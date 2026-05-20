Mỹ nhân duy nhất chỉ đóng 1 vai mà thắng 12 giải Ảnh hậu

Theo QQ, trong giới giải trí Hoa ngữ, Chương Tử Di có một vị thế riêng biệt, gia tài giải thưởng của cô đồ sộ hơn bất kỳ diễn viên nào và cô từng tạo nên một kỷ lục mà đến nay ai nghe cũng "kinh hãi".

Đó là mùa giải thưởng 2013-2014 khi Chương Tử Di càn quét tổng cộng 12 cúp Ảnh hậu (Nữ chính xuất sắc) với vai diễn Cung Nhị trong bộ phim Nhất Đại Tông Sư . Vai diễn đánh dấu đỉnh cao trong sự nghiệp của Chương Tử Di và tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Trong đó, nữ diễn viên giành chiến thắng ở những giải thưởng lớn như Giải Kim Mã (Đài Loan), Giải Kim Tượng (Hong Kong), Giải Bách Hoa (Trung Quốc đại lục), Giải thưởng Điện ảnh Châu Á (AFA), Giải Hoa Đỉnh, Giải Hoa Biểu, Giải thưởng Hiệp hội đạo diễn Hong Kong 2014, Giải thưởng Hiệp hội phê bình phim Hong Kong lần thứ 12, Giải thưởng tại LHP quốc tế Bắc Kinh lần thứ 4...

Theo QQ, trong giới giải trí Hoa ngữ, Chương Tử Di là người nhận được nhiều giải thưởng nhất, có sức ảnh hưởng quốc tế lớn nhất, nên được đặt biệt danh là "Chương quốc tế".

Chương Tử Di nổi tiếng từ vai diễn đầu tiên trong Đường Về Nhà (1999) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Đến năm 2000, cô nổi tiếng thế giới với vai diễn Ngọc Kiều Long trong Ngọa Hổ Tàng Long . Bộ phim giúp cô thắng Giải Tinh thần độc lập cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc, được đề cử BAFTA cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Sau đó, sự nghiệp của Chương Tử Di lên như diều gặp gió.

Chương Tử Di không chỉ có thành tựu xuất sắc tại quê nhà Trung Quốc, trở thành một trong 3 diễn viên hiếm hoi giành được 3 giải Ảnh hậu danh giá của Kim Kê - Kim TƯợng - Kim Mã. Nữ diễn viên còn từng tham gia nhiều tác phẩm do Hollywood sản xuất như Giờ Cao Điểm 2 (2001), hợp tác với các đạo diễn lớn như Vương Gia Vệ trong 2046 (2004), với Trương Nghệ Mưu trong Anh Hùng (2002).

Bộ phim Thập Diện Mai Phục (2004) cũng giúp cô tiếp tục được đề cử BAFTA cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Tác phẩm Hồi Ức Của Một Geisha (2005) giúp Chương Tử Di nhận được đề cử Giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc, đề cử Giải BAFTA cho Nữ diễn viên chính xuất sắc và đề cử Giải SAG cho Nữ diễn viên chính xuất sắc. Chương Tử Di là ngôi sao Trung Quốc đầu tiên được mời vào ban giám khảo giải Oscar danh giá. Những thành tích này đến nay vẫn không có một diễn viên nào làm được.

Đạo diễn Vương Gia Vệ sau khi hợp tác cũng hết lời ca ngợi ngôi sao sinh năm 1979: "Chương Tử Di có vẻ đẹp cá tính mạnh mẽ khác hẳn vẻ đẹp nữ tính của những diễn viên khác".

Trong một bài giới thiệu về Chương Tử Di, nữ diễn viên được vinh danh là Nhà làm phim Trung Quốc từng làm giám khảo tại Cannes nhiều nhất. Bên cạnh đó, Chương Tử Di còn có 5 lần lên bục trao giải cho các hạng mục quan trọng. Có thể nói, Chương Tử Di là ngôi sao Trung Quốc có tầm ảnh hưởng quốc tế nhất hiện nay. Thậm chí, trong LHP Cannes 2024, Củng Lợi cũng không có màn ảnh đặc tả và được dọn trống thảm đỏ như Chương Tử Di.

Trên mạng xã hội Weibo, người Trung Quốc kiêu hãnh về ngôi sao Ngọa hổ tàng long: "Chương Tử Di là ánh sáng của người Hoa, danh thiếp của Trung Quốc, ngôi sao điện ảnh hàng đầu châu Á. Chương Tử Di quả thực làm người Trung Quốc tự hào".

