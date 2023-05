Mỹ nhân không có đối thủ trong show Chi Pu tham gia

Sau vòng công diễn đầu tiên chương trình Đạp gió 2023 (tên cũ: Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng), ca sĩ Maria là người có được số phiếu bầu cao nhất, gần 60 triệu lượt bình chọn, cao gấp 5 lần hạng 2. Nhiều khán giả bất ngờ vì nữ nghệ sĩ dễ dàng vượt qua nhiều tên tuổi đình đám xứ Trung như Tạ Na, Ella…

Nữ ca sĩ người Nhật Bản với tạo hình tiên nữ, biểu diễn ca khúc Biển hoa cùng Cung Lâm Na. Màn trình diễn của bộ đôi trở thành chủ đề nóng trên hotsearch Weibo.

Maria sinh năm 1992, tên đầy đủ là Maria Mai Mizuhashi, bắt đầu sự nghiệp ca hát trong nhóm nhạc Harajuku BJ Girls (tên khác là Chix Chicks). Thời gian hoạt động trong nhóm, Maria có nhiều ca khúc quảng bá cho các bộ anime như Brand New Morning (phim Kamisama Kazoku ), Dream Maiden (phim Dōjin Work ), Kaze no Message và Message of the Wind - bài hát chủ đề Pokémon: Diamond and Pearl.

Đặc biệt, tên tuổi của Maria nổi đình đám ở thị trường Trung Quốc sau thành công của đĩa đơn Gokuraku Jodo năm 2016. MV bài hát có lượt xem và chia sẻ lớn trên Bilibili - ứng dụng chia sẻ video lớn nhất Trung Quốc và được giới trẻ đua nhau cover.

Tập 1 Đạp gió 2023 , Maria chào màn bằng ca khúc đưa danh tiếng của cô vụt sáng tại thị trường xứ tỷ dân - Gokuraku Jod o . Trong tiếng Trung, Gokuraku Jodo (Cực Lạc Tịnh Thổ) là bài hát nổi tiếng với giới trẻ đam mê văn hóa Nhật Bản. Với nền nhạc sôi động, vũ điệu bắt mắt kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, ca khúc thường được biểu diễn tại lễ hội văn hóa Nhật Bản tại nhiều quốc gia. Bài hát dẫn đầu top 10 ca khúc được nghe nhiều nhất trên QQ âm nhạc sau tập 1.

Tính đến thời điểm này, sân khấu Gokuraku Jodo ở Đạp gió 2023 hút gần 12 triệu lượt xem sau 1 tuần công chiếu – con số lớn ở nền tảng Bilibili. Ngoài ra, sân khấu kết hợp cùng Cung Lâm Na đang tăng vọt với hơn 3,8 triệu lượt xem sau 1 ngày ra mắt.

Ngôi sao 31 tuổi chiếm được tình cảm lớn từ khán giả Trung Quốc một phần nhờ theo đuổi văn hóa anime. Đây là điểm mạnh của Maria, cô theo đuổi phong cách này từ nhiều năm về trước.

Nhờ sức phổ biến vượt kỳ vọng của Gokuraku Jodo tại Trung Quốc, Maria đã tổ chức nhiều buổi hòa nhạc tại quốc gia này, nhận quảng cáo game và được mời tham dự nhiều sự kiện. Rõ ràng, nữ ca sĩ đã có nền móng khá vững chắc tại showbiz Trung khi thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Số lượt bình chọn dành cho Maria cao như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Với chiều cao khiêm tốn 1,52 m, Maria thường diện trang phục nhiều tầng, lớp khi diễn. Cô được nhận xét sở hữu giọng ca nội lực, sân khấu live chinh phục khán giả.

Khán giả kỳ vọng Maria có suất ra mắt trong nhóm nhạc nghệ sĩ của Đạp gió 2023.