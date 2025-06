Han So Young chạm ngõ màn ảnh năm 2004, từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Glamorous Temptation, Second To Last Love, Father, I'll Take Care Of You... Tuy nhiên sau khi mất dần sức hút tại làng giải trí "đất chật người đông", Han So Yong đã có bước chuyển hướng ngoạn mục.

Nữ diễn viên này bắt đầu mở kênh YouTube mukbang với tên "Ssoyoung". Trên chương trình Dongchimi, Han So Young đã hào hứng chia sẻ về nghề nghiệp mới: "Video mukbang đầu tiên của tôi là cảnh ăn kimbap. Chồng tôi mua món này cho tôi. Sau khi liên tục ra video, tôi đã đạt được gần 10 triệu lượt theo dõi". Đến nay, kênh YouTube của Han So Young đạt được thành tích đáng nể: 1300 video thu về 1,9 tỷ lượt xem tích lũy, 11,8 triệu người đăng ký.

Han So Young từ diễn viên...

... trở thành YouTuber mukbang thành công

Thu nhập của Han So Young từ kênh YouTube là điều khiến khán giả vô cùng tò mò. Nữ diễn viên cũng không ngần ngại chia sẻ: "Mỗi tháng đều khác nhau. Như các bạn đều biết, thu nhập tùy thuộc vào số lượt xem. Với tư cách YouTuber, tiền tôi kiếm được 1 tháng còn nhiều hơn tiền từ 14 năm diễn xuất cộng lại".

Câu chuyện của Han So Young nhanh chóng gây bão mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều netizen đã để lại bình luận kinh ngạc trước mức thu nhập của nữ diễn viên so với thời đóng phim, số khác chúc mừng Han So Young có màn rẽ hướng cực kỳ thành công.

Thu nhập của Han So Young từ YouTube trong 1 tháng còn nhiều hơn 14 năm đóng phim

Trong những năm gần đây, một xu hướng đáng chú ý đã nở rộ trong làng giải trí Hàn Quốc: ngày càng nhiều nghệ sĩ, từ thần tượng Kpop đến diễn viên, MC gạo cội, chuyển sang làm YouTuber. Họ mở kênh riêng, sản xuất nội dung đa dạng, từ vlog đời thường, mukbang (ăn uống), thử thách đến behind-the-scenes các dự án nghệ thuật. Xu hướng này không chỉ mang lại một sân chơi mới cho người nổi tiếng mà còn đặt ra câu hỏi về vai trò của YouTube trong bối cảnh ngành giải trí truyền thống đang thay đổi.

Có nhiều lý do khiến YouTube trở thành mảnh đất màu mỡ và hấp dẫn đối với các ngôi sao Hàn Quốc. Đầu tiên, nghệ sĩ có thể tự do sáng tạo và kiểm soát nội dung. Khác với các đài truyền hình hay công ty quản lý với những quy tắc nghiêm ngặt, YouTube mang lại sự tự do tối đa. Nghệ sĩ có thể thể hiện cá tính thật, làm những nội dung mình yêu thích mà không bị kiểm duyệt quá mức hay ép buộc theo một hình tượng nhất định. Trên YouTube, idol/diễn viên có thể chia sẻ cuộc sống đời thường, những suy nghĩ chân thật, và tương tác trực tiếp với người hâm mộ thông qua phần bình luận. Điều này giúp xây dựng mối quan hệ gần gũi và cá nhân hơn, khác xa với hình ảnh hoàn hảo trên TV hay sân khấu.

Thứ 2, YouTube có tiềm năng kinh tế lớn, giúp đa dạng nguồn thu nhập của nghệ sĩ. Với lượng fan khổng lồ, các kênh YouTube của sao Hàn nhanh chóng đạt được hàng triệu lượt xem, mang lại doanh thu đáng kể từ quảng cáo. Đối với những nghệ sĩ không còn ở đỉnh cao, YouTube là cách để duy trì độ nhận diện, giữ liên lạc với fan và tìm lại chỗ đứng cũng như thu nhập.

Ngoài ra, YouTube là nền tảng toàn cầu, giúp các ngôi sao tiếp cận lượng lớn khán giả quốc tế mà không cần thông qua các kênh truyền hình địa phương. Một số nghệ sĩ dùng YouTube để thử sức ở những vai trò mới (ví dụ: diễn viên làm mukbang, idol làm vlog nấu ăn), thể hiện tài năng đa dạng và làm mới hình ảnh. So với việc sản xuất một bộ phim, album ca nhạc hay chương trình truyền hình, việc làm nội dung YouTube có chi phí thấp hơn đáng kể và quy trình sản xuất đơn giản, linh hoạt hơn.

YouTube là "mảnh đất màu mỡ" mới của sao Hàn

Xu hướng này đã chứng kiến sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn như BLACKPINK, Taeyeon (SNSD), Baekhyun (EXO), Han Ga In, Ko So Young, Go Hyun Jung, Lee Min Ho, Shin Se Kyung... Một trường hợp đáng chú ý khác là nữ diễn viên kỳ cựu Sunwoo Yong Yeo, 79 tuổi - ngôi sao sitcom huyền thoại Soonpoong Clinic - cũng đang tạo nên sức hút trên YouTube. Kênh Soonpoong Sunwoo Yong-yeo của bà đạt hơn 200.000 lượt đăng ký chỉ sau một tháng ra mắt hồi tháng 4.

“Cuộc đời tôi mới thực sự bắt đầu từ bây giờ”, bà tuyên bố trong video mở màn. Tính đến thứ Năm, kênh đã đăng sáu video dài, mỗi video thu hút trung bình 2 triệu lượt xem. Video được xem nhiều nhất hiện có 3,4 triệu lượt. Có thể nói rằng việc nghệ sĩ làm YouTuber đã trở thành xu hướng không thể không theo tại làng giải trí Hàn Quốc.

Nghệ sĩ "già trẻ lớn bé" ở Hàn Quốc đều đang hoạt động rất sôi nổi trên YouTube

Nguồn: Koreaboo