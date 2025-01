Mỹ nhân giàu có sống trong biệt phủ 1.200m2 làm gì khi buồn: Mua sắm, cắm hoa hay ăn uống để "kéo mood" đều liên quan tới màu sắc đặc biệt này

Đào Hỷ Nhi là một trong những phú bà "hàng thật, giá thật" đã trở thành biểu tượng của sự ngưỡng mộ và tôn sùng trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc. Không chỉ xinh đẹp, Đào Hỷ Nhi còn sở hữu cuộc sống đáng mơ ước khi sống trong căn biệt phủ rộng hơn 1.200m2 với đầy đủ tiện nghi xa hoa cùng người chồng yêu chiều mình và cậu con trai đáng yêu.

Đào Hỷ Nhi không ngần ngại khoe cuộc sống xa xỉ của mình trên các phương tiện truyền thông, làm dấy lên sự tò mò và khâm phục từ phía công chúng. Cô ấy thể hiện sự tự nhiên và thân thiện, phá vỡ hình tượng xa cách thường thấy của giới siêu giàu, khiến nhiều người không khỏi thán phục và thích thú với phong cách sống độc đáo của cô.

Đào Hỷ Nhi, sinh năm 1993 - vị phú bà xinh đẹp được cư dân mạng xứ Trung ngưỡng mộ.

Mọi người thường tò mò về cách mà những người giàu có giải tỏa buồn chán. Đào Hỷ Nhi, dù có cuộc sống hoàn hảo, nhưng cũng không tránh khỏi những phút giây bị "tụt mood". Không chỉ nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ mà còn được biết đến như một người tạo nên những xu hướng trên mạng xã hội. Cô không ngần ngại chia sẻ những bí mật nhỏ của mình khi đối diện với những cảm xúc tiêu cực. Trong một chia sẻ gần đây, Đào Hỷ Nhi đã mô tả chi tiết cách mà cô sử dụng màu đỏ - biểu tượng của sự đam mê, năng lượng và sức sống - để làm dịu đi tâm trạng u ám của mình.

Cắm hoa, ăn đồ ăn màu đỏ

Bắt đầu ngày mới nếu cảm thấy tâm trạng hơi u ám một chút, Đào Hỷ Nhi chia sẻ bản thân sẽ dùng gam màu đỏ để giải tỏa năng lượng tiêu cực. Trước tiên, cô sẽ chọn mặc trang phục màu đỏ - một chiếc váy vô cùng thanh nhã. Cô chọn những chậu hoa trạng nguyên đỏ tươi đặt ven hồ hay hái một vài lá phong cùng các loại hoa trong vườn để cắm một bình hoa đặt trong phòng khách.

Để cầu mong một năm mới may mắn, sức khỏe và an lành, người ta thường tìm đến màu đỏ. Không chỉ qua những món ăn mang sắc đỏ tươi tắn trên bàn tiệc ngày Tết, màu đỏ còn được sử dụng rộng rãi trong trang phục, đồ trang trí nhà cửa, từ những câu đối đỏ thắm đến những phong bao lì xì may mắn. Tuy nhiên, màu đỏ cũng được nhiều người lựa chọn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày để cầu may.

Tận hưởng món quà lãng mạn từ ông xã

Trên trang cá nhân của mình, Hỷ Nhi thường xuyên chia sẻ sự yêu chiều của ông xã dành cho mình. Bởi vậy, trong video cải thiện tâm trạng này cũng không thiếu được sự ngọt ngào mà người bạn đời dành cho cô. Ông xã không chỉ tặng cô một bó hoa hồng đỏ thật to mà còn đính kèm thêm một tệp xổ số để cô cào giải khuây.

Mua trang sức và quần áo màu đỏ

Hỷ Nhi nổi tiếng là người thích mua sắm, đặc biệt là hàng hiệu. Việc cô mua trang sức mới, đặc biệt là trang sức đắt tiền, là điều hoàn toàn bình thường. Trong văn hóa Trung Quốc, màu đỏ tượng trưng cho may mắn, tài lộc, niềm vui và sự thịnh vượng. Việc Hỷ Nhi mua trang sức màu đỏ có thể được xem là một hành động cầu may, mong muốn những điều tốt đẹp trong cuộc sống và công việc.

Dù Hỷ Nhi thường chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, nhưng cô cũng rất chú trọng đến phụ kiện. Trang sức màu đỏ có thể là một điểm nhấn nổi bật cho trang phục của cô, thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ. Cô cho biết để "vui vẻ" trở lại, sau khi cắm hoa, ăn thức ăn màu đỏ, cô cũng sẽ chọn chiếc nhẫn màu đỏ trong tủ trang sức của mình để đeo. Phú bà sinh năm 1993 cho rằng phụ nữ khó có thể cưỡng lại được màu đỏ ruby xinh đẹp này.

Sau khi mời chuyên gia make up đến nhà sửa sang và chưng diện, Hỷ Nhi chọn chiếc xe có nội thất màu đỏ đến cửa hàng trang sức để nhận viên đá quý màu đỏ mà bản thân đã chờ đợi khá lâu. Trong quá trình đó, cô nàng cũng chia sẻ hình ảnh cùng chuyên gia kiểm định chất lượng của viên ruby 10 carat.

Bên cạnh đó, khi đi mua sắm, Hỷ Nhi cũng thử các bộ đồ màu sắc may mắn như vàng cam, đỏ vàng. Ngoài quần áo, vị phú bà xinh đẹp này còn mua thêm ốp điện thoại. Cô cũng không quên mua vài thứ đồ nhỏ xinh màu đỏ như thú nhồi bông để tặng fan hâm mộ của mình.