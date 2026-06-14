Đu trend "bỏ phố về sân vườn": Học nam thần Nghiêm Khoan tự tay lắp bồn, trồng hoa tạo không gian "triệu đô" giữa mùa hè oi ả

Trong nhịp sống hối hả của thời đại số, khi khái niệm hạnh phúc ngày càng gắn liền với sự xô bồ và thành tựu vật chất, thì việc tìm thấy một khoảng lặng bình yên trong chính ngôi nhà của mình bỗng trở thành một sự xa xỉ. Rời xa ánh đèn flash chói lóa và sự hào nhoáng của giới giải trí: Nam tài tử Nghiêm Khoan - người từng được mệnh danh là một trong "Thiên Nhai Tứ Mỹ" (Bốn mỹ nam tuyệt sắc của màn ảnh Hoa ngữ) lại chọn cách gắn bó với những niềm vui mộc mạc nhất: Trồng hoa.

Vlog mới nhất của anh không chỉ là một video chia sẻ sở thích cá nhân, mà còn là một bản tuyên ngôn về phong cách sống thanh tao, nơi sự lãng mạn của một tâm hồn nghệ sĩ hòa quyện cùng sự cần mẫn của một người nông dân. Giữa tiết trời mùa hè đổ lửa, hãy cùng theo chân "Khoan ca" F5 lại khoảng ban công trống trải, biến nó thành một "khu vườn nhỏ của Khoan" rực rỡ sắc màu, và khám phá xem thú vui điền viên này đã giúp anh F5 lại tâm hồn như thế nào.

Đàn ông khí chất nhất là khi đổ mồ hôi trong gian bếp và mảnh vườn

Không khoác lên mình những bộ suit hàng hiệu hay xuất hiện trong những nhà hàng năm sao sang trọng, hình ảnh Nghiêm Khoan trong vlog hiện lên vô cùng dung dị: Áo phông trắng, quần thể thao, tay cầm búa đinh thoăn thoắt lắp ráp từng thanh gỗ. Có một triết lý sống rất hay rằng: "Đàn ông quyến rũ nhất là khi họ chuyên tâm làm những công việc chân tay cho gia đình". Quá trình kiến tạo nên "Khu vườn của Khoan" không bắt đầu bằng việc chi tiền thuê một công ty thiết kế cảnh quan, mà bắt đầu từ những giọt mồ hôi rơi lã chã dưới cái nắng chói chang của mùa hạ.

Khi lô hàng gồm những chậu hoa được gửi từ chuyên gia làm vườn Heidi's Garden và khung gỗ vừa cập bến: Nghiêm Khoan tự nhận mình là một "lão hoa tượng" (người thợ làm vườn già) và bắt tay ngay vào việc. Việc tự tay tháo dỡ, đo đạc, vặn từng con ốc để dựng nên một chiếc bồn hoa có giàn leo bằng gỗ không hề đơn giản.

Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và một thể lực tốt. Hình ảnh anh nhíu mày vì nóng, nhưng đôi tay vẫn miết chặt lớp vải chống thấm vào lòng bồn, hay khi tự tay đổ từng bao đất nén chặt (hạ thổ) cho thấy một sự trân trọng tuyệt đối đối với không gian sống của mình. Sự lao động chân tay này chính là một dạng "thiền động": Giúp tâm trí tạm thời gác lại mọi kịch bản phức tạp, chỉ tập trung vào nhịp điệu của gỗ, đất và nước.

Lang thang chợ hoa: Đi tìm những nốt hương mùa hạ

Sau khi phần "cốt" (bồn gỗ) đã hoàn thành, hai vợ chồng Nghiêm Khoan lại tiếp tục hành trình đi tìm phần "hồn" cho khu vườn tại một khu chợ hoa sầm uất. Nếu như việc mua sắm ở các khu trung tâm thương mại mang lại cảm giác thỏa mãn vật chất, thì việc lượn lờ ở chợ hoa lại mang đến một liệu pháp "dưỡng nhãn" (bổ mắt) tuyệt vời.

Trong vlog, người xem có thể cảm nhận rõ sự hào hứng như một đứa trẻ của vị tài tử này khi liên tục cảm thán trước vẻ đẹp của muôn loài hoa. Mùa hè là mùa của những loài hoa mang sắc thái rực rỡ và sức sống mãnh liệt. Nghiêm Khoan đã chứng tỏ gu thẩm mỹ tinh tế của mình khi không chọn những loại hoa quá phổ thông.

Anh đặc biệt ưu ái chậu cẩm tú cầu mang sắc xanh tím mộng mơ - loài hoa biểu tượng của những cơn mưa rào mùa hạ. Kế đến là Thiết tuyến liên (Clematis) - nữ hoàng của các loài hoa leo, với những cánh hoa mỏng manh nhưng lại sở hữu sức vươn lên vô cùng mạnh mẽ.

Để tạo điểm nhấn cho tổng thể, anh chọn thêm hoa Kim Tước vàng rực như ánh mặt trời và hoa Phi Yến thảo mang màu xanh lam thanh khiết. Sự kết hợp giữa các tông màu lạnh (xanh dương, tím) và nóng (vàng) này hứa hẹn sẽ tạo nên một bức tranh thị giác vô cùng mãn nhãn, xua tan đi cái oi bức ngột ngạt của tháng 6.

Đánh thức sự sống bằng tình yêu thương của "lão trung niên yêu hoa"

Khâu cuối cùng và cũng là khâu đòi hỏi sự khéo léo nhất chính là việc đưa những chậu cây vào không gian mới. Nghệ thuật trồng hoa trên ban công không chỉ là việc lấp đầy đất, mà là nghệ thuật sắp đặt bố cục. Nghiêm Khoan cẩn thận đặt chậu Thiết tuyến liên vào sát vách lưng của bồn gỗ. Anh nhẹ nhàng gỡ từng sợi dây leo đang cuộn xoắn vào nhau, sau đó dùng những đoạn dây thép nhỏ tỉ mỉ buộc cố định chúng vào tấm lưới gỗ phía sau.

Thao tác này giúp định hướng cho cây leo lên cao, tạo thành một mảng tường xanh mướt, hoa nở kín lối trong tương lai. Ở lớp đất phía trước, anh khéo léo chèn thêm những khóm Phi Yến thảo thanh mảnh, tạo nên độ phân tầng lớp lang đẹp mắt: Vừa có cây thân leo làm nền, vừa có hoa bụi điểm xuyết phía trước.

Nghe lời khen đầy tự hào của vợ: "Khoan ca, tay nghề trồng hoa của anh không tồi đâu nha!", người xem cũng bất giác mỉm cười lây. Sự thành tựu của một "lão hoa tượng" không đong đếm bằng những giải thưởng điện ảnh, mà đong đếm bằng việc nhìn những nụ hoa do chính tay mình vun trồng chớm nở mỗi buổi sớm mai.

Khu vườn nhỏ ban công của Nghiêm Khoan không chỉ là một điểm nhấn kiến trúc, mà nó còn là một lá phổi xanh, một "trạm sạc năng lượng" tuyệt vời. Trong thời tiết mùa hè nóng bức, việc được nhâm nhi một tách trà lạnh, tựa lưng vào ghế sofa và ngắm nhìn những cành Thiết tuyến liên đung đưa trong gió, hít hà mùi đất ẩm sau khi tưới nước... chính là cảnh giới cao nhất của sự hưởng thụ. Và hạnh phúc hơn nữa khi con gái nhỏ chạy xung quanh khen ngợi vườn hoa của bố, đó cũng là một trong những giây phút hạnh phúc của gia đình.

Thông qua vlog này, nam thần màn ảnh đã gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ đến những người trẻ bận rộn: Đừng để không gian sống của bạn chỉ là một khối bê tông vô hồn. Hãy mang một chút đất, một chút hạt mầm và rất nhiều tình yêu thương vào nhà: Bạn sẽ thấy cuộc đời nở hoa theo cách tuyệt vời nhất.