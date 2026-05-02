Mỹ nhân “độc thân đắt giá”, vợ rapper nổi tiếng ngoài 30 tuổi lúc nào cũng thấy lui đến một nơi: Bảo sao eo cứ phẳng lì!

Dù lịch làm việc dày đặc, di chuyển liên tục nhưng nhiều người đẹp vẫn đều đặn dành thời gian “độ dáng, độ body”, chăm chút cho sắc vóc lẫn sức khỏe. Khi thì thấy check-in trong phòng tập gym, khi lại thấy ở lớp pilates. Hoặc không thì cuối tuần cũng phải chạy bộ, tập yoga, chơi pickleball hoặc đi trekking.

Với hội mỹ nhân này, tập luyện không còn chỉ để mặc đồ đẹp hơn, mà còn là một phần của lối sống. Cơ thể khỏe, tinh thần tốt và lúc nào cũng xuất hiện với phiên bản “xịn sò” nhất, thu hút mọi ánh nhìn.

Sun HT (Đoàn Nhật Minh, sinh năm 1993) là gương mặt không còn xa lạ với những ai yêu thích thời trang, làm đẹp hay muốn theo dõi một influencer có lifestyle cực đáng ngưỡng mộ. Mặc dù không hoạt động quá sôi nổi trong giới giải trí nhưng Sun HT vẫn được cộng đồng mạng nhớ đến nhờ sở hữu vẻ ngoài thu hút và hội bạn thân gồm những tên tuổi đình đám như Chi Pu, Salim,...

Song, mỹ nhân sinh năm 1993 lựa chọn tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh và gặt hái được thành công nhất định. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì hoạt động như một KOL, người mẫu, tham gia các sự kiện và quảng bá sản phẩm.

Đặc biệt hơn, điều khiến nhiều người ấn tượng ở Sun HT chính là bởi sắc vóc ngày càng thăng hạng. Ở độ tuổi U35, Sun HT gây trầm trồ vì vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ hơn tuổi. Không những thế, cô còn được gọi vui là “mỹ nhân độc thân đắt giá” bởi dù không chia sẻ về chuyện tình cảm nhưng có một lối sống cực “enjoy mọi moment”.

Trên trang cá nhân của mình, Sun HT thường xuyên check-in trong phòng tập cũng như tham gia nhiều hoạt động thể thao khác nhau. Sun HT cũng được dân tình gọi là “hot girl thể thao” bởi từ tập gym, pilates đến boxing, yoga, cô đều từng tập và duy trì thói quen đều đặn.

Cô nàng còn yêu thích trekking.

Gần đây nhất, Sun HT còn chia sẻ về việc “mở khóa” một giới hạn mới của bạn thân là tham gia trekking, leo núi. Nhờ việc hoạt động liên tục cùng với chế độ ăn uống healthy, Sun HT luôn xuất hiện với vóc dáng khỏe khoắn, săn chắc, vòng nào ra vòng nấy.

Nhắc đến hot girl đình đám Hà Nội đời đầu, không thể không kể đến Emily Nguyễn (Nguyễn Hương Ly, SN 1989). Sau nhiều năm trôi qua, Emily Nguyễn vẫn là cái tên đình đám, “đệ nhất mỹ nhân” và được biết đến thêm với danh xưng vợ của rapper BigDaddy.

Dù từng có một thời gian không hoạt động showbiz quá sôi nổi để tập trung cho việc chăm sóc gia đình nhưng hiện tại, Emily Nguyễn luôn khiến dân tình phải trầm trồ mỗi khi xuất hiện. Bởi ở tuổi U40, đã trải qua hai lần sinh nở, Emily vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, tươi tắn như "gái còn son" khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Nhiều người nhận xét, mỹ nhân sinh năm 1989 còn mặn mà và quyến rũ hơn xưa, bất kể khi đi diễn hay ở những khoảnh khắc đời thường. Cô sở hữu hình thể chuẩn chỉnh, gu thời trang sành điệu và một lối sống cực lành mạnh.

Emily Nguyễn từng chia sẻ cô luôn giữ thói quen dậy sớm và ra phòng gym, tập luyện vào mỗi buổi sáng. Đây sẽ là khoảng thời gian thư giãn nhất trong lịch trình một ngày bận rộn để tập trung vào “độ body”. Bên cạnh tập gym, Emily Nguyễn cũng là người thích trải nghiệm nhiều bộ môn, hoạt động thể chất khác nhau.

Cô cũng tham gia các lớp học pilates, yoga và vài năm trở lại đây, Emily Nguyễn dành nhiều thời gian cho việc chơi pickleball. Cùng với đó, Emily Nguyễn theo đuổi chế độ ăn chay và đã thực hiện được trong nhiều năm nay.

Với lối sống này, phần nào nhiều người hiểu được vì sao cô có vóc dáng thon gọn, đặc biệt vòng eo nuột nà cùng làn da mịn màng, tươi tắn. Do đó, Emily Nguyễn cũng không “ngại” bất cứ outfit nào, tất cả đều được khéo tôn lên vòng eo thon gọn, bờ vai mảnh và đường cong gợi cảm.

Yuna Vũ (tên thật Vũ Kiều Anh, SN 1998) được biết đến là người mẫu ảnh, nhà sáng tạo nội dung với hơn 260k lượt theo dõi trên mạng xã hội. Cô là cựu sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Yuna Vũ cũng theo học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Soongsil (Hàn Quốc).

Ngoài ra, cô còn bén duyên với một số công việc như hướng dẫn viên song ngữ, biên dịch cho một tập đoàn công nghệ nổi tiếng, góp mặt trong chương trình "Cùng nói tiếng Hàn" của VTV7,...

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, đa tài nhưng phải đến khi tham show hẹn hò Đảo Thiên Đường, tên tuổi của Yuna Vũ mới được biết đến nhiều hơn. Cô được nhận xét là người có tính cách khá thẳng thắn, cá tính trong chương trình.

Song ngoài đời, Yuna Vũ gây ấn tượng với vóc dáng mình hạc xương mai. Cô sở hữu body mảnh mai, làn da trắng, đôi chân dài. Dù vậy, Yuna Vũ vẫn luôn duy trì việc tập gym với huấn luyện viên cá nhân để vóc dáng đạt được số đo chuẩn chỉnh. Mỹ nhân “đảo thiên đường” không muốn thể trạng quá gầy mang thích sự khỏe khoắn, săn chắc.

Cũng chính vì vậy mà thời gian rảnh, cô luôn check-in trong phòng tập. Yuna Vũ thường tập luyện kết hợp với tạ, kèm theo đó là các bài cardio, chạy bộ trên máy để cải thiện vóc dáng lẫn thể chất. Về chế độ ăn uống, Yuna Vũ không quá khắt khe nhưng vẫn ưu tiên những đồ ăn healthy, tốt cho sức khỏe.