Mỹ nhân Hàn "lật mặt" choáng nhất hiện tại: Đẹp muốn xỉu ở phim mới, nữ thần lãng mạn tháng 5 đây rồi

Trong tháng 5 tới, màn ảnh Hàn sẽ có một bộ phim lãng mạn rất đáng chú ý được lên sóng là Tastefully Yours. Tác phẩm này có sự tham gia của mỹ nhân tài sắc Go Min Si. Có thể bạn chưa biết, nhưng Tasfully Yours là một tác phẩm đặc biệt với Go Min Si khi cô có lần đầu tiên thử sức với thể loại hài - lãng mạn. Không chỉ vậy, nó còn chứng kiến màn "lật mặt 180 độ" của mỹ nhân sinh năm 1995 so với hình tượng ác nữ ở bộ phim Rừng Không Tiếng lên sóng hồi năm ngoái.

Ác nữ Yoo Seong A của Rừng Không Tiếng...

...sẽ trở thành cô chủ tiệm ăn dễ thương Mo Yeon Joo trong Tasfully Yours.

Trong phim Tasfully Yours, Go Min Si đảm nhận vai nữ chính Mo Yeon Joo, một nữ đầu bếp mang trong mình niềm đam mê bất tận với ẩm thực và đang điều hành cửa tiệm một người. Lúc này, khi mà tác phẩm mới đang cận kề ngày phát sóng chính thức, ENA đã nhá hàng một vài tấm poster của Go Min Si và hiện lên trước mắt khán giả là một nữ thần lãng mạn cực kỳ xinh đẹp, thời trang dù không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ để gây ấn tượng.

Áo khoác cardigan kết hợp quần jeans

Chiếc áo khoác dài tay cardigan có màu xanh hút mắt với điểm nhấn là hàng khuyu ở giữa. Trang phục này được Go Min Si diện cùng với quần jeans và một chiếc túi xách. Đây là cách phối đồ không cầu kỳ, mang đến sự tiện lợi, thoải mái mà vẫn đẹp.

Áo sơ mi kết hợp áo gile len

Ở một tấm poster khác, Go Min Si diện sơ mi dài tay kết hợp với áo gile len không tay. Đây là một cách phối đồ thú vị, vừa phù hợp với hình tượng cô chủ tiệm ăn, vừa không khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

Áo len cách điệu

Ở tấm hình này, Go Min Si diện đồ đơn giản với chỉ một chiếc áo len màu xám. Tuy nhiên, nó không phải một chiếc len trơn thông thường mà được thiết kế cách điệu ở phần cổ.

Mua đồ đẹp như Go Min Si ở đâu?

- Áo khoác cardigan

Áo cardigan len xù với nhiều màu sắc khác nhau với giá bình dân.

Áo cardigan tương tự của Go Min Si trong Tasfully Yours với giá hơn 2,5 triệu đồng trên W Concept.

- Áo sơ mi dài tay

Áo sơ mi dài tay với những màu sắc khác nhau cho nữ của EMIX.

- Áo len cổ chữ V