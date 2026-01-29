Bộ mặt thật của 1 mỹ nhân hạng A: Ép bạn diễn chia tay người yêu, sơ hở là quấy rối nghe mà hãi

Mạng xã hội mới đây lại được phen xôn xao khi blogger giải trí nổi tiếng Trương Tiểu Hàn bất ngờ tung ra những bức tranh ẩn ý, ám chỉ đời tư tình ái của một ngôi sao nữ được cho là đỉnh lưu trong lứa tiểu hoa 95. Dù không nêu đích danh, nhưng loạt chi tiết mà Trương Tiểu Hàn đưa ra nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Theo tiết lộ từ blogger này, mỹ nhân nói trên được cho là cực kỳ mê trai đẹp. Cô từng say đắm một nam đỉnh lưu tạm gọi là A, thậm chí bị tố đã yêu cầu đối phương chia tay bạn gái để đến với mình. Để chiếm vị trí chính thất, nữ diễn viên này còn bị cho là thường xuyên tuyên bố với người xung quanh rằng bản thân mới là bạn gái của A.

Trương Tiểu Hàn cũng hé lộ thêm chi tiết rằng cả hai từng kết bạn WeChat với nhau. Việc nam đỉnh lưu A chấp nhận lời mời được cho là khá miễn cưỡng, trong bối cảnh anh đang ngồi cùng nữ diễn viên khi tham gia một hoạt động chung.

Chưa dừng lại ở đó, blogger này còn tiếp tục bóc mẽ rằng nữ diễn viên tiểu hoa 95 không chỉ để mắt tới A mà còn si mê một người khác - tạm gọi là B. Anh chàng được mô tả là một nam thần học đường với vẻ ngoài dễ thương, trái ngược hoàn toàn với hình tượng của A. Nữ diễn viên chủ động theo đuổi B nhưng không đạt được mục đích, bị đối phương từ chối. Tuy nhiên theo lời Trương Tiểu Hàn, cô không chịu dừng lại mà còn tìm cách "tấn công" mẹ của B.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, cư dân mạng lập tức bước vào màn khoanh vùng danh tính nhân vật chính. Do Trương Tiểu Hàn nhấn mạnh đây là đỉnh lưu tiểu hoa 95, cư dân mạng cho rằng đáp án chỉ có thể là một trong những cái tên quen thuộc như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng... Tuy nhiên, không ít ý kiến cũng tỏ ra thận trọng, cho rằng đây có thể chỉ là cách dùng từ phóng đại nhằm thu hút sự chú ý.

Thực tế, trong giới giải trí Trung Quốc, không hiếm trường hợp các blogger lạm dụng danh xưng đỉnh lưu để tạo sóng dư luận, nhưng đến khi lộ diện nhân vật thật thì lại là những gương mặt kém tiếng, thậm chí chỉ nổi trong phạm vi phim ngắn hoặc thậm chí chỉ là hot girl, hot boy nào đó. Hiện tại, mọi thông tin vẫn dừng ở mức đồn đoán một chiều và danh tính nhân vật được nhắc tới vẫn là dấu hỏi lớn đối với công chúng.