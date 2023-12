Mỹ nhân gây sốt vì body siêu hot: Thần thái đỉnh cao dự đoán kế vị "mợ chảnh" Jun Ji Hyun, hẹn hò với "mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc"

Moon Ga Young là cái tên không hề xa lạ đối với người hâm mộ showbiz Hàn. Sinh năm 1996, Moon Ga Young được biết đến qua các vai diễn trong Heartstrings (2011), EXO Next Door (2015), Gaekju (2015), Bộ đôi đài truyền hình (2016), Trò chơi tình yêu (2018) và Vẻ đẹp đích thực (2020)...

Moon Ga Young sinh ra tại Đức và trở về Hàn Quốc khi vừa tròn 10 tuổi. Cũng từ lúc này, người đẹp chính thức bước chân vào showbiz với vai trò diễn viên nhí. Cùng với thế hệ những diễn viên nhí Kim Yoo Jung, Kim So Hyun, Jung Da Bin... Moon Ga Young nhận được rất nhiều sự yêu thích nhờ vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo. Khi mới ra mắt, Moon Ga Young gây ấn tượng với khuôn mặt cực kỳ dễ thương cùng đôi mắt to tròn sáng long lanh.

Nhan sắc xinh đẹp của Moon Ga Young được mệnh danh là True Beauty (vẻ đẹp đích thực)

Tuy Moon Ga Young không góp mặt trong quá nhiều bộ phim nhưng mỗi tác phẩm người đẹp góp mặt đều gây tiếng vang.

Bộ phim gần đây nhất Moon Ga Young góp mặt là phim Vẻ đẹp đích thực (True Beauty) đóng cùng nam diễn viên đẹp trai nhất nhì showbiz Hàn Cha Eun Woo. Cũng từ đó, người hâm mộ thường gọi Moon Ga Young chính là True Beauty - vẻ đẹp đích thực.

Đại diện xuất sắc của thế hệ 96 line

Thời gian gần đây, Moon Ga Young liên tục lên hot topic nhờ body siêu hot của mình. Đặc biệt là sau khi người đẹp chính thức trở thành Đại sứ toàn cầu của Dolce & Gabbana. Nhiều người xuýt xoa cho rằng tại sao đến bây giờ mới có thể khám phá vẻ đẹp của Moon Ga Young như vậy.

Bộ 3 96 line Lee Ho Jung - Jennie - Moon Ga Young

Được biết, Moon Ga Young thuộc hội "96 line" bao gồm những cô nàng It girl sành điệu là Jennie - Moon Ga Young - Lee Ho Jung. Vào tháng 11 vừa qua, hội "96 line" này từng gây bão sự kiện Love Your W do tạp chí W Korea khi cùng nhau xuất hiện trong 1 khung hình. Cư dân mạng khi ấy đều trầm trồ: Đây quả là những cô nàng sành điệu, trẻ trung và tài giỏi - một thế hệ các cô gái giỏi giang.

Body gây sốt của Moon Ga Young

Theo netizen Hàn, body của Moon Ga Young được xem là tiêu chuẩn ở thời điểm hiện tại bởi vẻ đẹp khoẻ khoắn tràn đầy sức sống chứ không quá gầy. Theo nhiều người, thay vì những thân hình gầy trơ xương thì đây chính là vẻ đẹp mà mọi người tìm kiếm. Không chỉ vậy, Moon Ga Young còn sở hữu thần thái cực kỳ sang chảnh, điều mà khó ai có thể "copy" được. Mỗi nơi Moon Ga Young xuất hiện đều có thể biến thành sàn catwalk như cách cô nàng sải bước ở sân bay thời gian gần đây.

Truyền thông Hàn đánh giá, Moon Ga Young được xem là người kế nhiệm hoàn hảo của "mợ chảnh" Jun Ji Hyun vì thần thái và gu thời trang nổi bật của mình. Trên trang cá nhân gần 12 triệu người theo dõi của mình, Moon Ga Young thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường, không có bất kỳ filter chỉnh sửa nào. Phong cách thời trang của Moon Ga Young cũng trở thành phong cách yêu thích của nhiều cô gái Hàn Quốc.

Hẹn hò cùng "mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc" cho tới siêu sao Son Heung Min?

Là ngôi sao nổi tiếng nhưng Moon Ga Young có đời tư vô cùng kín tiếng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa không có những tin đồn xoay quanh cuộc sống tình cảm của cô nàng xinh đẹp này. Moon Ga Young từng dính tin đồn hẹn hò với "mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc" Cha Eun Woo. Thậm chí, Moon Ga Young còn trở thành "nữ chính" trong tin đồn kết hôn với siêu sao bóng đá Son Heung Min.

Moon Ga Young dính tin đồn hẹn hò cùng Cha Eun Woo và Son Heung Min

Sau bộ phim Vẻ đẹp đích thực , Moon Ga Young và Cha Eun Woo được cư dân mạng đẩy thuyền vô cùng mạnh mẽ vì quá đẹp đôi. Tuy nhiên, về phía mình Moon Ga Young và Cha Eun Woo vẫn im lặng trước những tin đồn này.

Đầu tháng 9/2023, cộng đồng mạng truyền tay nhau 2 đoạn video liên quan Cha Eun Woo và Moon Ga Young. Trong clip đưa tin các trang báo Hàn xác nhận chuyện hẹn hò của cặp đôi này cùng với loạt khoảnh khắc cặp đôi màn ảnh tương tác ngọt ngào ở hậu trường.

Clip này ngay lập tức gây bão mạng xã hội và thu về lượt tương tác "khủng". Thực hư của thông tin chưa được xác nhận nhưng fans hâm mộ của cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc vì "thuyền đã cập bến".

Cha Eun Woo và Moon Ga Young được "đẩy thuyền" sau phim Vẻ đẹp đích thực

Tuy nhiên, ngay sau đó, tin đồn này đã được phủ nhận. Cụ thể, tờ Koreaboo cho biết hình ảnh trong clip là sản phẩm photoshop vụng về mà thôi. Mặc dù chuyện xác nhận hẹn hò được phủ nhận nhưng sau đó, Moon Ga Young gây sốt khi đăng ảnh Cha Eun Woo lên trang cá nhân, còn tag thẳng tên “nam thần đẹp trai nhất Kpop”. Mặc dù đây là dự án quảng cáo chung của cả hai nhưng hành động này của Moon Ga Young khiến fans hâm mộ vô cùng phấn khích.

Moon Ga Young bất ngờ dính tin đồn kết hôn cùng siêu sao bóng đá Son Heung Min

Vào cuối tháng 10/2023, Moon Ga Young lại bất ngờ trở thành "nữ chính" trong tin đồn tình cảm với siêu sao bóng đá Son Heung Min. Cụ thể, một tài khoảng Twitter bất ngờ đăng tải thông tin cho biết Son Heung Min chuẩn bị kết hôn cùng Moon Ga Young. Dòng tweet này ngay lập tức thu hút gần 1 triệu lượt xem và trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng bị gỡ bỏ còn hai nhân vật chính trong câu chuyện cũng không có bất kỳ động thái gì.