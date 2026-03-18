Địch Lệ Nhiệt Ba tê liệt hoàn toàn

Theo Sina , đã 10 ngày kể từ khi Địch Lệ Nhiệt Ba thoát nạn, tránh khỏi tình trạng mắc kẹt tại Dubai và trở về Trung Quốc. Trong khi người hâm mộ của nữ diễn viên lo lắng, mỹ nhân Tân Cương lại không hề xuất hiện. Công ty quản lý của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không hề có thêm động thái nào mới, tài khoản MXH của văn phòng đại diện cho nữ diễn viên cũng rơi vào tình trạng im lìm.

Dù Địch Lệ Nhiệt Ba đã thoát hiểm và có bài viết trấn an người hâm mộ trên trang cá nhân, thực tế cô không hề xuất hiện sau khi gặp sự cố, khiến nhiều fan lo lắng.

Bên cạnh đó, các hoạt động nghệ thuật của Địch Lệ Nhiệt Ba gần như tê liệt trong hai tháng qua. Tài khoản Douyin của nữ diễn viên dừng chia sẻ video từ ngày 1/1. Trên các trang mạng xã hội, thông tin về các mảng tạp chí, thương mại của Nhiệt Ba đều không xuất hiện.

Bộ phim cổ trang Bạch Nhật Đề Đăng (tên cũ Mộ tư từ ) do Nhiệt Ba đóng chính đang chuẩn bị lên sóng vào cuối tháng 3, phía bạn diễn Trần Phi Vũ đã có động thái quảng bá cho tác phẩm, nhưng phía Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn im ắng.

Có thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia sự kiện của thương hiệu Dior vào ngày 18/3, thông thường người hâm mộ sẽ được báo trước vài ngày để lên kế hoạch ủng hộ. Tuy nhiên, đến nay lịch trình này vẫn chưa được xác nhận. Vì vậy, nhiều fan có cảm giác Địch Lệ Nhiệt Ba đang bị công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ đóng băng hoạt động.

Dù phim mới sắp lên sóng, studio của Địch Lệ Nhiệt Ba không có động thái quảng bá.

Không những vậy, ngày 17/3, stylist quen thuộc của Địch Lệ Nhiệt Ba là Mẫn Tháp Sa đã nhấn thích một bài đăng chỉ trích công ty đại diện cho nữ diễn viên. Có thể thấy, những người trong ngành đều tỏ thái độ bất mãn trước hành động bỏ quên Địch Lệ Nhiệt Ba từ công ty.

Theo Sina , từ đầu 2026 đã có thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba sắp chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ sau 13 năm hợp tác. Phía Gia Hành liên tục phủ nhận. Cách làm việc của họ khiến quyền lợi của Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Vụ việc Địch Lệ Nhiệt Ba bị mắc kẹt tại Dubai trong thời gian chiến sự khiến fan của nữ diễn viên nổi giận. Không những vậy, công ty còn giấu thông tin, sau khi nữ diễn viên mất tích 3 ngày mới lên thông báo rằng họ không thể liên lạc được với mỹ nhân Tân Cương. Thậm chí sau đó Gia Hành còn có lời giải thích với thái độ đổ lỗi lên Địch Lệ Nhiệt Ba. Sự vô trách nhiệm này khiến cộng đồng fan nữ diễn viên tức giận, họ cho biết ngừng các hoạt động ủng hộ cô cho đến khi công ty đưa ra lời giải thích hợp lý, và người hâm mộ cũng mong Địch Lệ Nhiệt Ba sớm rời khỏi Gia Hành Thiên Hạ.

Địch Lệ Nhiệt Ba mang về nhiều lợi ích cho công ty, nhưng vì có tin sắp kết thúc hợp đồng nên hoạt động của cô bị tê liệt.

Tại công ty quản lý, Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao nổi tiếng và đem lại lợi nhuận cao nhất. Nữ diễn viên là đại diện của hàng chục thương hiệu, được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ" và có độ phủ sóng rộng rãi. Trong khi nhóm diễn viên còn lại dù đã hoạt động lâu năm vẫn không thể bật lên.

Song, ở lại Gia Hành Thiên Hạ không đem lại lợi ích cho Địch Lệ Nhiệt Ba vì tài nguyên phim ảnh của công ty hạn chế. Những dự án công ty tự sản xuất đều có chất lượng không cao, dễ dàng làm ảnh hưởng tới danh tiếng của mỹ nhân Tân Cương. Công ty quản lý không thể giúp sức, nên hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba thụt lùi nhiều so với đối thủ cùng lứa.