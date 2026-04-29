Từ cô bé mê hát đến Ảnh hậu Tam Kim châu Á

Lý Tâm Khiết sinh ngày 23 tháng 1 năm 1976 tại Alor Setar, Kedah, Malaysia, trong gia đình cha làm chủ tiệm xe máy và mẹ nội trợ. Từ những năm tiểu học, cô tích cực tham gia các cuộc thi hát và liên tục giành giải thưởng. Tại trường trung học Keat Hwa, cô là trưởng câu lạc bộ kịch của trường.

Năm 1995, lúc 19 tuổi, Lý Tâm Khiết được đạo diễn kiêm biên kịch nổi tiếng Đài Loan Trương Ngãi Gia phát hiện tại một buổi tuyển diễn viên ở Kuala Lumpur. Từ đó, con đường nghệ thuật của cô mở ra rộng lớn hơn bất cứ cô gái Malaysia nào dám mơ.

Bước ngoặt thực sự đến với bộ phim kinh dị Kiến Quỷ (2002). Lý Tâm Khiết giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Kim Mã, giải thưởng tương tự tại Liên hoan phim Hồng Kông, và giải Golden Bauhinia trở thành một trong số rất ít nghệ sĩ châu Á từng đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Berlin năm 2001 cho vai diễn trong Bình Quả Tiểu Thiên Sứ . Cô còn thông thạo năm ngôn ngữ: tiếng Phổ thông, Hokkien, Mã Lai, Quảng Đông và tiếng Anh.

Gác lại sự nghiệp để làm mẹ kế

Năm 2002, trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lý Tâm Khiết gặp đạo diễn Bành Thuận ngay trên trường quay Kiến Quỷ . Họ bắt đầu hẹn hò sau đó. Điều cô biết ngay từ đầu: người đàn ông này đã có một cô con gái riêng.

Bành Thuận từng thẳng thắn chia sẻ: "Trong giai đoạn đầu sự nghiệp khi tôi làm việc ở Thái Lan, tôi sống cùng một cô gái địa phương. Cô ấy sinh ra Yan Yan. Do tính cách không hợp nhau, chúng tôi chia tay. Tôi giành quyền nuôi Yan Yan vì nếu không tôi sẽ hối hận cả đời."

Và rồi Lý Tâm Khiết bước vào không phải chỉ bước vào cuộc đời của một người đàn ông, mà vào cuộc đời của cả một đứa trẻ cần mẹ. Bành Thuận thừa nhận: "Những năm đó là đỉnh cao sự nghiệp của Tâm Khiết. Tôi phải sang Mỹ quay phim. Bạn có thể hình dung được cô ấy đã hy sinh những gì."

Dù Yan Yan không phải con ruột, Lý Tâm Khiết đối xử với cô bé như con đẻ của mình. Ngay từ thời gian hẹn hò, cô đã đảm nhận vai trò người mẹ kế và tận tâm chăm sóc Yan Yan. Bốn năm trước đám cưới, Bành Thuận quyết định cho Yan Yan sang Malaysia học. Yan Yan sống cùng gia đình Lý Tâm Khiết, và gia đình cô đối xử với cô bé như cháu ruột thật sự.

Lý Tâm Khiết và Bành Thuận chính thức kết hôn vào ngày 6 tháng 2 năm 2010. Trong bài phát biểu đêm cưới, Bành Thuận nói những lời hứa nghe rất đẹp rằng năm ngày xa cách sẽ đổi lấy năm mươi năm yêu thương, rằng anh sẽ bù đắp cho Lý Tâm Khiết gấp đôi tất cả những gì cô đã dành cho anh.

Sau hôn lễ, Lý Tâm Khiết chuyển về Malaysia sinh sống để nuôi dưỡng Yan Yan, trong khi Bành Thuận chủ yếu ở Hồng Kông theo đuổi sự nghiệp đạo diễn. Cô gác lại ánh đèn sân khấu, từ chối hàng loạt hợp đồng phim, và chọn làm một người mẹ cho đứa con mà về mặt giấy tờ không phải của cô.

Nụ hôn công khai giữa phố đông và nỗi đau của một người phụ nữ bị phản bội

Ngày 23 tháng 5, Bành Thuận bị bắt gặp đi hẹn hò bí mật với người mẫu trẻ Lý Duyệt Đồng. Cả hai dành nhiều giờ bên nhau và tỏ ra thân mật suốt thời gian đó. Bành Thuận bị chụp ảnh đang hôn và nắm tay Lý Duyệt Đồng tại một rạp chiếu phim, sau đó cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng trong trung tâm mua sắm iSQUARE ở Tsim Sha Tsui rồi rời đi bằng taxi.

Điều khiến dư luận càng phẫn nộ hơn bởi đây không phải lần đầu tiên Bành Thuận có hành vi không chung thủy. Năm 2007, khi đang hẹn hò với Lý Tâm Khiết, anh đã bị paparazzi chụp được cảnh thân mật với một người mẫu khác tại một hộp đêm. Lý Tâm Khiết đã chọn tin tưởng và đứng bên anh lần đó. Lần này, nguồn tin thân cận tiết lộ đây là mối quan hệ kéo dài gần một năm, và Lý Duyệt Đồng biết Bành Thuận đã có vợ nhưng vẫn tiếp tục.

Công chúng chờ đợi một tuyên bố ly hôn. Họ không nhận được điều đó.

Lý Tâm Khiết và Bành Thuận phát đi thông cáo chung: "Có đến 12 năm tình cảm mà chúng tôi không thể diễn đạt bằng vài ba câu chữ. Chúng tôi giờ hiểu rằng hôn nhân không phải là chuyện hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi. Chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện về đúng sai, vui buồn, quá khứ và tương lai. Đây là giai đoạn đau buồn, và chính vì còn yêu nên mới đau. Nếu không còn yêu, mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều."

Tối hôm đó, Bành Thuận tự đăng thêm thông cáo riêng: "Sai lầm tôi phạm phải không thể được tha thứ chỉ bằng lời xin lỗi, vì tôi đã thực sự sai hoàn toàn. Sai lầm đó đã làm tổn thương người đã hy sinh và cống hiến rất nhiều cho tôi. Tôi chấp nhận sự lên án từ tất cả mọi người."

Một chi tiết ít người chú ý nhưng nói lên tất cả, khi biết cha mình đã phản bội Lý Tâm Khiết, Yan Yan đứa trẻ mà Lý Tâm Khiết đã nuôi như con ruột vô cùng đau lòng và không thể hiểu nổi hành động của cha. Cô bé và Lý Tâm Khiết đã chia sẻ mối quan hệ gần gũi, đầy yêu thương suốt những năm qua.

Ngày 8 tháng 7 năm 2016, Lý Tâm Khiết hạ sinh cặp con trai song sinh. Đây là lần đầu tiên Lý Tâm Khiết có con ruột, dù cô đã gắn bó với con gái riêng của Bành Thuận từ nhiều năm trước.

Khi được hỏi tại sao có thể tha thứ, Lý Tâm Khiết nói: "Trong diễn xuất, bạn phải học cách thoát vai khi bộ phim kết thúc. Cuộc đời cũng vậy bạn phải học cách buông bỏ. Tôi bắt đầu thiền định và học Phật pháp từ sáu năm trước. Phật pháp dạy yêu thương và trí tuệ, giúp tôi trở thành người điềm tĩnh hơn. Cuộc đời có thăng có trầm. Chỉ cần coi những vấp ngã đó là cơ hội học hỏi, bạn sẽ biết cách trân trọng mỗi khoảnh khắc."

Lý Tâm Khiết còn là một nghệ sĩ thị giác. Từ những năm 20 tuổi, cô bắt đầu vẽ tranh tại Đài Loan như một cách vượt qua nỗi đau mất đi bà ngoại. Kể từ đó, cô đã có nhiều triển lãm cá nhân tại Đài Bắc trong đó có triển lãm Beyond Silence năm 2023 tại phòng tranh Liang Gallery.

Năm 2006, Lý Tâm Khiết cùng các người bạn thân trong làng giải trí thành lập "Little Yellow Flower Education Foundation" tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Xem lại hành trình của người phụ nữ này, điều đáng nói nhất không phải là cô đã chịu đựng bao nhiêu mà là cô đã chọn như thế nào. Mỗi lần, với đôi mắt mở to, cô chọn yêu thương trước khi chọn bảo vệ bản thân. Người ta có thể không đồng ý với những lựa chọn đó. Nhưng khó có thể phủ nhận rằng giữa một làng giải trí đầy toan tính, Lý Tâm Khiết là một người sống thật với bản thân mình.