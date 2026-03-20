Mới đây, đoàn phim Bạch Nhật Đề Đăng do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính đã chính thức tung trailer mới, đồng thời xác nhận lịch lên sóng vào ngày 28/3. Ngay lập tức, dự án gây bão mạng xã hội, không chỉ bởi nội dung kỳ ảo hấp dẫn mà còn nhờ nhan sắc “đỉnh của chóp” của nữ chính.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lê Thanh Nhiên, xoay quanh câu chuyện về Hạ Tư Mộ - một quỷ vương đã tồn tại hơn 400 năm. Không có ngũ giác, nàng sống bằng cách hấp thụ “hồn hỏa” của linh hồn. Trong một lần xuất hiện nơi chiến trường để “kiếm ăn”, nàng bị Đoạn Tư - một thiếu niên tướng quân hiểu lầm là cô gái mồ côi và mang về quân doanh.

Định mệnh bắt đầu khi Đoạn Tư sở hữu pháp khí đặc biệt, trở thành người duy nhất có thể lập khế ước với Hạ Tư Mộ. Từ đó, nàng mượn giác quan của chàng để lần đầu tiên cảm nhận thế giới, một hành trình vừa kỳ bí vừa nhuốm màu cảm xúc.

Thứ khiến khán giả “đứng ngồi không yên” chính là tạo hình hồng y của Địch Lệ Nhiệt Ba. Khoác lên mình bộ y phục đỏ rực, mỹ nhân Tân Cương toát lên vẻ đẹp tà mị, quyến rũ đến mức khó rời mắt. Ánh nhìn sắc lạnh nhưng ẩn chứa chiều sâu, sống mũi cao thanh tú, làn da trắng sứ cùng ngũ quan hoàn mỹ khiến cô như bước ra trực tiếp từ nguyên tác.

Không phải kiểu đẹp mong manh thường thấy, Nhiệt Ba trong tạo hình quỷ vương mang đến cảm giác vừa nguy hiểm vừa mê hoặc, một vẻ đẹp có thể “bỏ bùa thiên hạ” đúng nghĩa. Mỗi khung hình đều đậm chất điện ảnh, mỗi ánh mắt đều như có câu chuyện riêng, khiến người xem không khỏi chìm đắm.

Dân mạng thậm chí còn ưu ái gọi đây là “tạo hình đẹp nhất sự nghiệp” của nữ diễn viên. Sự kết hợp giữa thần thái đỉnh cao và tạo hình hồng y rực lửa đã nâng tầm nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba lên một đẳng cấp mới - nơi mà ranh giới giữa người và yêu dường như bị xóa nhòa.

Với sức hút hiện tại, Bạch Nhật Đề Đăng được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn cổ trang tiếp theo, và không quá lời khi nói rằng: chỉ riêng nhan sắc của Nhiệt Ba thôi cũng đã đủ để kéo khán giả đến với bộ phim.