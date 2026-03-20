Không thể chê nổi mỹ nhân có thân hình vuốt ve thị giác: Visual xô đổ mọi chuẩn mực, ngắm xong chả muốn yêu ai

Theo Sina , Hướng Hàm Chi đang quay bộ phim Tình Yêu Từ Từ , đóng chung với Trần Vỹ Đình và Chung Sở Hy. Vừa xuất hiện trên phim trường, Hướng Hàm Chi khiến cả con phố náo loạn với vóc dáng tuyệt mỹ, xô đổ mọi chuẩn mực.

Bức ảnh chụp phía sau của Hướng Hàm Chi khi cô mặc chiếc quần jean nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Nhìn từ đằng sau, nữ diễn viên sinh năm 2002 sở hữu đôi chân thon dài, vòng hông nở, vòng ba căng tròn được chiếc quần jean ôm trọn. Hướng Hàm Chi chỉ cao 1,62m nhưng tỷ lệ cân đối, vòng eo nhỏ nhắn 58 cm giúp nữ diễn viên không ngại bất kỳ loại trang phục nào.

Vóc dáng nhìn từ đằng sau của Hướng Hàm Chi nhận được nhiều sự khen ngợi nhờ tỷ lệ eo - hông tuyệt đẹp

Nữ diễn viên chỉ cao 1,62 m nhưng có vòng eo 58 cm, vòng ba nảy nở với đường cong quyến rũ

Mặt khác, dù Hướng Hàm Chi khá gầy, nhưng lại có thân hình nở nang đúng chỗ, thon gọn mảnh mai nhưng vẫn nóng bỏng. Nhờ đó, vóc dáng của cô vượt qua những quy chuẩn thông thường, trở thành niềm khát khao của các chị em.

Trên các trang mạng xã hội, phản ứng của khán giả dành cho Hướng Hàm Chi rất tích cực: "Cao mà dáng cân đối nè, dáng này kiểu bẩm sinh với duy trì ăn healthy nữa, chứ dáng eo bánh mì là chịu chết có ốm thì eo ót chán vẫn chán lắm", "Dáng chuẩn thật", "Dáng đẹp mướt mắt lắm", "Tỷ lệ eo hông của Hướng Hàm Chi quá đỉnh", "Tôi đã sốc khi nhìn thấy vóc dáng của cô ấy từ phía sau. Kết hợp quần jean ống loe trông cô ấy thật quyến rũ", "Hướng Hàm Chi hợp với phong cách trưởng thành nóng bỏng như vậy", "Tôi không biết cô ấy, nhưng cô ấy thật xinh đẹp, vóc dáng cao ráo chỗ cần to thì to cần bé thì bé thật sự đáng ngưỡng mộ", "Vòng eo và hông của cô ấy thật tuyệt vời! Diện chiếc quần jeans ống hơi loe, cô ấy toát lên vẻ trưởng thành và sang trọng", Hướng Hàm Chi nổi rần rần khắp MXH nhờ chiếc quần jean.

Hướng Hàm Chi toát lên vẻ đẹp trưởng thành, sang trọng

Hướng Hàm Chi được xem là cái tên sáng giá bậc nhất trong lứa tiểu hoa 00 của màn ảnh Trung Quốc. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, diễn xuất tốt so với đồng nghiệp cùng thế hệ, mà còn được yêu thích vì hình tượng dịu dàng, trong sáng qua các vai diễn Hạ Lâm Hy trong Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Đời hay mới đây nhất là Bạch Mai trong Người Làm Ăn Lớn .

Ngoài đời, Hướng Hàm Chi lại là cô gái cá tính phóng khoáng, toát lên vẻ năng động tràn đầy năng lượng tích cực. Trước đó, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với nụ cười tươi và phong cách thời trang cá tính trên đường tham dự Paris Fashion Week.

Hướng Hàm Chi khoe vẻ đẹp hoang dã cá tính

Bộ váy giúp cô khoe được đôi chân thon dài và vòng eo nhỏ

Nụ cười luôn nở trên môi khiến Hướng Hàm Chi trở nên dễ mễn hơn

Tình Yêu Từ Từ là câu chuyện về nữ phóng viên Chu Lễ Tử (Chung Sở Hy), trong quá trình điều tra một vụ bạo hành gia đình đã quen bác sĩ Vương Chí Thành (Trần Vỹ Đình). Sau khi hai người đính hôn, người đàn ông này dần bộc lộ sự kiểm soát cực đoan và xu hướng bạo lực.

Trần Vỹ Đình hơn Hướng Hàm Chi tới 17 tuổi, tuy nhiên, cả hai trông rất đẹp đôi khi sánh bước bên nhau. Trần Vỹ Đình có khí chất bá đạo sang trọng của người đàn ông trung niên giàu có quyền lực, trong khi đó, Hướng Hàm Chi thoát khỏi các vai diễn ngọt ngào thể hiện nét quyến rũ rất đàn bà và sự bí ẩn giống như đang chơi trò "mèo vờn chuột" cùng nam chính.

Hướng Hàm Chi và Trần Vỹ Đình được khen tạo chemistry mạnh dù cả hai cách nhau 17 tuổi

Trước đó, Hướng Hàm Chi thường vào các dạng vai ngoan hiền