo cô, việc yêu thương chính mình là bước quan trọng để hàn gắn những khoảng cách trong hôn nhân. Thúy Uyên hy vọng cô có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thúy Uyên sinh năm 1970, từng ghi dấu ấn khi là thành viên sáng lập nhóm nhạc Techno cùng Kỳ Phương và Hồ Lệ Thu. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2008, cô hoạt động độc lập, không ngừng làm mới hình ảnh khi thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như vũ công, diễn viên hay nhà tạo mẫu. Một thời gian sau, Thúy Uyên chủ động rời xa showbiz, lựa chọn hướng đi mới với công việc huấn luyện viên thể hình.

Về đời sống riêng, trước khi gắn bó và chung sống với người chồng hiện tại là một giáo viên người Mỹ, nữ ca sĩ từng trải qua một cuộc hôn nhân và hiện có con gái đã trưởng thành.

